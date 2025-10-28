Sorin Grindeanu: Ne îndeamnă unii colegi de guvernare să facem moţiuni. Noi n-am intrat la guvernare ca să ieşim

Sorin Grindeanu, a declarat marţi, la Teleorman, că îi îndeamnă unii colegi de guvernare să facă moţiuni, dar PSD-ul nu va face moţiuni.

”Ne şi îndeamnă unii colegi de guvernare să facem moţiuni. Nu facem moţiuni. Noi n-am intrat la guvernare ca să ieşim. Noi am luat această decizie, cred că am fost 4.700-4.800 de pesedişti care am votat online atunci, în urmă de câteva luni şi am votat într-un procent covârşitor să intrăm la guvernare, dar să intrăm pentru a fi parteneri serioşi, pentru a veni cu know-how-ul nostru, pentru a face politici publice pentru români, pentru a oferi ceea ce ştie PSD-ul, cu cunoştinţele sale, acea plus valoare în această coaliţie”, a spus preşedintele interimar al PSD.

”Faptul că nu suntem într-o poziţie din asta în care zice cineva ceva în coaliţie şi toţi ceilalţi trebuie să luăm poziţie de drepţi şi să spunem şi noi, câteodată, prea rar, din punctul meu de vedere, şi o să spunem mai des, că unele lucruri nu merg bine, că trebuie făcute altcumva, asta nu înseamnă că e lipsă de loialitate”, a adăugat liderul PSD.

VĂ RECOMANDĂM ȘI: