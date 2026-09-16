Scandal cu jigniri în Comisiile de Apărare ale Parlamentului pe cererea lui Nicuşor Dan să sprijinim Ucraina. Proiectul a fost aprobat

Parlamentarii din Comisiile Reunite de Apărare din Camera Deputaţilor şi Senatul analizează solicitarea preşedintelui Nicuşor Dan prin care România se angajează să trimită până la 20 de militari Comandamentului Operaţional pentru Forţa Multinaţională, în sprijinul Ucrainei.

„Scrisoare din partea domnului Nicuşor-Daniel Dan, Preşedintele României privind încuviinţarea, de către Parlamentul României, în temeiul art. 4 alin. (2) din Legea nr. 291/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a participării Armatei României începând cu trimestrul II/2026, cu până la 20 militari, personal de stat major, în cadrul Comandamentului oparaţional pentru Forţa Multinaţională în sprijinul Ucrainei şi structurile de comandă şi control subordonate acestuia”, reiese din solicitarea de pe ordinea de zi, de săptămâna trecută.

Spirite încinse pe marginea obiectului solicitării

Reprezentanţii MApN spun că cererea preşedintelui „asigură efecte după un acord de pace sau un acord de încetare a focului după conflict”.

Misiunea respectivă se încadrează în prevederile Legii 121/2011, spun cei de la MApN.

„Prezenta lege reglementează condiţiile în care forţele armate ale României, denumite în continuare forţe armate, participă la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român. (1) Misiunile şi operaţiile la care participă forţele armate în afara teritoriului statului român sunt:

a) de apărare colectivă în cadrul Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord sau de asigurare a securităţii statelor membre ale Uniunii Europene;

b) de răspuns la crize;

c) de pace;

d) de asistenţă umanitară.

(2) Misiunile şi operaţiile prevăzute la alin. (1) pot fi desfăşurate sub mandatul Organizaţiei Naţiunilor Unite sau al Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, sub conducerea Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord sau a Uniunii Europene, precum şi în cadrul unor coaliţii.

(3) Misiunile şi operaţiile prevăzute la alin. (1) lit. d) se pot desfăşura şi la solicitarea statului afectat”, reiese din textul de lege.

Spiritele s-au încins între cei de la USR şi AUR. Cei din urmă au subliniat că este foarte important să se pună toate întrebările necesare care să clarifice natura solicitării preşedintelui de a trimite militari români pentru sprijinul Ucrainei şi pentru reconstrucţia acesteia, post-conflict.

Deputaţii AUR Dan Tanasă şi Daniel Ciornei au cerut membrilor comisiei să fie lăsaţi parlamentarii să afle care este motivul plecării militarilor în Marea Britanie, în contextul în care România nu ştie nici acum ce bani alocă ţara noastră în sprijinul Ucrainei, au motivat cei doi.

Tensiunile între Dan Tanasă şi Bogdan Rodeanu au escaladat până la jigniri; Tanasă i-a sugeeraat lui Rodeanu „să-şi ia pastilele” şi l-a catalogat drept „dobitoc”.

Proiectul de lege a fost votat, lucru care a generat un alt val de proteste din partea celor de la AUR şi PACE, din cauză că, susţin aceştia, s-a votat dar nu se ştie foarte clar ce s-a votat.