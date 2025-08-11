Sorin Grindeanu: Suntem parteneri seriosi care se ocupă de politici de guvernare/ Abordarea USR-ului, copilărească

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că nu crede că USR a intrat în coaliția de guvernare pentru a primi funcții în Guvern. Șeful Camerei Deputaților atrage atenția că „abordarea USR-ului este copilărească pe care noi nu o să o avem niciodată”.

„Nu mă puneți să fac catalogări vis-a-vis de partenerii de coaliție, dar pot să vă spun lucrurile cum le vede PSD-ul și cum s-au discutat în această ședință. De fiecare dată când noi intrăm la guvernare, suntem parteneri seriosi care se ocupă de politici de guvernare. În niciun caz să facem o politică de gherilă”, spune Sorin Grindeanu despre miniștrii USR.

Grindeanu atrage atenția că la Guvernare se fac politici publice pentru cetățeni.