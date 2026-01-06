La Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Argeș a izbucnit, luni seară, un scandal de proporții. Ioana Făcăleață – prefectul județului Argeș, apropiată a președintelui Consiliului Județean Argeș, Ion Mînzînă – a fost acuzată că ar fi „sărit peste rând” și ar fi beneficiat de privilegiile funcției pe care o deține, în detrimentul celorlalți pacienți. Prefectul județului Argeș ar fi însoțit, la rândul său, un alt pacient, dar Ioana Făcăleață susține că, de fapt, ea ar fi fost în control la spital, pentru a verifica întreaga situație, în urma unor sesizări primite de la cetățeni. Un polițist confirmă însă susținerile martorilor, iar PNL Argeș cere demisia imediată a prefectului.

Potrivit informațiilor transmise de unul dintre pacienții prezenți la Unitatea de Primiri Urgen Spitalului Județean Argeș „sărit peste toți oamenii care erau la coadă și a intrat în compartimentul Urgențe” . țe a, prefectul Ioana Făcăleață ar fi

Ulterior, atmosfera s-a tensionat gradual, au avut loc discuții în contradictoriu, iar oamenii s-au revoltat.

În ciuda evidenței, prefectul Ioana Făcăleață acuză „jocuri politice” în spatele acestui scandal și a postat pe pagina sa de socializare propria variantă despre scandalul izbucnit.

Pacient: „Nu se poate așa nesimțire din partea unui om cu funcție care e plătit din banii noștri ”

După ce a izbucnit scandalul, Ioana Făcăleață – potrivit declarației pacientului – ar fi ieșit din cameră pentru a se „certa” cu ceilalți pacienți. A fost chemată paza, un domn „mai vocal” a fost dat afară cu ajutorul paznicilor, a fost sesizată Poliția.

„În jurul orei 23.00, prefecta Făcăleață a venit la Spitalul Județean de Urgență Pitești, însoțind un pacient. Aceasta a sărit peste toți oamenii care erau la coadă și a intrat în compartimentul Urgențe. Noi toți eram niște proști care plătim doar taxe, ea avea funcție. Normal că toți ne-am revoltat. Când a auzit că este scandal pe hol, a ieșit să se certe cu noi cu pacienții. Ca ultima mahalagioaică.

Nu cred că un prefect cu funcție așa mare într -un județ trebuie să se comporte cum se comportă Șoșoacă.

Toți i-am reproșat că a sărit peste rand , că s-a băgat în fata folosindu- și funcția publică și că nu se face așa ceva mai ales că erau unii acolo și de 8 ore. Ea ne-a spus că a venit în control, ceea ce s-a dovedit ulterior că este fals .

Scandalul a continuat pe hol cu noi toți. Când o doamnă a spus că va chema televiziunea, prefecta a început să urle arogant că «extraordinar» ce facem noi. De parcă e buricul pământului. Și ca circul să fie complet ne-a arătat că în țara asta cei cu funcții sunt privilegiați.

Tot ea a sunat și a chemat poliția și ne-a amenințat pe toți că ne arată ea. Este inacceptabil așa ceva. Nu se poate așa nesimțire din partea unui om cu funcție care e plătit din banii noștri”, a precizat pacientul, în exclusivitate pentru Gândul.

Prefect: „Un om politic și-a luat un număr fals de telefon și a răspândit aceste informații”

Versiunea prezentată de prefectul Ioana Făcăleață pentru Gândul, în exclusivitate, este șocantă. Întregul scandal ar fi un „joc politic” pus la cale de un „om politic” care s-a folosit de un număr fals de telefon pentru a răspândit aceste informații.

Luni, prefectul județului Argeș a postat în mediul online un text în care a prezentat noua aparatură, de ultimă generație, primită de Spitalul Județean Argeș, iar acesta ar fi fost adevăratul punct de pornire al așa-zisului „scandal”.

„Este de fapt un om politic care și-a luat un număr fals de telefon și care a răspândit aceste informații. Totuși, acest conflict nu este singular și se întâmplă des pentru că avem doar doi medici pe perioadă de noapte la unitatea de primiri urgențe.

