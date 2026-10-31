A 33-a noapte de arest pentru Călin Georgescu, a 33-a noapte de proteste. Susținătorii înfruntă frigul și scandează: „Călin Georgescu este președinte”

Urmează cea de-a 33-a noapte de arest pentru fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu. Susținătorii săi încă înfruntă frigul în fața Arestului Central și scandează: „Călin Georgescu este președinte”.

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Amintim că, recent, Curtea de Apel București a admis contestația procurorilor DIICOT și a dispus prelungirea arestării sale preventive pentru încă 30 de zile, în dosarul în care este acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Dar, în ciuda temperaturilor scăzute și a ploii, zeci de susținători continuă să rămână alături de fostul prezidențiabil, în fața Arestului Central din Capitală, și să scandeze mesaje de încurajare precum „Călin Georgescu este președinte”.

De ce au cerut procurorii DIICOT încă 30 de zile de arest

Unul dintre principalele argumente prezentate de procurori în sprijinul prelungirii arestării preventive a fost despre de apariția unui nou dosar penal pe numele lui Călin Georgescu.

Conform informațiilor obținute de Gândul din surse judiciare, în ședința desfășurată pe 26 octombrie la Tribunalul București, reprezentantul DIICOT a susținut că fostul candidat ar fi continuat un comportament presupus infracțional chiar și în perioada în care se afla sub control judiciar.

Procurorii s-au referit la episodul din 26 septembrie, când Georgescu ar fi solicitat unei persoane să îi verifice locuința din Mogoșoaia pentru a identifica dispozitivele de supraveghere instalate de anchetatori.

Printre persoanele audiate se numără și un om de afaceri care ar fi încercat, la solicitarea lui Georgescu, să identifice o soluție financiară pentru acoperirea prejudiciului reclamat de familia Leu.

În fața instanței, procurorul a susținut că riscul repetării unor presupuse fapte penale persistă și că măsurile preventive mai blânde nu ar garanta atingerea obiectivelor anchetei. Mai multe detalii AICI.