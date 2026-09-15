Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane avertizează că au trecut 257 de zile de la începutul anului 2026, iar CFR Călători încă nu are aprobat bugetul de venituri și cheltuieli. Ministerul Transporturilor și-a parcurs procedurile, însă bugetul este în continuare blocat la Ministerul Finanțelor, acuză reprezentanții federației.

Prin intermediul unui comunicat de presă, aceștia se întreabă de ce trebuie să dureze atât de mult aprobarea bugetului unei companii care asigură zilnic transportul a zeci de mii de oameni. Potrivit acestora, este vorba despre „nepăsare, incompetență” sau există alte „interese”.

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„Întrebarea este simplă: de ce trebuie să dureze atât de mult aprobarea bugetului unei companii care asigură zilnic transportul a zeci de mii de oameni? Este nepăsare, incompetență sau există alte interese?

Au trecut aproape 200 de zile de la aprobarea bugetului de stat, iar CFR Călători continuă să funcționeze fără propriul buget aprobat. Depășirea termenului de 150 de zile a ajuns să blocheze finanțarea serviciului public.

Nu este prima dată când sistemul feroviar ajunge într-o asemenea situație. După ani de subfinanțare, lipsă de investiții suficiente și decizii luate cu întârziere, în 2026 am asistat din nou la blocaje care au afectat companiile feroviare de stat.

De fiecare dată se intervine în ultimul moment, când problema devine critică”, transmit reprezentanții Federației Naționale Feroviare Mișcare Comercial Vagoane.

„Transportul feroviar nu poate fi administrat permanent din criză în criză”

În același comunicat de presă se precizează că discuția nu este despre „simple cifre într-un buget”. Sindicaliștii avertizează, în același timp, că trenurile se vor opri dacă situația nu este rezolvată.

„Discutăm despre energia electrică, motorina, reparațiile, materialele, salariile și toate cheltuielile fără de care trenurile nu pot circula.

România nu poate vorbi, pe de o parte, despre investiții de miliarde de lei în infrastructură și trenuri noi, iar pe de altă parte să lase principalul operator feroviar de călători fără buget aprobat până în luna septembrie.

Dacă finanțarea nu este deblocată urgent, trebuie spus foarte clar: trenurile se vor opri.

Solicităm Ministerului Finanțelor să finalizeze de urgență procedurile și să explice public cine răspunde pentru această întârziere și de ce s-a ajuns aici.

Transportul feroviar nu poate fi administrat permanent din criză în criză. Călătorii și salariații nu trebuie să plătească pentru întârzierile și indecizia celor care au obligația să ia decizii”, se mai transmite în comunicat.

Sursa foto main – Wikipedia