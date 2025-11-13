Prima pagină » Știri » Vlad Voiculescu – numit consilier onorific al lui Nicușor Dan. Se ocupă de „reziliență, inovație și solidaritate europeană”

Vlad Voiculescu – numit consilier onorific al lui Nicușor Dan. Se ocupă de „reziliență, inovație și solidaritate europeană”

13 nov. 2025, 13:27, Știri
Vlad Voiculescu - numit consilier onorific al lui Nicușor Dan. Se ocupă de

UPDATE. Palatul Cotroceni a comunicat oficial cele 5 numiri făcute astăzi de Nicușor Dan. 

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat joi, 13 noiembrie 2025, următoarele decrete:

  • Decret pentru numirea în funcția de consilier prezidențial a domnului Valentin-Sorin Costreie, începând cu data de 17 noiembrie 2025 (Departamentul Educație şi Cercetare);
  • Decret pentru numirea în funcția de consilier de stat a domnului Vlad Ionescu, începând cu data de 1 decembrie 2025 (Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni);
  • Decret pentru numirea în funcția de consilier de stat a doamnei Mădălina-Gabriela Fătu, începând cu data de 17 noiembrie 2025 (Secretariatul General al Administrației Prezidențiale);
  • Decret privind acordarea calității de consilier onorific pentru reziliență, inovație și solidaritate europeană a domnului Vlad Vasile-Voiculescu, începând cu data de 17 noiembrie 2025;
  • Decret privind acordarea calității de consilier onorific a domnului Șerban Iftime, începând cu data de 17 noiembrie 2025 (Departamentul Politici Economice şi Sociale).

Știrea inițială: Președintele Nicușor Dan l-a numit în funcția de consilier onorific pe Vlad Voiculescu, liderul USR București.

Vlad Voiculescu este în prezent europarlamentar și a fost ministru al Sănătății în Guvernul Cîțu și Dacian Cioloș.

În dosarul achiziției de vaccinuri, Vlad Voiculescu este pus sub urmărire penală de DNA, pentru  abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave (două fapte) și complicitate la abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave.

Știre în curs de actualizare

