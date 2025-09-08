Sorin Grindeanu a transmis că PSD nu acceptă REDUCEREA de personal cu 10% în administrație

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că partidul său nu va susține reducerea cu 10% a posturilor din unitățile administrativ-teritoriale, menționând că reprezentanții PSD fac parte în continuare din grupul de lucru care analizează datele pentru această măsură.

„În acest moment PSD-ul este parte, prin reprezentanții săi, în acel grup de lucru, care strânge foarte multe date. La finalul săptămânii vor avea loc și întâlniri cu asociațiile comunelor, orașelor și municipiilor, precum și cu consiliile județene. Se va ajunge la o primă formă care va fi prezentată public”, a spus Grindeanu.

Potrivit lui Grindeanu, scopul comisiei este identificarea unor soluții care să permită reducerea cheltuielilor fără a afecta funcționarea administrației.

„În aceste zile am foarte multe exemple venite dinspre unități administrativ-teritoriale, care spun următorul lucru: Ne cereți să facem contabilicește o reducere de personal, iar costurile se vor vedea în altă parte, la bunuri și servicii. Pentru că poate să existe primării care au cheltuieli de personal, de exemplu pentru administrarea domeniului public, care să fie parte a aparatului propriu a unei primării. În alte părți poate să fie externalizate aceste lucruri, să fie societăți comerciale. Veți vedea o scădere de personal, dacă te uiți doar la acel parametru, și o scădere de costuri cu personalul, cu salariile, dar în același timp, concomitent, dacă vreți, principiul vaselor comunicante, crește costurile pe bunuri și servicii. Și atunci ce am rezolvat? Nimic. Ideea acestei comisii este de a găsi soluții prin care să reduci cheltuielile cu 10% pe aceste componente. Fiindcă altfel dăm bine pe hârtie, externalizăm absolut tot, dar în același timp cresc costurile pe bunuri și servicii și ne rezolvăm absolut nimic”, a subliniat Grindeanu.

