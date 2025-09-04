Prima pagină » Știri » Toni Neacșu îi răspunde șefei ÎCCJ: Eu am găsit numai 8 decizii CCR încălcate

Toni Neacșu îi răspunde șefei ÎCCJ: Eu am găsit numai 8 decizii CCR încălcate

04 sept. 2025, 18:17, Știri
Toni Neacșu îi răspunde șefei ÎCCJ: Eu am găsit numai 8 decizii CCR încălcate
Adrian Toni Neacșu / Sursa: Facebook

„Eu am găsit numai 8 decizii CCR încălcate, dar e adevărat că nu am luat-o de la Crearea Lumii. Dincolo de asta, prin președinta Lia Savonea, justiția și-a găsit un bun comunicator”, a notat avocatul Toni Neacșu. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis joi să sesizeze Curtea Constituţională cu privire la legea prin care sunt modificate condiţiile de pensionare pentru magistraţi, pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament, invocând 37 de decizii CCR încălcate.

Toni Neacșu mai transmite legat de comunicatul ÎCCJ că „e atât de triumfalist încât Ilie Bolojan ar trebui deja să împrumute de la Nicușor Dan pixul cu care a scris că nu majorează TVA-ul, pentru că am văzut toți că e cu pastă transparentă, face să se uite repede promisiunile”.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) anunţă oficial că a decis sesizarea CCR, decizia fiind luată cu unanimitate.
„Astăzi, 04.09.2025, în şedinţa Secţiilor Unite, judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au decis, în unanimitate, sesizarea Curţii Constituţionale cu privire la legea care modifică regimul pensiilor. Prin votul exprimat, judecătorii instanţei supreme transmit un NU răspicat oricărei tentative de a slăbi independenţa justiţiei şi statutul constituţional al magistraturii. Independenţa justiţiei nu poate fi negociată, nici relativizată prin argumente conjuncturale. Ea este o condiţie fundamentală a democraţiei şi a statului de drept”, se arată într-un comunicat dat publicităţii joi după amiază de ÎCCJ.

Întreg documentul ÎCCJ aici.

Mediafax
Femeie ucisă de doi câini ciobănești, în Suceava. Care au fost ultimele ei cuvinte
Digi24
Operațiune de 40.000 de euro pentru a duce cu forța un copil din București în Italia, ordonată de un fost soldat american. Cum a decurs
Cancan.ro
Primul mesaj al Mihaelei Rădulescu, după reîntoarcerea în România. Bărbatul pentru care are cuvinte de laudă după moartea lui Felix Baumgartner
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Adevarul
Rusia creează regimente HIV: „prima armată a lumii” trimite pe front, în masă, bolnavi incurabili
Mediafax
Mesaj dur de la președintele NATO, Mark Rutte, pentru Vladimir Putin
Click
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
O fată de 18 ani a câștigat 15 milioane de dolari în 2 săptămâni, pe OnlyFans. Cum își apără cariera controversată
Digi24
VIDEO Fată de 15 ani din Elveția, agresată sexual în Gara de Nord din București. Individul a fost reținut de polițiști
Cancan.ro
Halucinant! Ce i-a spus Vladimir Putin lui Xi Jinping la Beijing: 'Organele umane pot fi transplantate continuu. Cu cât
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Tania Budi în costum de baie la 57 de ani. Și-a arătat abdomenul în toată splendoarea! Arată fantastic
observatornews.ro
Directorul celei mai mari bănci din Rusia avertizează: "Suntem aproape de recesiune"
StirileKanalD
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de chin - VIDEO
KanalD
EXCLUSIV Cum arată mormântul lui Ion Iliescu, la o lună de la moartea sa FOTO
Ciao.ro
Ce ispite la Insula Iubirii?! Vedetele din România care au făcunt senzatie pe străzile din Capitală
Promotor.ro
Așteptarea a luat sfârșit! Dacia Duster și Bigster vor fi disponibile cu cutie automată și 4x4!
Descopera.ro
Gata să descoperi secretul? Rețeta ciocolatei perfecte!
Capital.ro
Marele artist al României a plecat să dea reprezentație pe scena cerului. Un mare şi smerit actor! Aplauzele rămân pentru eternitate
Evz.ro
Ce au descoperit italienii despre moartea româncei Denisa Păun
A1
Gestul neașteptat făcut de ispita Teo Costache după finala Insula Iubirii sezonul 9. Fanii au rămas surprinși
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
Ce reacție a avut președintele țării, Nicușor Dan, după ce Viorica Dăncilă nu a fost văzută cu ochi buni în ceea ce privește participarea sa la parada militară organizată la Beijing
RadioImpuls
Ce se intampla in aceste momente cu bărbatul care şi-a bătut amanta şi a trecut cu maşina peste ea, lăsând-o să agonizeze
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Aflat la o petrecere, Bulă este abordat de o tipă: - Îmi vine să te invit la mine...
Descopera.ro
Astronomii au descoperit un pulsar care „fuge” de o supernovă
TEHNOLOGIE Directorul unei companii de software a concediat 4.000 de angajați. Toate posturile unui întreg departament au fost desființate din cauza A.I.
18:38
Directorul unei companii de software a concediat 4.000 de angajați. Toate posturile unui întreg departament au fost desființate din cauza A.I.
EXTERNE Răsturnare de situație în Bulgaria. Autoritățile spun acum că avionul Ursulei von der Leyen NU a fost bruiat de forțele ruse
18:15
Răsturnare de situație în Bulgaria. Autoritățile spun acum că avionul Ursulei von der Leyen NU a fost bruiat de forțele ruse
ACTUALITATE Atacuri sălbatice în serie la Zoo în Suceava. Un copil a fost mușcat de un LIGRU
18:14
Atacuri sălbatice în serie la Zoo în Suceava. Un copil a fost mușcat de un LIGRU
ECONOMIE Câți bani a cerut un taximetrist unui turist, pentru o cursă de doar 2 km, din Aeroportul Iași. Nici în New York nu costă atât!
17:49
Câți bani a cerut un taximetrist unui turist, pentru o cursă de doar 2 km, din Aeroportul Iași. Nici în New York nu costă atât!
EXCLUSIV STENOGRAME din dosarul evaziunii cu mașini de lux: „Trebuie să găsesc o minciună/E flagrantă treaba”.Schema carusel cu prejudiciu de 18 milioane de €
17:46
STENOGRAME din dosarul evaziunii cu mașini de lux: „Trebuie să găsesc o minciună/E flagrantă treaba”.Schema carusel cu prejudiciu de 18 milioane de €
EXTERNE Kim Jong Un promite sprijin TOTAL Rusiei. Liderul nord-coreean laudă legăturile cu Moscova
17:42
Kim Jong Un promite sprijin TOTAL Rusiei. Liderul nord-coreean laudă legăturile cu Moscova