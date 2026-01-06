România s-a aflat, până la ora 10:00, sub mai multe coduri – portocaliu, galben – emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Au fost anunțate precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, dar și intensificări ale vântului, în mai multe zone ale țării.

„În zona de munte a județelor Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj și Hunedoara, îndeosebi la altitudini de peste 1400 m, va continua să ningă temporar abundent, iar stratul de zăpadă nou depus va fi de 20…30 cm (echivalent în apă de 20…30 l/mp). În zona înaltă vor fi rafale de 80…90 km/h, va fi viscol puternic și vizibilitate redusă”, au transmis meteorologii ANM.

Ziua de Bobotează. Informare meteorologică

ANM a emis și o informare meteorologică valabilă în perioada 6 ianuarie – 9 ianuarie 2025.

„Temporar vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării și se vor acumula cantități de apă de 10…40 l/mp. Acestea vor fi mixte și va fi polei, în cursul zilei de 6 ianuarie în Banat, Crișana, Maramureș, nordul și vestul Transilvaniei, apoi treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă consistent de 15…30 cm.

În Moldova, precum și în centrul, sudul și estul Transilvaniei temporar vor fi precipitații mixte și se va depune polei. La munte vor predomina ninsorile, iar stratul de zăpadă nou depus va fi de 30…50 cm.

Din noaptea de miercuri spre joi (7/8 ianuarie) vor fi intensificări ale vântului local în regiunile sudice și estice cu viteze de 50…60 km/h, precum și în Carpații Meridionali și de Curbură unde rafalele vor depăși 70…80 km/h și va fi viscol.

În noaptea de joi spre vineri (8/9 ianuarie) vremea va deveni local geroasă în regiunile intracarpatice și în zonele deluroase din restul țării, unde vor fi temperaturi minime în general între -15 și -10 grade”, transmite ANM.

Ziua de Bobotează. Unde s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură din România

În această dimineață, la ora 08:00, cea mai scăzută temperatură din România – minus 3 grade Celsius – s-a înregistrat la Miercurea Ciuc.

Cea mai ridicată temperatură, 10 grade, a fost la Constanța, acolo unde cerul era senin la aceeași oră.

În București, la ora 08:00, termometrele au arătat 2 grade Celsius, iar ceața și-a făcut simțită prezența.

A fost lapoviță la Oradea, cu o temperatură de 0 grade, a plouat la Bistrița, Baia Mare și Arad.

La Vaslui a burnițat și s-au înregistrat 2 grade Celsius.

La Brașov au fost 6 grade Celsius, cu cer parțial acoperit, potrivit ANM, iar la Craiova și Drobeta-Turnu Severin a plouat și s-a înregistrat 1 grad Celsius.

