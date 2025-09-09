Într-o declarație pentru presă, marți, Sorin Grindeanu a confirmat că partidul al cărui președinte interimar este nu susține complet reforma administrativă. Liderul social-democraților a explicat metoda prin care autoritățile pot evita concedierea bugetarilor, făcând în același timp economii la bugetul de stat, aflat în procedură de deficit excesiv.

Liderul PSD le-a explicat jurnaliștilor modul în care guvernanții pot evita concedierile incluse în Pachetul de austeritate asumat de premierul Bolojan.

Soluția recomandată de Sorin Grindeanu în favoarea bugetarilor

Sorin Grindeanu a observat că există un decalaj între numărul de locuri bug4etate în administrația publică și cele efectiv ocupate. Din această diferență se pot opera politici care să transfere angajații la primării sau Consilii județene, degrevând schema bugetată de stat pentru posturile deja existente în grilă.

”Posturi ocupate acum sunt undeva în jur de 125.000. Eu nu îmi schimb punctul de vedere, poziția PSD e acceași, că trebuie să reducem și să regândim anumite măsuri pentru a reduce cheltuielile statului. Nu văd să facă un scop în sine din a da oameni afară, îi treci în șomaj și ai cheltuieli pentru stat.

Dar poți să faci altceva. Ai un număr de angajați din aparatul propriu al unui primar sau președinte de CJ , și acele cheltuieli să se vadă la bunuri și servicii externalizând acele… ”

Studiu de caz – cum reduci cheltuielile statului fără să dai oameni afară

Șeful PSD a precizat că nu se referă la anvelopa salarială, ci la reducerea de cheltuieli, oferind și un exemplu concret.

”Să vă dau un exemplu, să zicem la Primăria sectorului 6. Aici nu există, cum există la alte primării de sector, o societate comercială care să se ocupe de administrarea domeniului public. Ea e făcută de angajați ai primăriei. O scădere a numărului de angajați ar însemna să se facă o societate comercială, să se externalizeze. Înseamnă scăderi la costurile de personal, fiindcă tu externalizezi aceste servicii. Dar în același timp e o creștere a cheltuielilor de bunuri și servicii. Ce am propus noi, pe toate aceste cheltuieli, este o reducere cu 10% a sumelor”, a comentat Grindeanu.

