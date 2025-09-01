Sorin Grindeanu: Mă bucur că Primăria Generală a Capitalei a înţeles pericolul manifestaţiilor xenofobe şi a anulat

„Rațiunea a învins! Mă bucur că Primăria Generală a Capitalei a înțeles pericolul manifestațiilor xenofobe și a anulat, în consecință, autorizația pentru protestul anti-imigranți cerută de Noua Dreaptă și SOS România”, a notat Sorin Grindeanu, într-o postare pe Facebook, la scurt timp după ce PMB a anulat protestul anti-imigranți.

Președintele interimar al PSD își manifestă îngrijorarea că PMB a dat inițial această autorizație „fără să analizeze consecințele promovării unor mesaje de ură rasială în spațiul public”.

„A fost nevoie de reacția fermă a opiniei publice și a PSD pentru stoparea unui eveniment care ar fi încălcat flagrant cele mai elementare drepturi ale omului, într-o capitală europeană, în secolul 21”, a precizat Grindeanu. Apel la primarul interimar

Sorin Grindeanu transmite că îi cere primarului interimar al Capitalei să dea dovadă pe viitor de mai mult discernământ și responsabilitate atunci când eliberează autorizații pentru diverse proteste.

„PSD va monitoriza și pe viitor cu multă atenție activitatea Primăriei Generale a Municipiului București”, mai spune Grindeanu.

Primarul general interimar Stelian Bujduveanu anunţă, luni, că avizul pentru protestul anunţat de Asociaţia Noua Dreaptă şi Partidul SOS România a fost anulat.