M-am dus când am văzut că sunt foarte multe sesizări. Mă duc așa cum mă duc în general, la toate sesizările, cum am avut și cu o zi înainte, 2 zile înainte, sesizări în ceea ce privește drumurile, la fel. M-am urcat în mașină, plec singură, mă duc să verific întâi să văd dacă oamenii spun adevărul, care e realitatea și apoi să luăm măsurile legale. Așa s-a întâmplat și aseară. M-au sesizat mai mulți oameni.

Într-adevăr, unitatea de primiri urgențe era plină. Da, am intrat în urgență, am vorbit cu doctorii, o doamnă doctor era la resuscitare, cealaltă era cu toate celelalte cazuri pe cap. Deși autoritățile județene au mărit foarte mult unitatea de primiri urgențe, toate paturile erau ocupate pentru că sunt foarte mulți pacienți. Unele persoane, care nu au asigurări sociale, care nu se pot duce la niciun medic, nici de familie, nu pot să se ducă să se interneze, pentru că – dacă nu au asigurare medicală – nu sunt primiți decât la urgențe în mod gratuit.

Am vorbit cu medicii, au spus «domnule, am făcut triajul, am luat cazurile grave, avem cazuri foarte grave”. Am ieșit afară să le explic oamenilor. O parte dintre dumnealor nu mă cunoșteau. Mă văzuseră că am intrat înainte, dar nu mă cunoșteau, că n-aveau de unde, că «ce-ați intrat în față?». „Domnule, stați să vă explic, am intrat să văd despre ce e vorba. După care, vă dați seama, unii oameni au început să spună «noi plătim din bani publici, stăm pe aici, așteptăm»…

Am spus în felul următor, că le promit că toți medicii vor prelua toate cazurile, doar că nu voi permite nicio secundă un astfel de comportament, de-a țipa, de-urla, de-a-ti ridică fusta, așa ceva nu este firesc nicăieri.

Am sunat la 112 și am rugat frumos pe cei de la poliție să vină să restabilească ordinea, adică să fie liniște, nu să sancționeze pe cineva. Nu că mi-au adresat injurii. Nu am probleme din astea, pentru că înțeleg supărările oamenilor.

Este foarte grav atunci când vii cu un pacient, când vii cu o persoană apropiată, orice secundă pe care o aștepți ți se pare o veșnicie. Și înțeleg supărările oamenilor, le și accept, deși noi am făcut de foarte multe ori tot felul de demersuri, în ideea în care să încercăm să atragem cât mai mulți medici la urgență.

Nu este nicio problemă, înțeleg supărarea oamenilor, din păcate asta este situația. Nu avem mai mulți medici la urgență, deși s-au oferit toate condițiile și oamenii fug de urgență urgență tocmai pentru faptul că există un număr foarte mare de pacienți și pentru faptul că există tot felul de conflicte.

Eu, când m-am dus la unitatea de primiri urgențe, am vorbit cu domnul manager, l-am sunat și i-am spus că mă voi duce pentru că am foarte multe sesizări. În momentul în care am ajuns, am și revenit la domnul manager, pentru că exista o problemă cu o asistentă care se comporta necivilizat cu unul dintre pacienți”, a declarat Ioana Făcăleață, prefectul județului Argeș, în exclusivitate pentru Gândul.

Ioana Făcăleață, pe Facebook: „ Nu am fost și nu voi fi niciodată de acord cu astfel de comportamente ”

Astăzi, prefectul Ioana Făcăleață a scris – pe Facebook – că s-a deplasat la Spitalul Județean Argeș în urma unor sesizări primite de la cetățeni și a dorit să verifice situația. Sala de așteptare era supraaglomerată, iar personalul UPU era insuficient, cu atât mai mult cu cât Spitalul Județean de Urgență Pitești preia toate urgențele grave din județul Argeș, dar și din alte județe.

„În aceste zile, Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Argeș a fost, efectiv, luată cu asalt de pacienți din tot județul, iar medicii lucrează la foc automat”, a scris Ioana Făcăleață, prefectul județului Argeș, în mediul online, iar apoi a explicat situația tensionată care s-a creat în spital.

„Am primit sesizări de la cetățeni privind timpul mare de așteptare la UPU, motiv pentru care am fost aseară să verific care este situația.

Sala de așteptare era foarte aglomerată, iar în UPU erau doar doi medici, dintre care unul se afla în plin ă procedură de resuscitare a unui pacient, iar celălalt se ocupa de o altă urgență.

