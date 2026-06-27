România a intrat în cursa înarmării de toți banii. Gândul prezintă lista lungă a sistemelor de luptă achiziționate în ultimii ani de Armata Română, dar și traseul miliardelor de euro împrumutate prin SAFE

România se înarmează și cheltuiește, cu frenezie, zeci de miliarde de euro. Tabloul general este impresionant. Cumpărăm drone Watchkeeper X din Israel, rachete și lansatoare Patriot, tancuri Abrams de la americani, sistemele antiaeriane israeliene, blindate din Coreea de Sud, sisteme Mistral franceze. Prin SAFE, România va achiziționa mașini de luptă a infanteriei, sisteme anti-dronă și muniție din Germania, iar corveta „Contraamiral August Roman” – cumpărată de MApN din Turcia – a intrat în dotarea Forțelor Navale Române.

Totuși, deocamdată, România a primit doar patru sisteme Patriot. Unul dintre ele a fost donat Ucrainei. Așteptăm dronele Watchkeeper X din Israel.

Așteptăm și cele 54 de tancuri Abrams de la americani, plus blindatele din Coreea de Sud – obuzierele autopropulsate K9 Thunder și vehiculele de reaprovizionare K10.

Livrările primelor blindate produse în Coreea de Sud sunt programate să înceapă la începutul anului 2027.

Cu un buget „ciuruit”, România vrea din ce în ce mai mult la capitolul „înarmare”, dar trebuie să se „înarmeze” și cu răbdare. La capitolul logistică militară, România suferă de multă vreme. Un upgrade este necesar, însă bugetul statului român nu este o gaură fără fund.

Gândul prezintă, punctual, cheltuielile făcute de România, în doar câțiva ani, la capitolul „înzestrarea armatei”, iar cifrele au crescut amețitor, de la an la an.

România, plan uriaș de înarmare, cheltuieli pe măsură

Prin Acțiunea pentru Securitatea Europei (SAFE) – 2026 – 2030 -, România a primit aproape 17 miliarde euro. Din această sumă, la MApN au ajuns aproape 10 miliarde euro pentru achiziția de blindate, sisteme anti-dronă, nave de patrulare, elicoptere și rachete.

Dar România a plătit miliarde de euro pentru înarmare și în afara programului SAFE – drone israeliene, blindate din Coreea de Sud, sisteme/rachete Patriot sau tancuri Abrams din SUA.

Drone din Israel – aproximativ 430 milioane dolari (circa 377 milioane euro) pentru dronele Watchkeeper X / Nu sunt achiziționate prin SAFE.



aproximativ pentru Sistemele antiaeriane israeliene SHORAD-VSHORAD – aproximativ 2 miliarde euro fără TVA (achiziția face parte din programul național de înzestrare al Armatei României).



aproximativ (achiziția face parte din programul național de înzestrare al Armatei României). Corvetă din Turcia – achiziționată prin acord guvernamental de MApN, în 2025 – 223 milioane de euro fără TVA / Va fi modernizată prin SAFE.

achiziționată prin acord guvernamental de MApN, în 2025 Blindate din Coreea de Sud – aproximativ 1 miliard de dolari (876,22 milioane euro) / Nu sunt achiziționate prin SAFE.

aproximativ Rachete Patriot și tancuri Abrams din SUA – aproximativ 1 miliard de euro

Etapa II a programului de înzestrare MApN „Tanc principal de luptă” – aproape 6,5 miliarde euro fără TVA, urmărește achiziţia a 216 tancuri şi 76 de derivate.

În SAFE a fost deja semnat contractul pentru sisteme de ultimă generație Mistral 3 franceze, de tip MANDAP (portabile). E vorba de o achiziție la comun, ce prevede cumpărarea a 231 sisteme MANPAD MISTRAL, inclusiv 934 de rachete MISTRAL, cu o valoare de 625 milioane de euro.

