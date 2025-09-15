Prima pagină » Știri » Suntem cei mai săraci din UE. O confirmă, dacă mai era nevoie, datele Eurostat

Suntem cei mai săraci din UE. O confirmă, dacă mai era nevoie, datele Eurostat

Cristina Corpaci
15 sept. 2025, 20:24, Știri
Românii sunt cei mai săraci din Uniunea Europeană. EUROSTAT prezintă cifrele alarmante pe anul 2024, din care reiese că 17,2% din populație este afectată de sărăcie. Și bulgarii o duc mai bine ca noi. Eliminarea plafonărilor la energie, alimentele de bază, creșterea TVA, majorarea impozitului pe locuințe de la 1 ianuarie, și alte scumpiri, ne vor duce și mai mult la sărăcie, așa cum au prognozat analiștii financiari.

Studiul Eurostat, ne arată că 2024, 6,4% din populația Uniunii Europene s-au confruntat cu lipsuri materiale și sociale grave, în ușoară scădere față de 2023 (6,8%).

Categorie cea mai afectată o reprezintă tinerii sub 18 ani, cu o medie europeană de 7,9%, urmată de cei cu vârste de 18-64 de ani (6,4%) şi cei peste 65 de ani (5,1%).

România, Bulgaria şi Grecia sunt ţările UE sunt țările care se confruntă cu lipsuri materiale şi sociale grave, de 17,2%, 16,6%, respectiv 14%.

Cele mai mici procente sunt în Slovenia (1,8%), Croaţia (2%) şi Polonia  (2,3%).

