PSD revine cu promisiunea unor amendamente privind scutirea de plată CASS

Fostul ministru al Finanțelor Adrian Câciu anunță, luni seara, că PSD va depune zilele următoare un proiect de lege cu amendamentele pe care Guvernul nu le-a acceptat luni.

„În următoarele zile vom depune un proiect de lege cu acele amendamente pe care guvernul nu le-a acceptat astăzi. Iar una dintre prevederi va viza și plata CASS și de către migranți, refugiații ucrainieni sau azilanți, CASS de 10% aferent sumelor pe care le primesc de la statul român. Mi se pare corect și echitabil să plătească la fel ca românii”, a scris pe Facebook social-democratul.

Deputatul PSD susține că vor fi prevederi privind scutirea de plata CASS a mamelor, a veteranilor de război, văduvelor de război, a invalizilor și deținuților politici.