1. Sistemele antiaeriane israeliene SHORAD-VSHORAD, aproximativ 2 miliarde euro fără TVA

În data de 18 iulie 2025, atunci când ministru al Apărării era USR-istul Ionuț Moșteanu, MapN – prin Romtehnica – și compania israeliană Rafael Advanced Defense Systems Ltd au semnat un acord-cadru privind achiziția sistemelor antiaeriene SHORAD-VSHORAD.

Rafael Advanced Defense Systems Ltd este chiar compania care produce celebrul „Iron Dome”, scutul antirachetă al Israelului. Acordul-cadru prevede semnarea a trei contracte subsecvente.

Vor fi achiziționate:

Șase sisteme integrate antiaeriene SHORAD-VSHORAD;

Un sistem de instruire și învățământ;

Un sistem de simulare pentru verificarea și evaluarea operatorilor VSHORAD;

Șase sisteme SHORAD;

Șase sisteme VSHORAD, inclusiv muniție, instruire și sprijin logistic.

Potrivit comunicatului MApN din 27 iulie 2025, valoarea totală a contractului este de 10,33 miliarde lei fără TVA, aproximativ 2,038 miliarde euro fără TVA.

Sistemele SHORAD (Short Range Air Defence) și VSHORAD (Very Short Range Air Defence) sunt destinate interceptării dronelor, elicopterelor, avioanelor care evoluează la joasă altitudine și rachetelor de croazieră.

Iunie 2026. Miruță, ministrul interimar al Apărării, anunță semnarea primului contract subsecvent pentru SHORAD-VSHORAD – 3,049 miliarde de lei, fără TVA

În data de 25 iunie, Radu Miruță – ministrul USR intermar al Apărării – a anunțat semnarea primului contract subsecvent (din cele trei, potrivit acordului-cadru) privind achiziția primelor sisteme SHORAD-VSHORAD.

„A fost semnat contractul privind achiziția primelor sisteme antiaeriene SHORAD-VSHORAD, destinate protecției împotriva amenințărilor aeriene. După ani în care programele de înzestrare ale Armatei Române au avansat prea lent, am pornit un program accelerat de modernizare și dotare, care produce rezultate concrete, de la o zi la alta. Contracte așteptate de ani de zile intră acum în implementare, iar capacitățile de care militarii români au nevoie în teren încep să devină realitate”, a transmis ministrul interimar al Apărării.

Contractul are o valoare de 3,049 miliarde de lei, fără TVA.

Ce include primul contract:

Un sistem integrat antiaerian SHORAD-VSHORAD;

Trei sisteme antiaeriene VSHORAD;

Un sistem SHORAD;

Un sistem de instruire;

Un sistem de simulare destinat pregătirii și evaluării operatorilor.

Acordul-cadru se derulează pe o perioada de 7 ani. Primele 2 sisteme VSHORAD urmează să fie livrate în termen de 3 ani de la semnarea primului contract subsecvent.

Semne de întrebare cu „rădăcini” în anul 2017

Programul pentru achiziția de sisteme antiaeriene s-a desfășurat în baza unei licitații. La finalul licitației au fost declarați câștigători israelienii de la Rafael Advanced Defense Systems Ltd, cu complexele Spyder.

Complexele Spyder sunt destinate interceptării țintelor la distanțe foarte scurte și scurte (SHORAD/VSHORAD)

Folosesc rachete ghidate avansate (precum Python-5 și Derby) și radare performante.

Totuși, înainte de atribuirea finală a contractului de 2 miliarde de euro, au existat și momente tensionate. În faza de evaluare, mai multe oferte depuse – printre care și cea de la Rafael, ar fi fost neconforme din punct de vedere tehnic sau procedural.

Programul de înzestrare cu tehnică militară „Sistemul integrat de arme SHORAD – VSHORAD”a fost avizat de comisiile reunite pentru apărare, ordine publică și siguranță națională ale Parlamentului încă din data de 18 aprilie 2017.

Procedura de achiziție a fost lansată în noiembrie 2023 cu o valoare de 9,48 miliarde lei, echivalentul a 1,907 miliarde euro.

