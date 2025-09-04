Toni Neacșu îi răspunde șefei ÎCCJ: Eu am găsit numai 8 decizii CCR încălcate

„Eu am găsit numai 8 decizii CCR încălcate, dar e adevărat că nu am luat-o de la Crearea Lumii. Dincolo de asta, prin președinta Lia Savonea, justiția și-a găsit un bun comunicator”, a notat avocatul Toni Neacșu. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis joi să sesizeze Curtea Constituţională cu privire la legea prin care sunt modificate condiţiile de pensionare pentru magistraţi, pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament, invocând 37 de decizii CCR încălcate.

Toni Neacșu mai transmite legat de comunicatul ÎCCJ că „e atât de triumfalist încât Ilie Bolojan ar trebui deja să împrumute de la Nicușor Dan pixul cu care a scris că nu majorează TVA-ul, pentru că am văzut toți că e cu pastă transparentă, face să se uite repede promisiunile”.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) anunţă oficial că a decis sesizarea CCR, decizia fiind luată cu unanimitate.

„Astăzi, 04.09.2025, în şedinţa Secţiilor Unite, judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au decis, în unanimitate, sesizarea Curţii Constituţionale cu privire la legea care modifică regimul pensiilor. Prin votul exprimat, judecătorii instanţei supreme transmit un NU răspicat oricărei tentative de a slăbi independenţa justiţiei şi statutul constituţional al magistraturii. Independenţa justiţiei nu poate fi negociată, nici relativizată prin argumente conjuncturale. Ea este o condiţie fundamentală a democraţiei şi a statului de drept”, se arată într-un comunicat dat publicităţii joi după amiază de ÎCCJ.

