Sorin Grindeanu, discuții cu președinta Comitetului European al Regiunilor

Sorin Grindeanu s-a întâlnit, luni, cu Kata Tüttő, președinta Comitetului European al Regiunilor, cu care a discutat despre rolul esențial al administrațiilor locale în implementarea proiectelor cu fonduri europene.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Grindeanu menționează că în cadrul întrevederii, „am întărit nevoia ca viitorul buget european pe termen lung să țină cont de revendicările și nevoile de dezvoltare ale României și ale autorităților locale și am respins crearea de noi criterii care să îngreuneze accesarea resurselor europene”.

„Ne bucurăm de sprijinul președintei Comitetului European al Regiunilor pentru programele naționale de dezvoltare locală și, în acest context, am reconfirmat angajamentul PSD de a proteja investițiile locale vitale care contribuie decisiv la viața românilor”, mai anunță Grindeanu.

La întâlnire a fost prezent și vicepreședintele Parlamentului European Victor Negrescu.