Caietul de sarcini a fost cumpărat de companiile Diehl (Germania), MBDA (Franța), Lig Nex1 (Coreea de Sud) și Rafael (Israel).

Firma sud-cooreană Lig Nex1 a fost eliminată din licitație pentru că nu a depus în termen dovada constituirii garanției de participare în original.

Lig Nex1 a contestat decizia de eliminare la CNSC, dar a pierdut.

Diehl și MBDA s-au retras pentru că ofertele lor erau mult prea mari față de valoarea maximă stabilită de MApN.

„Nu este un sistem integrat, așa cum s-a menționat în caietul de sarcini”

Compania israeliană Rafael a rămas singură în procedura de licitație. Totuși, potrivit unor surse din MApN, sistemul SHORAD – VSHORAD ofertat de Rafael ar avea mai multe probleme de ordin tehnic.

„Nu are un sistem unitar de preluare a țintelor. Nu este un sistem integrat, așa cum s-a menționat în caietul de sarcini. S-au constatat neconcordanțe tehnice majore pentru care au cerut o sumedenie de derogări. Ei vin cu produse dispersate. Radarele vin din Polonia, iar rachetele, din Israel. Vor să le asambleze cumva în România”, au avertizat aceste surse, potrivit defapt.ro.

În perioada 31 octombrie 2022 – 23 iunie 2025, ministru al Apărării a fost Angel Tîlvăr.

Apoi, la conducerea MApN a venit Ionuț Moșteanu – din 23 iunie 2025 și până în data de 28 noiembrie 2025.

Angel Tîlvăr a pregătit contractul pentru semnare cu o clauză prin care israelienii se obligă să remedieze toate neconcordanțele tehnice până la momentul livrării.

În context, MApN a transmis și un comunicat de presă, în data de 29 iunie 2025.

Ulterior, cu Ionuț Moșteanu la „comandă”, în data de 18 iulie 2025 a fost semnat acordul-cadru cu Rafael Advanced Defense Systems Ltd.

2. Drone Watchkeeper X din Israel – aproximativ 430 milioane dolari. Scandal în Marea Britanie

Dronele Watchkeeper sunt produse pentru armata britanică de compania UTacS, un joint-venture între Thales UK și Elbit Systems. Varianta Watchkeeper X, destinată exportului, se bazează pe drona Hermes 450, utilizată intens de armata israeliană.

România a comandat aceste sisteme în decembrie 2022, printr-un contract-cadru de 411 milioane de dolari. Prima comandă, în valoare de 180 de milioane de dolari, a fost plasată în iunie 2023.

Ulterior, Elbit Systems a anunțat că livrările vor fi întârziate din cauza războiului din Gaza

Contractul de 400 de milioane de dolari pentru drone Watchkeeper X destinate României a generat rumoare în parlamentul britanic, după ce programul celor 21 de drone pare că se află într-un blocaj major fără explicații clare.

Un contract strategic semnat de Ministerul Apărării din România cu Elbit Systems, în valoare de aproximativ 400 de milioane de dolari, pentru achiziția a șapte sisteme de drone tactice Watchkeeper X, se confruntă cu întârzieri semnificative.

Deși primele livrări erau așteptate în perioada următoare, programul pare blocat, iar explicațiile vin în urma unei anchete din Marea Britanie.

Situația a ajuns în atenția autorităților de la Londra, după ce deputatul Steve Witherden a solicitat clarificări Secretarului pentru Afaceri și Comerț, în urma unor dezvăluiri făcute de organizațiile Declassified UK și CAAT.

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a invocat penalități de întârziereîn valoare de aproximativ 265 de milioane de lei și nu a exclus anularea acordului. Compania isreliană Elbit Systems a anunțat că va relua cu prioritate livrarea dornelor către România.

