Victor Ponta critică gestul MAE de a nu deschide o carte de condoleanțe: Un gest rușinos, care trădează o mentalitate „talibană”

Victor Ponta, fost președinte al PSD și fost premier, critică gestul Ministerului Afacerilor Externe de a nu deschide la Ambasada din București o carte de condoleanțe. „Îmi cer eu scuze tuturor diplomaților români care au fost puși într-o astfel de situație absolut stânjenitoare și jenantă!”, a transmis Ponta, într-o postare pe Facebook.

Victor Ponta atrage atenția că era vorba despre un protocol care a fost încălcat.

„De câte ori a decedat un Șef de Stat (Președinte sau Monarh), la Ambasada din București a acelei țări a fost deschisă o carte de condoleanțe. Iar de fiecare dată, un reprezentant al Guvernului României a mers să semneze în cartea de condoleanțe. Este vorba despre protocol, respect între state, reguli internaționale”, a transmis fostul premier.

Fostul președinte al PSD mai menționează că gestul ministrului de Externe, Oana Țoiu, este unul rușinos.

„Faptul că Ministerul de Externe al României a încălcat toate aceste cutume care trebuiau respectate (indiferent de opinia personală sau de persoana șefului de stat decedat) este un gest rușinos, care trădează o mentalitate „talibană”, a mai completat Ponta.

Politicianul spune că își cere scuze tuturor diplomaților români care au fost puși într-o astfel de situație absolut stânjenitoare și jenantă!