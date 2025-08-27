Sorin Grindeanu: Domnul președinte, am înțeles de la dânsul că, și-a întrerupt concediul sa vină la Reuniunea Diplomației

„Ne-am văzut ieri, nu e un secret știți cu toții, am înțeles de la dânsul că și-a întrerupt concediu să vină la Reuniunea diplomației întorcându-se cu familia pe litoralul românesc și probabil de săptămâna viitoare va începe activitatea obișnuită”, a răspuns Sorin Grindeanu, la Digi 24, întrebat ce face președintele Nicușor Dan cu care s-a văzut marți la Guvern.

Președintele interimar al PSD a declarat că nu dorește să facă publică discuția pe care a avut-o cu Nicușor Dan și Ilie Bolojan.

„Am fost anunțați că președintele dorește să vină. A venit, dar a avut o discuție doar cu mine și cu domnul Bolojan. … Nu cred că e corect am văzut că și ceilalți doi participanți au evitat să dezvolte. … După câteva săptămâni în care nu ne-am văzut și de luarea pulsului din partea Domnului președinte interes vizavi de ceea ce înseamnă pachetul 2”, a spus Grindeanu.

Președintele camerei Deputaților spune că relația cu șeful statului este una bună, fără reproșuri.