Radu Miruță, după raportul Corpului de Control al premierului: Salrom și-a bătut joc de banii și resursele românilor

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, declară, după concluziile raportului Corpului de Control al Primului Ministru privind dezastrul de la Salina Praid că a cerut conducerii Salrom să-şi dea demisia de onoare şi au refuzat, a cerut convocarea unei şedinţe, au refuzat şi i-a acţionat în instanţă.

Radu Miruță a declarat că s-a confirmat încă o dată. „Salrom și-a bătut joc de banii și resursele românilor. Raportul Corpului de Control al Primului Ministru spune negru pe alb ceea ce am spus și eu de acum câteva săptămâni: Societatea Națională a Sării a gestionat dezastruos resursele statului român”.

Miruță arată că și Ministerul Economiei a analizat revocarea și tragerea la răspundere a administratorilor, dar și reformarea legislației miniere.

„Corpul de Control al Ministerului Economiei are in lucru un raport din care a prezentat, deja, date parțiale: delăsare, rea-credință și lipsă de responsabilitate, nu doar la Praid, ci și în alte zone”, a mai spus Miruță.

Ministrul reamintește că a cerut conducerii Salrom să-și dea demisia de onoare. „Au refuzat. Am cerut convocarea unei ședințe pentru demitere, conform legii. Au refuzat”.