3. Blindate din Coreea de Sud – aproximativ 1 miliard de dolari

Compania sud-coreeană Hanwha Aerospace a anunţat, în anul 2024, semnarea unui contract cu Ministerul Apărării Naţionale. România va achiziționa de la gigantul asiatic 54 de obuziere autopropulsate K9 (SPH) şi 36 de vehicule de realimentare cu muniţie K10 (ARV).

Valoarea contractului este de aproximativ 1 miliard de dolari.

Sistemul K9 SPH a fost dezvoltat în 1999 în cooperare cu Agenţia sud-coreeană pentru Dezvoltarea Apărării.

Supranumit „Tunetul”, sistemul de artilerie pe şenile K9 poate furniza efecte consistente, precise şi rapide la distanţe de peste 40 de kilometri.

K9 are 47 de tone şi este optimizat pentru capacitatea „Shoot and Scoot” de a trage mai multe obuze

4. MApN, contracte de achiziții, prin SAFE, cu nemții de la Rheinmetall – aproximativ 2,5 miliarde de euro

În data de 29 mai 2026, ministrul Radu Miruță anunța că au fost semnate mai multe contracte în cadrul Programului „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE).

Acordul-cadru pentru furnizarea de către operatorul economic Rheinmetall Automecanica SRL a 298 mașini de luptă a infanteriei și derivate, în valoare de 3.337 mil. euro, fără TVA.

Contractul pentru furnizarea de către compania Rheinmetall Italia S.p.A, a produselor anti-dronă “Sistem artileristic dislocabil de apărare aeriană cu baza la sol cu capabilități CRAM și CUAS SKYNEX”, “Sistem mobil de apărare antiaeriană cu rază foarte scurtă de acțiune VSR-CUAS SKYRANGER 35” și “Sistem de apărare antiaeriană foarte apropiată (CIWS) Millenium”.

Valoarea contractului este 981.950.000 euro, fără TVA, compania având obligația de a furniza 7 sisteme SKYNEX, 2 sisteme SKYRANGER 35 și 2 sisteme Millenium.

Contractul pentru furnizarea de către compania NVL B.V.&Co. KG, parte a grupului Rheinmetall AG Germania, a produselor “Navă de patrulare maritimă” și “Vedetă de intervenție pentru scafandri”, în valoare de 920.000.000 EURO, fără TVA.

Contractul prevede achiziția a 2 nave de patrulare maritimă și a 2 vedete de intervenție pentru scafandri.

Contractul pentru furnizarea de către compania Rheinmetall Waffe Munition GmBH a produsului “Muniție cal. 35 mm AHEAD”, în valoare de 449.750.000 EURO, fără TVA.

Contractul prevede achiziția a 401.760 lovituri calibru 35 mm AHEAD.

Gândul a documentat compania Rheinmetall, căreia România i-a încredințat aproape 6 miliarde de euro, din cele aproape 17, în cadrul programului SAFE de înzestrare a Armatei.

Rheinmetall este unul dintre cei mai mari producători de armament din Europa. Compania are în spate un istoric controversat, marcat de un scandal de corupție în Grecia. Mai mulți oficiali greci au fost mituți de o subsidiară a Rheinmetall pentru atribuirea unor contracte cu dedicație.

5. Corvetă din Turcia – 223 milioane euro fără TVA

Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) a aprobat, în martie 2025, programul multianual pentru dotarea Forțelor Navale Române cu o navă nouă, tip corvetă ușoară din clasa HISAR.

Prețul total de achiziție, conform contractului, este de 223 milioane euro fără TVA. Acoperă, pe lângă costul navei, instruirea personalului și un pachet de suport logistic.

Corveta „Contraamiral August Roman” a fost cumpărată de MApN

Dotarea corvetei cu viitoarele sisteme de rachete anti-navă NSM (Naval Strike Missile) urmează să fie realizată și finanțată prin programul SAFE.

Corveta „Contraamiral August Roman” a intrat, în data de 20 iunie 2026, în serviciul Forțelor Navale Române.

