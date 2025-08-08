Prima pagină » Știri » Victor Negrescu prezintă scrisoarea primită de la șefa Comisiei Europene cu privire la planul „ReArm Europe”

Cristina Corpaci
08 aug. 2025, 15:54, Știri
Victor Negrescu notează, într-o postare pe Facebook, că a primit răspunsul oficial al președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu privire la propunerile sale referitoare la Planul „ReArm Europe” și instrumentul de finanțare SAFE – inițiative menite să consolideze capacitatea de apărare a Europei.

„Președinta Comisiei a confirmat importanța stabilirii unor criterii clare pentru prioritizarea finanțărilor, incluzând solicitarea mea privind proximitatea față de războiul din Ucraina, eforturile deja făcute de statele membre și presiunea generată de amenințările hibride și interferențele externe”, a scris Victor Negrescu.

 

Vicepreședintele Parlamentului European susține că mesajul este clar: unitatea, solidaritatea și viteza de acțiune sunt cheia în fața provocărilor de securitate actuale.

„Voi continua să colaborez cu instituțiile europene pentru ca aceste inițiative să fie implementate cu succes, în beneficiul tuturor europenilor și al României”, adaugă Negrescu.

 

