Sorin Grindeanu a transmis delegației din Australia că România își dorește o colaborare în Energie și Apărare

Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților, a transmis, luni că vizita de astăzi a delegației parlamentare australiene, condusă de președintele Camerei Reprezentanților, Milton Dick, a reprezentat o nouă ocazie pentru promovarea intereselor României în plan internațional.

„Suntem interesați ca Australia să sprijine în continuare aderarea României la OCDE , dar și de extinderea relațiilor politice dintre forurile legislative ale statelor noastre”, a transmis Grindeanu pe Facebook.

De asemenea, liderul PSD a mai menționat că Milton Dick a transmis că dorește constituirea unui grup parlamentar de prietenie cu România, la nivelul Camerei Reprezentanților din Australia.

Sorin Grindeanu a mai menționat că „din perspectiva oportunităților economice pe care România le poate oferi, am prezentat importanța vitală pe care Portul Constanța o are în regiune, după declanșarea conflictului din Ucraina. Companiile australiene pot beneficia de capacitatea operațională a portului, dar și de conexiunile navale cu alte state din Uniunea Europeană pe care le oferă Dunărea”.

„În contextul vizitei de astăzi am mai transmis delegației australiene că România încurajează colaborarea în domeniul producției de energie (inclusiv energie obținută din surse regenerabile), dar și în domeniul industriei de apărare”, a mai menționat Grindeanu.

Vizita precedentă la acest nivel a avut loc în anul 2006, când Președintele Camerei Deputaților din Parlamentul României s-a întâlnit la Canberra cu omologul australian, la invitația acestuia.

