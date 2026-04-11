Un copil român de 11 ani, premiant și portar la o echipă de fotbal, a fost înjunghiat mortal în Villanueva de la Cañada, lângă Madrid, într-o toaletă publică. Agresorul, un tânăr de 23 de ani care suferă de autism sever, fusese singurul prieten pe care copilul, a cărui familie emigrase în Spania acum mai bine de un deceniu, îl acceptase în grupul său.

David P., un copil român, mai avea o săptămână până să împlinească 12 ani. Acesta era descris ca un copil vesel și învăța foarte bine.

David împlinea 12 ani peste o săptămână și era portar la o echipă de fotbal

Familia sa emigrase din România cu peste un deceniu în urmă. Toți cei care îl cunoșteau îl descriu ca fiind „fericit, zâmbitor, vesel”. Era portar la echipa de fotbal din Villanueva de la Cañada și cel mai bun din clasa sa, conform publicației ABC, citată de Mediafax.

Joi seară, la ieșirea de la cursurile de engleză dintr-un centru cultural local, a mers la toaletă. A fost urmărit de Julio B., un tânăr de 23 de ani diagnosticat cu autism în stadiu avansat. Julio l-a înjunghiat de minim 3 ori, în torace, gât și spate. Echipajele de urgență l-au resuscitat, însă David a murit în elicopterul care îl ducea spre spitalul 12 de Octubre din Madrid.

Agresorul pictase inițialele celor doi pe pereții primăriei

Cu aproximativ o lună înainte de tragedie, David îi spusese unui prieten că Julio „vrea să fie iubitul meu sau ceva de genul ăsta”. Tânărul pictase inițialele celor doi pe pereții primăriei. Mama copilului îi interzisese să mai petreacă timp cu el.

Julio nu avea mulți prieteni de vârsta lui. Frecventa grupul minorilor pentru că, spune familia sa, „avea mentalitatea unui copil”. Totuși, David fusese singurul care îl acceptase și încercase să îl integreze. „El doar a vrut să îl includă printre prietenii lui. Și uite cum s-a terminat”, spune un băiat apropiat de cei doi.

Mesajul care l-a dat de gol pe atacator

Julio a fugit după crimă, s-a schimbat de haine și s-a prezentat la un spital din Móstoles, afirmând că suferise o criză psihotică. Garda Civilă l-a reținut și l-a pus imediat sub supraveghere psihiatrică. Vineri, un copil a indicat anchetatorilor un colț din Piața Spaniei unde Julio ascunsese mai multe hârtii scrise de mână. Unul dintre mesaje afirma: „Nu vreau să fiu o povară, nu vreau să le fac rău prietenilor mei”.

Garda Civilă a căutat toată ziua arma crimei și mănușile folosite. Un rucsac cu resturi de mănuși de plastic a fost deja ridicat.

Omagiu public organizat de comunitatea română

Tatăl lui David, Gabriel, a aflat vestea în timpul slujbei de Joia Sfântă la biserica ortodoxă din localitate. Mama, băiatului, Anca, îl aștepta în mașină în fața centrului cultural. Vineri, zeci de colegi și prieteni au depus flori și au scris mesaje pe o panglică în formă de inimă. Cineva a scris: „Mereu în echipa noastră, campionule”.

Comunitatea română din localitate a organizat un omagiu public. „David era special. Săptămâna viitoare ar fi împlinit 12 ani”, a spus una dintre femeile prezente, în lacrimi.

Dosarul penal se poate solda cu închisoare pe viață, dacă instanța stabilește că Julio a acționat cu discernământ.

