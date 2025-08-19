Prima pagină » Știri » Voineag, DNA, anunță că dosarul „panourilor cu Ciucă” din campania electorală, FINALIZAT în toamnă

Voineag, DNA, anunță că dosarul „panourilor cu Ciucă” din campania electorală, FINALIZAT în toamnă

Cristina Corpaci
19 aug. 2025, 23:48, Știri
Voineag, DNA, anunță că dosarul

Marius Voineag a declarat la Aleph News că dosarul cu panourile cu Nicolae Ciucă pentru care s-au cheltuit milioane de euro din bani publici se află în curs de finalizare la DNA. 

Procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție a mărturisit că instituția condusă de el a lucrat în toată campania electorală.

„A fost o campanie electorală foarte lungă. Noi am lucrat, nu ne-am oprit. … A venit un efect de bumerang, pentru că toate lumea a început să critice că nu am fost vizibili, dar noi am avut vizibilitate pe cauze, care nu a avut expunere politică. A fost o strategie vedem, bună-proastă, vom vedea la final. Să știți că de la o banală ridicare de documente de la primăria Capitalei în campania electorală am făcut disclaimer că nu e nicio persoană vizată tocmai să nu interferăm. Am încercat să dăm dovadă de cea mai bună formă de onestitate”, a spus Voineag.

Voineag a declarat că procurorii DNA au vizat partea de subvenții de la partide decontate prin Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) și nu banii acordați presei. 

„E o chestiune complicată dacă ea vizează o campanie electorală propriu zisă ești în limitele pe care ți le conferă legea. Dacă ești în afara cadrului e o chestiune sensibilă aici în ceea ce privește finanțarea trusturilor, a televiziunilor în general. … Noi am investigat partea de subvenții de la partide din ce se decontează prin AEP, acolo intrăm și noi cu anchetele și avem deja dosare pe banii din subvenții peste tot, la toate partidele”, a spus Voineag.

Dosarul cu panourile lui Ciucă, la DNA aproape finalizat

Marius Voineag a vorbit și despre dosare care au suscitat interesul opiniei publice cu dosare pe panouri.

Moderatoarea Sorina Matei a întrebat punctual despre cazul cu panourile care au promovat cartea lui Nicolae Ciucă, iar Voineag a spus că sxistă dosar a și apărut în presă.

„E într-o formă în care trebuie luată o decizie, undeva în toamna asta va fi luată o decizie. În toată perioada asta s-au ridicat acte de peste tot, de la agenții economici, persoane juridice, cât și AEP. Uneori dosarele se pot finaliza și cu clasare sau cu trimitere. Tot procurorul de caz va decide chestiunea asta”, mai spune Voineag.

