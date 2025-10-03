Investiția de aproape 8 miliarde de euro în achiziția de tancuri pentru Armata Română este mult prea mare în contextul economic dificil al țării, susține analistul de politică externă Ștefan Popescu. Acesta a precizat că există mai multe probleme care trebuie analizate înainte ca o asemenea achiziție să fie realizată: economia României, geografia țării, infrastructura și eficiența tancurilor pe câmpul de luptă.

Ieri seară, președintele Nicușor Dan a anunțat că România se pregătește să investească aproape 8 miliarde de euro în achiziția de tancuri și echipamente militare, în contextul în care economia națională traversează o perioadă de austeritate.

Tancurile s-au dovedit deja a fi ineficiente pe frontul de luptă din Ucraina, iar costurile uriașe ridică semne de întrebare într-un context economic dificil.

Contactat de Gândul, analistul de politică externă Ștefan Popescu a subliniat că orice achiziție de tancuri trebuie analizată „în context economic, financiar, dar și în contextul nevoii de a restabili relația cu Statele Unite ale Americii”. El a explicat că este esențial ca „această achiziție să nu se facă cu banii jos” și că trebuie evaluată „oportunitatea și capacitatea tancului Abrams pe solul și în condițiile geografice ale României”.

Referitor la experiența din Ucraina, analistul a precizat:

„În Ucraina, acest echipament, fără îndoială, a reprezentat un atu din punct de vedere psihologic, ca orice echipament livrat de Statele Unite ale Americii. În același timp, greutatea sa foarte mare, de 60-70 de tone, îl face vulnerabil în condițiile geografice și climatice din Ucraina, cu celebra rasputița, noroiul greu care face dificilă folosirea vehiculelor atât de grele.”

Popescu a atras atenția și asupra problemelor logistice din România:

„România are, de asemenea, problema podurilor care nu pot susține echipamente atât de grele. Nu întâmplător, Armata Română, când a dezvoltat proiectul de tanc TR-85, a creat un tanc mediu tocmai pentru a fi adaptat condițiilor geografice din România și infrastructurii disponibile.”

Referindu-se la momentul achiziției și livrării, Popescu a atras atenția că tehnologia se poate schimba:

„Trebuie să ne asigurăm că cerințele tehnice corespund în momentul livrării. Când vor fi livrate tancurile, trebuie să ajungă efectiv în posesia Armatei Române și să fie adaptate pentru geografia țării.”

Nu în ultimul rând, analistul a subliniat riscul economic al investiției:

„Momentul economic nu este cel mai favorabil pentru o asemenea investiție. Probabil că se are în vedere relația cu Statele Unite, care devine tot mai mult una tranzacțională, în care Washingtonul urmărește achizițiile de armament ale aliaților.”

