Prima pagină » Știri » Un alt „succes” diplomatic al miniștrilor USR. Ionuț Moșteanu s-a întâlnit cu experții americani pe care Diana Buzoianu îi desființa acum un an: „Ultra-conservatori care încalcă drepturi”

09 sept. 2025, 21:44, Știri
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a avut o întâlnire cu experți americani ai Heritage Foundation, unul dintre cele mai influente think-tank-uri din SUA. Până aici o știre normală. Însă puțini știu că organizația nu era deloc privită cu ochi buni de colegii de partid sau chiar de Guvern ai ministrului. 

Diana Buzoianu: Heritage Foundation e un think-tank ultra-conservator care încalcă drepturile americanilor

Actualul ministru al Mediului, Diana Buzoianu, râdea anul trecut pe Facebook de Nicolae Ciucă, după ce fostul șef al Senatului susținea că marele eveniment al vieții sale a fost întâlnirea cu o delegație a Heritage Foundation. Apoi, ministrul a ținut să precizeze ce părere are despre această fundație.

„Heritage Foundation e un think thank ultra-conservator care tocmai a lansat un plan cu un manual de cum conservatorii să acapareze cam toate instituțiile din executiv și să încalce drepturi fundamentale ale americanilor”.

Sursa Facebook/Diana Buzoianu

Ionuț Moșteanu: Le mulțumesc reprezentanților americani

Cu toate obiecțiile colegei sale de partid și de guvern, Ionuț Moșteanu i-a primit cu brațele deschise pe experții de la Heritage Foundation. Potrivit ministrului Apărării, discuțiile s-au concentrat pe importanța prezenței forțelor americane în România și pe flancul estic al NATO, principalele provocări de securitate din regiunea Mării Negre, dar și pe evoluțiile mediului strategic euroatlantic.

„Am vorbit despre parteneriatul strategic româno-american, despre prezența forțelor americane în România și la Marea Neagră și provocările de securitate din regiune și rolul nostru pe flancul estic al NATO. Le mulțumesc reprezentanților americani apropiați de administrația președintelui SUA, Donald Trump, pentru interes și sunt sigur că vom continua să lucrăm împreună pentru o Europă mai sigură”, a menționat Moșteanu.

Ce este The Heritage Foundation

The Heritage Foundation este considerată cea mai influentă fundație republicană. Aceasta și-a câștigat renumele în perioada președintelui Ronald Reagan, căruia i-a furnizat multe din ideile care au dus la sfârșitul Războiului Rece. În 2016, experții republicani au elaborat un plan și pentru Donald Trump.

„Atât de aberant e acel plan și atât de controversat încât până și Trump a fost nevoit să se delimiteze de el și să spună că nu are de gând să îl citească (mă rog, planul e scris de foști oameni din echipa lui care au lucrat cu el în administrația prezidențială, dar na, și-a dat seama că e prea mult chiar și pentru el să spună public că va susține acest plan)”, mai scria actualul ministru al Mediului, Diana Buzoianu în 2024.