Citește și

JUSTIȚIE Procurorul șef al DNA: Din 36 de miniștri din toată istoria DNA-ului, doar 14 au fost condamnați, condamnări definitive
23:16
Procurorul șef al DNA: Din 36 de miniștri din toată istoria DNA-ului, doar 14 au fost condamnați, condamnări definitive
JUSTIȚIE Marius Voineag, DNA: Dosarul lui Coldea a fost unul foarte greu de gestionat. DNA stă în spatele acestui dosar fără doar și poate
22:58
Marius Voineag, DNA: Dosarul lui Coldea a fost unul foarte greu de gestionat. DNA stă în spatele acestui dosar fără doar și poate
JUSTIȚIE Procurorul șef al DNA: Când spui justiție și bani, creezi deja o imagine greșită. Trebuie să ne raportăm și la ce se întâmpla în țările dezvoltate
22:34
Procurorul șef al DNA: Când spui justiție și bani, creezi deja o imagine greșită. Trebuie să ne raportăm și la ce se întâmpla în țările dezvoltate
ENERGIE Ministerul Energiei anunță încetarea situației de urgență privind aprovizionarea cu țiței și motorină, instituită pe 28 iulie
21:36
Ministerul Energiei anunță încetarea situației de urgență privind aprovizionarea cu țiței și motorină, instituită pe 28 iulie
FINANCIAR Pensiile private: Sindicatele și patronatele fac front comun împotriva dublei impozitări
21:28
Pensiile private: Sindicatele și patronatele fac front comun împotriva dublei impozitări
FINANCIAR Nazare ne explică, DIN NOU, de ce trebuie redus deficitul: Este singura cale responsabilă pentru a pune finanțele României pe un drum solid
21:05
Nazare ne explică, DIN NOU, de ce trebuie redus deficitul: Este singura cale responsabilă pentru a pune finanțele României pe un drum solid
Mediafax
Casa Albă ia în calcul o locație controversată pentru negocierile Zelenski, Putin și Trump, unde Rusia și SUA au încălcat anterior un pact semnat
Digi24
Cabana Babele a fost scoasă la vânzare. Cât costă clădirea din inima Bucegilor
Cancan.ro
Doliu în lumea sportului! Fotbalistul a fost găsit MORT în casă
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Adevarul
Rusia ironizează liderii europeni: „Coaliția războinică l-a lingușit pe Trump. Întrebarea e ce cântă Zelenski acasă despre teritorii”
Mediafax
Vladimir Putin ar fi de acord cu o întâlnire cu Volodimir Zelenski, afirmă Casa Albă
Click
Un oraș pierdut în junglă, redescoperit cu ajutorul unei scrisori vechi de 327 de ani
Wowbiz
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Antena 3
Grecii sunt foarte supărați că românii vin la ei în țară și le cumpără casele. Ce înseamnă asta pentru ei
Digi24
Ce se va întâmpla cu Putin dacă ar merge la o conferință de pace în Elveția. Anunțul șefului diplomației de la Berna
Cancan.ro
BREAKING NEWS. Andra și Cătălin Măruță au cerut ordin de protecție împotriva unui bărbat care îi terorizează!
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de ea? Cum arată acum Cristina Rus, după retragerea din showbiz! Are 43 de ani și e de nerecunoscut
observatornews.ro
Doi tineri au sărit îmbrățișați în fața unui TIR, pe autostradă. Polițiștii nu îi pot identifica
StirileKanalD
Mihai, un român de 24 de ani, a murit sub privirile neputincioase ale prietenilor
KanalD
Un bărbat a murit după ce a căzut din trenul Iași-Timișoara. Acesta a fost găsit după două zile
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
Programul Rabla va fi oficial relansat! Cine îl poate accesa și ce buget va fi alocat?
Descopera.ro
Orașul pierdut al mayașilor a fost REGĂSIT
Capital.ro
Statul va spiona cu dronele. Proprietarii români de case NU mai pot schimba nimic în curte. Primăria trebuie să aprobe tot
Evz.ro
Iepurii zombie cu coarne și tentacule invadează grădinile oamenilor
A1
Imaginile incendiare cu Delia într-un costum de baie minuscul: „Mâna sus care dați zoom”. Fanii au crezut că sunt „scăpate” pe internet
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Mihai Brotac, un tânăr de 24 de ani a murit înecat, după ce a alunecat și a fost luat de curenți
RadioImpuls
Dorobanțu, lovitură sub centură! Concurentul din ”Casa Iubirii” rupe tăcerea și îl provoacă pe Danciu: ”Explică-mi și mie...” Reacția uluitoare a colegului său: „Tu te mândrești că ai făcut fetele să plângă?”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. -Mergem la femei, gata, am hotărât!
Descopera.ro
Un caz de dispariție vechi de aproape șase decenii, posibil rezolvat de un pescar
EXTERNE Trump dezvăluie motivul pentru care vrea să se implice în negocierile de pace: Am bilet asigurat spre RAI dacă opresc războiul din Ucraina
00:04
Trump dezvăluie motivul pentru care vrea să se implice în negocierile de pace: Am bilet asigurat spre RAI dacă opresc războiul din Ucraina
EXTERNE Donald Trump l-a SUNAT pe Viktor Orban, să-l întrebe de ce se opune aderării Ucrainei la UE, dar rămâne ferm: „Nu oferă nicio garanţie de securitate”
23:40
Donald Trump l-a SUNAT pe Viktor Orban, să-l întrebe de ce se opune aderării Ucrainei la UE, dar rămâne ferm: „Nu oferă nicio garanţie de securitate”
MARIUS TUCĂ SHOW Adrian Severin: „Războiul din Ucraina a împins Rusia spre ASIA. Asta nu le convine nici Statelor Unite, nici Rusiei”
23:30
Adrian Severin: „Războiul din Ucraina a împins Rusia spre ASIA. Asta nu le convine nici Statelor Unite, nici Rusiei”
BIOLOGIE Fosile vechi de 2,65 milioane de ani din Etiopia provin de la două specii necunoscute de umanoizi, au stabilit cercetătorii
23:13
Fosile vechi de 2,65 milioane de ani din Etiopia provin de la două specii necunoscute de umanoizi, au stabilit cercetătorii
VIDEO Adrian Severin: „Ar fi trebuit să trimitem urgent un mesager la Washington și la Moscova pentru securitatea României”
23:00
Adrian Severin: „Ar fi trebuit să trimitem urgent un mesager la Washington și la Moscova pentru securitatea României”
DECES Un deputat finlandez s-a SINUCIS chiar în clădirea Parlamentului, la doar câteva săptămâni după ce a dezvăluit că are unele probleme de sănătate
22:55
Un deputat finlandez s-a SINUCIS chiar în clădirea Parlamentului, la doar câteva săptămâni după ce a dezvăluit că are unele probleme de sănătate
Roșia Montana ar putea deveni o zonă turistică prin programul “Adoptă o casă”. Studenți la arhitectură lucrează la restaurarea caselor din comună
TURISM Roșia Montana ar putea deveni o zonă turistică prin programul “Adoptă o casă”. Studenți la arhitectură lucrează la restaurarea caselor din comună
VIDEO Adrian Severin: „România a avut întotdeauna o politică externă bazată pe frica de ruși și de unguri. Orice politică bazată pe frică este una proastă”
Adrian Severin: „România a avut întotdeauna o politică externă bazată pe frica de ruși și de unguri. Orice politică bazată pe frică este una proastă”
VIDEO Casa Albă: Există o oportunitate „REALĂ” de pace în Ucraina /Statele Unite ar putea oferi sprijin aerian Europei, în cadrul garanțiilor de securitate
Casa Albă: Există o oportunitate „REALĂ” de pace în Ucraina /Statele Unite ar putea oferi sprijin aerian Europei, în cadrul garanțiilor de securitate
VIDEO România este în plină SECETĂ pedologică, adică în sol se găsește sub 50% din capacitatea de a înmagazina apă. Care sunt cele mai afectate culturi
România este în plină SECETĂ pedologică, adică în sol se găsește sub 50% din capacitatea de a înmagazina apă. Care sunt cele mai afectate culturi
VIDEO Schimbările climatice şi poluarea SCHIMBĂ complet peisajul din Bucureşti: arbori de Ginkgo Biloba în loc de oţetari şi trifoi în loc de gazon
Schimbările climatice şi poluarea SCHIMBĂ complet peisajul din Bucureşti: arbori de Ginkgo Biloba în loc de oţetari şi trifoi în loc de gazon