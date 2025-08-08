Prima pagină » Știri » USR îi răspunde PSD-ului, în cazul lui Ion Iliescu: „Momentul trebuie depășit”

USR îi răspunde PSD-ului, în cazul lui Ion Iliescu: „Momentul trebuie depășit”

Cristina Corpaci
08 aug. 2025, 12:46, Știri
USR îi răspunde PSD-ului, în cazul lui Ion Iliescu:

Cristian Seidler, purtător de cuvânt al USR, a declarat la RFI că partidul său a respectat legea în privința funeraliilor lui Ion Iliescu, dar că s-a opus declarării unei zile de doliu național.

„Legea în România prevede că în cazul unui deces al unui fost șef de stat, se organizează funeralii naționale. Nu e o opțiune, nu se votează, nu e nevoie de adoptarea unei Hotărâri de Guvern, asta se întâmplă prin efectul legii. Punct. Noi nu am cerut altceva”, spune Seidler.

Cristian Seidler precizează mai departe că „referitor la declararea unei zile ca zi de doliu național, asta este deja o opțiune, e nevoie de o Hotărâre de Guvern, care se poate adopta sau se poate să nu se adopte așa ceva. Noi ceea ce am cerut în cadrul Guvernului a fost să nu se declare o zi de doliu național, din respect pentru victimele Revoluției și ale mineriadelor”.

Purtătorul de cuvânt al USR afirmă că „dincolo de asta, momentul încărcat emoțional pentru unii și înțelegem acest lucru, credem că astăzi trebuie să fi fost depășit (…). Noi nu am avut o lipsă de respect față de prevederile legale. Ieri, pentru că există această prevedere legală, e obligație legală, la sediul USR, steagul României a fost în bernă. Dincolo de asta, atunci când există o opțiune legală, să ai o opțiune sau alta, nu-i o chestiune de respect sau de lipsă de respect, din punctul nostru de vedere”.

Cristian Seidler a transmis și un mesaj pentru PSD: „E nevoie să adoptăm cât mai rapid pachetul II, să fim atenți la detalii, adică lucrurile la care ne-am angajat împreună (…). Cred că-i o dovadă de maturitate politică să participi la actul de guvernare și să avansăm în lucrurile pe care ni le-am asumat împreună în fața Parlamentului și în fața cetățenilor acestei țări”.

Mediafax
