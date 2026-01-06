Procedura de cameră preliminară – în care instanțele analizează aspectele de ordin procedural înaintea începerii judecății pe fond – ar trebui să dureze 60 de zile, potrivit articolului 343 din Codul de procedură penală. Camera preliminară poate fi considerată, pe bună dreptate, un adevărat „filtru” care elimină eventualele erori procesuale înainte ca judecata să înceapă efectiv. Numai că dosare „grele” din România rămân, printr-un mister încă neelucidat, în camera preliminară și nu se dispune judecarea cauzelor respective pe fond.
Unul din dosarele de trafic internațional de droguri care se află, încă, în procedura de cameră preliminară – atenție, după 6 ani! – este „Cocaină la Marea Neagră”.
Acest dosar „greu” al DIICOT a fost întocmit și trimis spre judecare în data de 13 iulie 2020, la Tribunalul București. Numai că această cauză, potrivit surselor Gândul, a fost declinată la Tribunalul Tulcea, acolo unde a și rămas.
„În dosarul cu cocaina de la Marea Neagră, rechizitoriul a fost întocmit și trimis în instanță spre judecare pe 13 iulie 2020, la Tribunalul București. Dar cauza a fost declinată la Tulcea și aici a rămas, după decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție din noiembrie 2020. Deși în termen de 60 de zile ar fi trebuit ca judecătorul să se pronunțe pe legalitatea sesizării instanței, nu a făcut-o”, au declarat surse judiciare, pentru Gândul.
Aceleași surse judiciare au mai precizat că acestă cauză, la Tribunalul Tulcea, a fost repartizată judecătoarei Elena Simion, care avea o experiență redusă.
„La tribunalul din Tulcea, cauza i-a fost repartizată judecătoarei Elena Simion, care avea doar un an și două luni de experiență ca magistrat, ea venind din avocatură. Când i-a fost repartizat dosarul, Elena Simion avea doar trei luni de când venise la Tribunalul Tulcea. Au fost tot felul de amânări pe procedură, ba că nu s- a trimis rechizitoriul unui arab care se afla închis într-o pușcărie din Sao Paolo, ba că nu a fost asigurat traducător pentru inculpații spanioli, ba că unul din inculpați s-a înrolat, în 2022, în armata ucraineană, ba că unul din inculpați s-a îmbolnăvit de Covid etc. Tertipuri care au dus la amânarea cauzei”, au dezvăluit sursele Gândul.
Deși Codul de Procedură Penală specifică foarte clar că termenul maxim de cameră preliminară este de 60 de zile de la înregistrarea cauzei la instanță, au trecut deja 5 ani și lucrurile nu se mișcă.
Trebuie specificat și că același Cod de Procedură Penală nu prevede sancțiuni pentru magistrații care încalcă prevederile legii.
„Acum camera preliminară, care trebuia să dureze 60 de zile, durează patru-cinci ani în anumite cazuri, ceea ce este absolut anormal. Există o urgență de modificare a unor legi, urgență pe care noi o vedem, o strigăm public, dar care nu interesează pe nimeni”, declara procurorul Claudiu Sandu într-un interviu la TVR Info în vara lui 2025.
Ancheta polițiștilor și a procurorilor a dus la descoperirea a aproape o tonă de cocaină, în interiorul unei bărci de pe malul Mării Negre, la Sfântu Gheorghe.
În dimineața zilei de vineri, 22 martie – pe malul Mării Negre, în zona localității Sfântu Gheorghe din Tulcea a fost identificată o barcă răsturnată.
Pe mal și în barcă se aflau mai multe pachete suspecte învelite în cauciuc, similare atât ca logo cât și ca mod de ambalare și conținut cu pachetul depistat în seara zilei de 20 martie.
„Ambarcațiunea înmatriculată în România prezenta un orificiu în zona chilei și se afla în zona de plajă. (…) Răsturnarea ambarcațiunii a fost un lucru accidental, iar depistarea cantității de cocaină prezentată în acești saci a fost rodul unei ample investigații”, declara la momentul respectiv Felix Bănilă, șeful DIICOT.
