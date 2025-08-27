Sorin Grindeanu: Domnul președinte, am înțeles de la dânsul că, și-a întrerupt concediul sa vină la Reuniunea Diplomației

„Ne-am văzut ieri, nu e un secret știți cu toții, am înțeles de la dânsul că și-a întrerupt concediu să vină la Reuniunea diplomației întorcându-se cu familia pe litoralul românesc și probabil de săptămâna viitoare va începe activitatea obișnuită”, a răspuns Sorin Grindeanu, la Digi 24, întrebat ce face președintele Nicușor Dan cu care s-a văzut marți la Guvern.
Președintele interimar al PSD a declarat că nu dorește să facă publică discuția pe care a avut-o cu Nicușor Dan și Ilie Bolojan.
„Am fost anunțați că președintele dorește să vină. A venit, dar a avut o discuție doar cu mine și cu domnul Bolojan. … Nu cred că e corect am văzut că și ceilalți doi participanți au evitat să dezvolte. … După câteva săptămâni în care nu ne-am văzut și de luarea pulsului din partea Domnului președinte interes vizavi de ceea ce înseamnă pachetul 2”, a spus Grindeanu.
Președintele camerei Deputaților spune că relația cu șeful statului este una bună, fără reproșuri.
„De când dânsul a ocupat această funcție la Cotroceni și eu am ocupat interimar această funcție de președinte la PSD, relațiile au fost cât se poate de corecte, nu am absolut nimic ce să reproșez. Dânsul a dorit de la începutul mandatului și a contribuit activ la formarea acestei coaliții, ceea ce e un lucru bun, după care periodic au fost întâlniri pot să spun constructive”, a mai spus Grindeanu.