Corveta are o lungime de 99,56 metri, o lățime maximă de 14,42 metri și un deplasament de aproximativ 2.300 de tone. A fost contruită în 2024 și a fost achiziționată din excedentul Forțelor Navale ale Turciei.

Propulsia este asigurată de o configurație CODELOD, cu patru motoare diesel și două motoare electrice sprijinite de patru generatoare diesel.

Corveta are o viteză maximă de 24 de noduri, o viteză de croazieră de 12 noduri și o autonomie de aproximativ 4.500 de mile marine.

Poate opera până la 21 de zile fără a reveni în port.

Platforma de zbor poate susține un elicopter de 10 tone și un UAV. Nava este echipată cu două ambarcațiuni rigid inflatable de 7,5 și 5,5 metri.

6. Tancuri pentru România, aproape 8 miliarde euro fără TVA

Programul de înzestrare „Tanc principal de luptă” (etapele I – faza 2 – și II) al MApN presupune achiziționarea a 270 de tancuri noi, în cadrul unui contract care ajunge la aproape 8 miliarde de euro fără TVA.

Pe lângă cele 54 de tancuri Abrams modernizate în varianta M1A2 SEP v3, care vor fi achiziționate din SUA, vor fi achiziționate încă 216 de tancuri noi care să completeze „coloana vertebrală” a Armatei României.

România beneficiază acum doar de modele de tancuri învechite TR-85M1 Bizonul.

Potrivit MApN, Etapa I (Faza 1) a programului de înzestrare a fost iniţiată în anul 2023. A presupus achiziţia a 54 de tancuri Abrams modernizate, varianta M1A2 SEP v3, şi a 12 derivate pe şasiu de tanc, în uz, din stocul Armatei SUA.

Această etapă este în derulare printr-un acord „Guvern la Guvern” cu Statele Unite ale Americii, având o valoare de 1.068.526.880 dolari, cu termen de livrare estimat pentru toate echipamentele – anul 2028.

„Etapa I (faza 2) a programului de înzestrare, cu valoarea estimată de 458,20 mil. USD fără TVA, presupune completarea capabilităţii batalionului de tancuri dotat cu tancul Abrams M1A2 SEPv3. În acest sens, sunt planificate a fi achiziţionate mitraliere, muniții, piese de schimb, echipamente de simulare și testare, servicii suport şi asistenţă tehnică, transport, servicii de instruire. Etapa II a programului de înzestrare, cu valoarea estimată de 6.488,34 mil. Euro fără TVA, urmărește achiziţia a 216 tancuri şi 76 de derivate pentru dotarea structurilor de tancuri şi de infanterie din cadrul Forţelor Terestre, precum şi achiziţia de suport logistic şi echipamente specifice de instruire şi antrenament”, a transmis MApN la sfârșitul lunii septembrie 2025.

7. Rachete Patriot – 3,9 miliarde dolari / 200 de rachete PAC-2 GEM-T – aproximativ 1 miliard de euro

România a semnat un acord de peste 3,9 miliarde de dolari pentru 7 sisteme antiaeriene Patriot noi, în cea mai recentă configurație disponibilă. Până în prezent au fost livrate 4 sisteme Patriot.

Toate patru au ajuns la forțele aeriene la Regimentul 74 Patriot.

Primul sistem PATRIOT a fost livrat Forțelor Aeriene Române în anul 2020.

Al doilea sistem PATRIOT a fost livrat în cursul anului 2022.

Sistemele 3 şi 4 PATRIOT au fost recepționate în 2022 și 2023.

În luna septembrie a anului 2024, Români a donat Ucrainei unul dintre sistemele Patriot.

România, de altfel, a intrat și într-un program de achiziție gestionat de NATO prin care va cumpăra 200 de rachete PAC-2 GEM-T – aproximativ 1 miliard de euro.

Raytheon Technologies a obținut un contract de 946 de milioane de dolari cu US Army pentru a livra sisteme suplimentare de rachete Patriot României. Acordul marchează a treia comandă de sisteme Patriot plasată de România.