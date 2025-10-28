Prima pagină » Știri » Sorin Grindeanu: Ne îndeamnă unii colegi de guvernare să facem moţiuni. Noi n-am intrat la guvernare ca să ieşim

Sorin Grindeanu: Ne îndeamnă unii colegi de guvernare să facem moţiuni. Noi n-am intrat la guvernare ca să ieşim

Cristina Corpaci
28 oct. 2025, 19:26, Știri
Sorin Grindeanu: Ne îndeamnă unii colegi de guvernare să facem moţiuni. Noi n-am intrat la guvernare ca să ieşim
Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu, a declarat marţi, la Teleorman, că îi îndeamnă unii colegi de guvernare să facă moţiuni, dar PSD-ul nu va face moţiuni.

”Ne şi îndeamnă unii colegi de guvernare să facem moţiuni. Nu facem moţiuni. Noi n-am intrat la guvernare ca să ieşim. Noi am luat această decizie, cred că am fost 4.700-4.800 de pesedişti care am votat online atunci, în urmă de câteva luni şi am votat într-un procent covârşitor să intrăm la guvernare, dar să intrăm pentru a fi parteneri serioşi, pentru a veni cu know-how-ul nostru, pentru a face politici publice pentru români, pentru a oferi ceea ce ştie PSD-ul, cu cunoştinţele sale, acea plus valoare în această coaliţie”, a spus preşedintele interimar al PSD.

”Faptul că nu suntem într-o poziţie din asta în care zice cineva ceva în coaliţie şi toţi ceilalţi trebuie să luăm poziţie de drepţi şi să spunem şi noi, câteodată, prea rar, din punctul meu de vedere, şi o să spunem mai des, că unele lucruri nu merg bine, că trebuie făcute altcumva, asta nu înseamnă că e lipsă de loialitate”, a adăugat liderul PSD.

VĂ RECOMANDĂM ȘI:

Bolojan refuză calea parlamentară cerută de PSD pentru pensiile magistraților. Dombrovskis spune „nu” prelungirii jalonului PNRR – SURSE

Citește și

POLITICĂ Kelemen Hunor anunță că vor fi reduse cu 10% posturile ocupate din administrația centrală și locală
20:01
Kelemen Hunor anunță că vor fi reduse cu 10% posturile ocupate din administrația centrală și locală
GALERIE FOTO Întâlnire surprinzătoare la Palatul Victoria. Ce a vrut Bolojan să le spună Patriarhului Daniel și Patriarhului Ecumenic Bartolomeu
19:09
Întâlnire surprinzătoare la Palatul Victoria. Ce a vrut Bolojan să le spună Patriarhului Daniel și Patriarhului Ecumenic Bartolomeu
SĂNĂTATE Prima reacție a lui Alexandru Rogobete în cazul morții medicului Ștefania Szabo: Așteptăm raportul medico-legal
18:21
Prima reacție a lui Alexandru Rogobete în cazul morții medicului Ștefania Szabo: Așteptăm raportul medico-legal
EDUCAȚIE Profesor universitar din IAȘI, acuzat de comportamente nepotrivite cu tentă sexuală față de studentele sale. Cazul este analizat de Comisia de Etică
11:59
Profesor universitar din IAȘI, acuzat de comportamente nepotrivite cu tentă sexuală față de studentele sale. Cazul este analizat de Comisia de Etică
ACTUALITATE DNA a trimis în judecată un fost director al Spitalului Municipal Rădăuţi pentru că ar fi luat mită în schimbul unor angajări
11:24
DNA a trimis în judecată un fost director al Spitalului Municipal Rădăuţi pentru că ar fi luat mită în schimbul unor angajări
Gândul de Vreme „Am început ziua cu o vreme mohorâtă”. ANM, precizări de ultimă oră pentru Gândul. Unde va ploua și cât de tare va bate vântul
09:30
„Am început ziua cu o vreme mohorâtă”. ANM, precizări de ultimă oră pentru Gândul. Unde va ploua și cât de tare va bate vântul
Mediafax
Wizz Air anunţă 25 de rute noi din şase aeroporturi din sezonul de iarnă. Unde vor putea călătorii românii
Digi24
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului din Buzău. Ipotezele anchetatorilor
Cancan.ro
Ce tratament ar fi urmat medicul Ștefania Szabo, director al Spitalului Județean Buzău. Detalii de ultimă oră despre decesul ei
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Adevarul
Ucraina a aruncat în aer un baraj rusesc și a lăsat trupele lui Putin izolate
Mediafax
Cercetări pentru ucidere din culpă după moartea directorului medical al spitalului din Buzău
Click
Directorul unei școli s-a stins din viață subit, la 35 de ani. Cutremurător ce mesaj a transmis înainte de moarte: „Lupți pentru 5 minute de viață”
Digi24
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai poate, a spus că vrea să își dea demisia”
Cancan.ro
Vin ninsorile în București. Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza: Pe ce dată ninge
Ce se întâmplă doctore
A fost ținta ironiilor pentru kilogramele în plus, dar acum uimește cu noua siluetă. A slăbit 45 kg și arată superb! Soțul ei e unul dintre cei mai râvniți bărbați
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Permis cu valabilitate mai scurtă pentru șoferii de peste 65 de ani
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit cum s-ar putea curăța creierul nostru de un parazit comun