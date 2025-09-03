Tanczos Barna și boicotul multinaționalelor: Dacă nu este produs în România, aleg alt produs

Vicepremierul Tanczos Barna a vorbit despre boicotul multinaționalelor și rețelelor de magazine, într-o intervenție la Antena 3CNN. „Naționalismul este acea grijă față de țara ta, față de producătorii din țara ta, față de viitorul țării tale”, spune fostul ministru al Finanțelor.

Tanczos Barna a explicat că atunci când merge la cumpărături caută produse românești.

„Boicotul adevărat îl fac în momentul în care mă uit pe raft și aloc o secundă să mă uit pe etichetă și dacă nu este produsă în România, nu mai consum, aleg alt produs. Acesta este boicotul adevărat și acesta este naționalism-ul adevărat, pentru că în felul acesta aș putea să cresc cererea de produse pentru producătorii români”.

Vicepremierul a mai explicat că naționalismul este grija față de țara ta, față de producătorii din țara ta, față de viitorul țării tale. „Și nu costă. Este un gest, trebuie să te uiți la etichetă”, mai spune Tanczos Barna.