Sorin Grindeanu: „Când tai investițiile riști ca o criză bugetară să o transformi într-o criză economică. 99% sunt firme românești”

Sorin Grindeanu a susținut marți o conferință de presă la sediul PSD Teleorman, unde a vorbit despre proiectele de infrastructură, pentru care social-democrații au reușit să deblocheze fondurile blocate de Guvernul Bolojan.

Sorin Grindeanu a criticat decizia Guvernului de a bloca fințarea anumitor proiecte de infrastructură și a precizat că o astfel de măsură poate genera o criză economică iminentă. Liderul social-democrat a subliniat, totodată, că pentru reducerea deficitului este esențială tăierea cheltuielilor statului.

„Cât timp am fost la Ministerul Transporturilor am deblocat multe proiecte. În 4 ani s-au construit 400 de kilometri de autostradă, cât nu s-a construit până la acel moment.

Am încercat și am reușit să impulsionam aceste investiții. De aceea soluția nu este să tai investiții pentru a echilibra defictul, soluția este să tai din cheltuielile statului”, a precizat Grindeanu.

Sorin Grindeanu: „99% sunt firme românești cu angajați români care lucrează la Anghel Saligny”

Președintele interimar al PSD a afirmat că a social-democrații au reușit deblocarea investițiilor pentru proiectele de infrastructură și a menționat că majoritatea companiilor contractate sunt românești.

„Din nenefericire s-a tras o frână brusc și pentru Anghel Saligny. Să finanțăm aceste proiecte pentru că sunt foarte utile pentru cetățeni.

Rămăseseră aceste investiții neplătite din aprilie, mai, de când a plecat fostul guvern și am reușit să deblocăm lucrurile. Când tai investițiile riști ca o criză bugetară să o transformi într-o criză economică. 99% sunt firme românești cu angajați români care lucrează la Anghel Saligny”, a precizat Sorin Grindeanu.

