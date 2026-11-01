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„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe luni, 2 noiembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Adrian Năstase analizează poziția României între SUA și UE și marile schimbări de pe scena politică internațională

„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe luni, 2 noiembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Adrian Năstase analizează poziția României între SUA și UE și marile schimbări de pe scena politică internațională
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Luni, 02 noiembrie, la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, fostul premier al României Adrian Năstase vorbește în exclusivitate despre situația României .

România se află în fața unei alegeri dificile: rămâne de partea SUA sau se aliniază direcției impuse de UE? Poate Bucureștiul să păstreze un echilibru între cele două mari puteri sau riscă să rămână prins între scaune?

În Polonia, conflictul politic se adâncește. Este un atac la suveraniști sau începutul unei crize politice totale?

Peste Ocean, alegerile din SUA pot schimba radical scena politică americană și relațiile internaționale. Ce urmează pentru România și pentru echilibrul de putere din lume?

Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și YouTube.

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