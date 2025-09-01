Prima pagină » Știri » Șefa Comisiei Europene anunță investiții masive în apărare și securitate. Ce este programul SAFE

Șefa Comisiei Europene anunță investiții masive în apărare și securitate. Ce este programul SAFE

Cristina Corpaci
01 sept. 2025, 18:57, Știri
Șefa Comisiei Europene anunță investiții masive în apărare și securitate. Ce este programul SAFE
Ursula von der Leyen a declarat luni de la Constanța, într-o conferință de presă alături de Nicușor Dan, că România va primi 800 milioane de euro pentru apărare și că investițiile europene în securitate vor fi majorate semnificativ. 

„Pentru acest lucru, avem finanțarea. Trebuie să lucrăm la implementarea acesteia și, bineînțeles, să asigurăm sustenabilitatea pe termen lung. Așa că, în primul rând, pentru suportul financiar pe termen lung, împreună cu Consiliul European, am acordat un pachet de 800 milioane de euro până în anul 2030”, a declarat șefa comisiei Europene.

Ce este programul SAFE

Ursula Von Der Leyen spune că o parte din acest pachet este instrumentul SAFE.

„SAFE este un instrument de 150 milioane de euro. Și sunt foarte fericită că 19 țări s-au înscris la SAFE pentru achiziții comune. Acest lucru include România și este o inițiativă foarte bună. În vizita la baza navală, mi-a fost foarte interesant să văd primele idei pentru proiectele navale. În al doilea rând, cum am spus, este implementarea, bineînțeles. Și pentru asta, vom dezvolta o mapă de joc pe care o vom prezenta la Consiliul European: cum vedem deficiențele de capacitate pe care le avem, cum vrem să le acoperim până în anul 2030, cu termene și sume, pentru că știm că doar ceea ce se planifică, se și realizează”, a spus Ursula von der Leyen.

Sustenabilitatea investițiilor în apărare și consolidarea apărării prin noul buget european, care va intra în vigoare în doi ani.

„Ne propunem să triplăm finanțarea pentru securitatea europeană, ne propunem să creștem de cinci ori investițiile în apărare, și asta include, bineînțeles, capabilitățile militare. Și ne propunem să creștem de zece ori investițiile în mobilitatea militară”, mai spune von der Leyen.