Potrivit acestuia, întreaga captură de aproape o tonă de cocaină urma să fie triplată, pentru că puritatea era de 90%. O astfel de puritate permite combinarea cu diferite substanțe, iar valoarea totală – pe piața drogurilor – putea ajunge la peste 300 milioane euro.
Conform anchetatorilor, cocaina descoperită pe litoralul românesc, în anul 2019, provinea din America de Sud. Inițial, doi bărbați de origine sârbă au fost reținuți în această cauză.
La rândul său, Adrian Lambrino – șeful Direcției de Combatere a Criminalității Organizate din cadrul Poliției – a precizat că drogurile descoperite proveneau din America de Sud și ajunseseră în România pe mare.
Aceasta a fost cea mai mare captură de droguri, în România, în ultimii ani.
„Este cea mai mare captură de droguri din țara noastră din ultimii ani, precedentele fiind de 2,6 tone de cocaină în anul 2016, respectiv de o tonă de cocaină capturat în 2009 la Constanța.
Printre aceștia putem enumera paracetamolul, glucoza sau glucitolul”, spunea Lambrino.
În luna iulie a anului 2020, DIICOT a anunțat că 16 persoane au fost trimise în judecată în acest dosar, iar cantitatea de cocaină care ajunsese în România era de nu mai puțin de trei tone.
Cle 16 persoane au fost trimise în judecată pentru constituirea unui grup infracţional organizat, aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat în scopul săvârşirii de infracţiuni grave, trafic internaţional de droguri de mare risc, trafic ilicit de droguri de mare risc, dare de mită, luare de mită şi fals în declaraţii în formă continuată. (mai multe detalii AICI)
Gruparea a fost constituită în perioada ianuarie-martie 2019 pentru a transporta cocaină din Brazilia, Portul Belem, furnizată de un libanez cu reşedinţă în Brazilia, zis „Sheik-ul”.
Potrivit rechizitoriului, drogurile au fost colectate de Sheik din ţările producătoare din America de Sud (Bolivia, Columbia, Peru). Acesta ar fi trimis cocaina în România la cererea Balkan Cartel, condus de un spaniol numit „Şeful”, care a contactat grupări care să recupereze şi să transporte marfa. În acţiune erau implicaţi mai mulţi cetăţeni spanioli şi români.
„Din probe a rezultat că prima navă a încărcat în Portul BELEM –Brazilia la data de 09.02.2019 pornind spre Constanţa, încărcătura constând inclusiv în cantitatea de 3 tone cocaină, care trebuia să ajungă în Europa, România. Responsabilă pentru plasarea cocainei a fost o persoană aflată în conexiune strânsă cu inculpatul N.J.N.E. (cunoscut drept SHEIK-UL)”, s-a arătat în rechizitoriu.
Au trecut 5 ani de la descoperirea drogurilor pe litoralul românesc, iar acest dosar a rămas, paradoxal, în camera preliminară.
În anul 2025, magistrații de la Tribunalul Tulcea au retrimis dosarul la DIICOT pentru presupuse vicii de procedură.
„Soluția pe scurt: (…) Restituie Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală cauza privind inculpaţii: Nasrallah Eddine Nor Joseph, Duran Domenech Antonio, Leon Palacios Edgar Juan, Leon Palacios Ruben Pedro, Matei Iuliana, Șugar Iosif Augustin, Postolea Alexandru, Manole Gabriel, Sabater Nieto Juan Antonio, Alexandru Claudiu, Pălăcean Silvius- Augustin, Stojic Predrag, Kirnos Rostyslav, Calero Henares Alvaro Jesus, Șugar Bogdan-Alin, Bobîrnea Costinel Tudorel, Popaene Constantin Cătălin, trimişi în judecată prin rechizitoriul din 13.07.2020 (în dosarul cu nr. 1059/D/P/2019 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală) ca efect al neregularităţilor rechizitoriului constatate prin încheierea din 23.10.2024 ce atrag imposibilitatea stabilirii obiectului si limitelor judecății”, au decis magistrații de la Tribunalul Tulcea.
Acum, dosarul „Cocaină la Marea Neagră” se află tot în procedură de cameră preliminară, dar la Curtea de Apel Constanța.
Magistrații au fixat ca termen de judecată pentru judecarea contestației data de 4 februarie 2026.
