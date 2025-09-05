Prima pagină » Știri » Reacția Partidului REPER la declarațiile lui Octavian Berceanu. „Democrația internă se bazează pe reguli, nu pe atacuri personale”

Reacția Partidului REPER la declarațiile lui Octavian Berceanu. „Democrația internă se bazează pe reguli, nu pe atacuri personale”

05 sept. 2025, 19:14, Știri
Reacția Partidului REPER la declarațiile lui Octavian Berceanu.

Partidul REPER anunță că ia act de decizia lui Octavian Berceanu de a-și retrage candidatura la funcția de președinte și la Primăria Municipiului București, și de a demisiona din partid, rezultatul neacceptării unei reguli comune de majoritate absolută în alegerea președintelui unui partid.

Decizia lui Octavian Berceanu de a-și retrage candidatura la funcția de președinte și de a demisiona din partid a fost „luată în contextul în care, din păcate, a ales să se abată de la regulile statutare. Organizația înțelege necesitatea justificării publice a unei asemenea decizii, dar nu și utilizarea de insulte și calomnii”, mai anunță partidul într-un comunicat de presă

„Afirmațiile calomnioase despre un așa-numit „grup de la Cluj” sunt complet nefondate. REPER este un partid autonom, care își asumă deciziile democratic, prin forurile statutare interne, în baza mandatului încredințat de membrii săi din țară și diaspora”, potrivit sursei citate.

REPER, al doilea tur de scrutin

Reprezentanții partidului mai spune că în ceea ce privește procesul electoral, conform Statutului REPER, alegerea președintelui din primul tur se face cu majoritate absolută. „Această condiție nu a fost întrunită. În urma contestaţiilor depuse conform regulilor statutare, decizia Consiliului Naţional, forul suprem de conducere al partidului, a fost de a organiza al doilea tur de scrutin, ce va avea loc sâmbătă, 6 septembrie”.