Am discutat cu personalul medical și cu managerul spitalului despre fluxul de la Urgențe și despre măsurile care pot fi luate.

În continuare, personalul medical de la UPU este insuficient, în ciuda eforturilor conducerii de a angaja noi urgenti ști . În plus, Spitalul Jude țean de Urgență Pitești preia toate urgențele grave din județul Argeș, dar și din alte județe.

În momentul în care am revenit pe hol unde a șteptau oamenii, o parte dintre aceștia au devenit agitați, au creat o stare de conflict și au adresat injurii.

Nu am fost și nu voi fi niciodată de acord cu astfel de comportamente, cu at ât mai mult într -o unitate medical ă.

Este drept, uneori timpii de așteptare sunt mai mari, dar urgențele majore sunt o prioritate și de multe ori investigațiile medicale necesită timp.

Știu că oamenii î și doresc să fie văzuți c ât mai repede de un medic, dar în acela și timp este prioritar să beneficieze de o atenție deosebită atunci c ând sunt trata ți.

De asemenea, atrag atenția că nu toate situațiile medicale sunt urgențe și nu toate pun viața în pericol. Conform Spitalului Județean, peste 1.000 de persoane au avut nevoie de asistență medicală în perioada 31 decembrie 2025 – 5 ianuarie 2026”, a scris Ioana Făcăleață, prefectul județului Argeș, pe pagina sa de socializare.

Polițist: „Circ! Îmi spunea că mă aranjează ea”

În tot acest scandal a intervenit și unul dintre polițiștii care a fost prezent la Spitalul Județean Argeș în timpul momentelor tensionate. Acesta a scris, în mediul online, că Ioana Făcăleață a intervenit în favoarea unei paciente, dar a și criticat atitudinea pe care a avut-o prefectul județului Argeș.

„Erau cel puțin 50-60 de persoane care se aflau la rând, de ore bune. S-a certat cu toți, și-a pus oamenii în cap”, a scris polițistul, iar ulterior a adăugat că prefectul județului Argeș a făcut „circ” la spital. „Voi știți cine sunt eu?”, ar fi întrebat Ioana Făcăleață.

„Și după aceea tot ea sună la 112, că o huduie lumea. Și când m-am dus eu, la fel, circ. Știi cine sunt? Îl sun pe inspectorul-șef. și L-a sunat. Am făcut-o cu ou și cu oțet! Îmi spunea că mă aranjează ea”, a scris polițistul.

PNL Argeș cere demisia prefectei Ioana Făcăleață

Reprezentanții PNL Argeș cer demisia imediată a prefectei Ioana Făcăleață, în urma incidentului petrecut la Spitalul Județean de Urgență Pitești.

„Prefecta Ioana Făcăleață trebuie să plece din funcție:

• pentru că a mințit public, invocând un pretins «control» care nu a existat;

• pentru că a invocat atribuții pe care nu le are, inducând în eroare cetățenii;

• pentru că a compromis grav funcția de prefect, care presupune echilibru, legalitate și respect;

• pentru că și-a bătut joc de cetățeni, sărind peste rând și folosindu-se de funcție pentru privilegii;

• pentru că a manifestat un comportament agresiv și arogant, incompatibil cu statutul de reprezentant al Guvernului în teritoriu.

📌 Un prefect nu este mai presus de lege și nici de cetățeni.

📌 Funcția publică nu este un instrument de intimidare sau abuz.

📌 Oamenii aflați la Urgențe trebuie protejați, nu umiliți.

➡️ Demisia Ioanei Făcăleață este singura soluție onorabilă.

Pentru corecta informare a opiniei publice, PNL Argeș face următoarea precizare, așa cum Radu Perianu fost prefect al județului Argeș a informat deja:

🔴 Prefectul NU poate efectua controale de unul singur și nu are atribuții directe de control asupra instituțiilor.

🔴 Orice control se dispune exclusiv prin ordin de prefect, prin care se constituie o comisie mixtă, formată din instituțiile competente (DSP, DSVSA, ISU etc.).

👉 Nu există temei legal pentru ca prefectul să se deplaseze singur «în control», după bunul plac.

👉 Invocarea unui astfel de control reprezintă o minciună și o gravă dezinformare”, au transmis reprezentanții PNL Argeș.

