Nicușor Dan – președintele României – a participat, marți, la Paris, la întâlnirea Coaliției de Voință, alături de liderii europeni. Ulterior, șeful statului urma să revină în România la bordul unei aeronave militare Spartan. Totuși, potrivit informațiilor Antena 3 CNN, avionul Spartan cu care Nicușor Dan și jurnaliștii români au ajuns la Paris nu a decolat din Paris, capitala Franței, pentru că ceața groasă din București ar fi împiedicat aterizarea aeronavei.

Conform informațiilor obținute de Gândul, Nicușor Dan și jurnaliștii români care l-au însoțit la Paris se îndreptau, la ora 08:15, către aeroport, în Franța, pentru a decola spre Aeroportul Henri Coandă (Otopeni) din România.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, noi coduri galbene de ninsori, polei, vânt puternic și ger. Astfel, mai bine de jumătate din țară se află sub avertizări de vreme severă, iar temperaturile vor ajunge local până la –15 grade Celsius.

Trebuie menționat că vremea nu este bună nici în Franța

În cursul nopții, aeronavele de linie au aterizat pe Aeroportul Otopeni

Este drept că ceața a fost prezentă în București, și în timpul nopții, dar și în această dimineață, însă pe Aeroportul Henri Coandă din Capitală, potrivit informațiilor obținute de Gândul, aeronavele de linie nu au întâmpinat probleme la aterizare.

O sursă Gândul, care a călătorit de la Londra la București cu o aeronavă de linie, a aterizat fără probleme și a trimis chiar și o fotografie realizată chiar pe pista aeroportului, după aterizare.

Aterizări din 10 în 10 minute pe Aeroportul Otopeni

Mai mult, conform informațiilor publicate de Flightradar 24, aterizările pe Aeroportul Otopeni, azi-noapte, au avut loc din 10 în 10 minute, ceea ce ridică semne mari de întrebare referitoare la ipoteza că președintele Nicușor Dan ar fi rămas blocat la Paris pentru că aeronava Spartan nu ar fi putut să aterizeze la București.

Deși este ceață în București, avioanele de linie continuă să aterizeze fără probleme, potrivit Flightradar 24.

În astfel de condiții, întrebarea care poate fi pusă este de ce pot ateriza în condiții de ceață aeronavele de linie, iar aeronava Spartan, cu care călătorește președintele Nicușor Dan, însoțit de jurnaliștii români care i-au fost alături la Paris, nu ar putea să o facă.

