Victor Ponta critică gestul MAE de a nu deschide o carte de condoleanțe: Un gest rușinos, care trădează o mentalitate „talibană”

15:58
„De câte ori a decedat un Șef de Stat (Președinte sau Monarh), la Ambasada din București a acelei țări a fost deschisă o carte de condoleanțe. Iar de fiecare dată, un reprezentant al Guvernului României a mers să semneze în cartea de condoleanțe. Este vorba despre protocol, respect între state, reguli internaționale”, a transmis fostul premier.
„Faptul că Ministerul de Externe al României a încălcat toate aceste cutume care trebuiau respectate (indiferent de opinia personală sau de persoana șefului de stat decedat) este un gest rușinos, care trădează o mentalitate „talibană”, a mai completat Ponta.
„Cât despre imaginea, relevanța, prestigiul și importanța României pe plan extern — cred că nu se câștigă prin „exportarea” unor bătălii politice interne”, a încheiat Ponta.