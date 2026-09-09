Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, fostul ministru al Economiilor și al Finanțelor Eugen Teodorovici face dezvăluiri despre criza economică. Halucinant! Banii din PNRR, cât datoriile companiilor de stat. Ce luăm mere, dăm pe pere. Dacă scade PIB-ul, crește deficitul despre care actorii politici spun că scade? Sau cresc iar niște taxe? Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și YouTube.

Ziua 127 de când nu avem un guvern cu drepturi depline. Când anunță Nicușor Dan noul premier? Ajungem la alegeri anticipate? Ce spun liderii politici?

Tot astăzi la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, discutăm despre viitorul Europei văzut prin ochii oamenilor de rând. Sondajele spun că aproape 70% dintre europeni sunt de părere că UE s-a deteriorat.

Cum au profitat alte țări de dreptul la veto ca să ne atace și cum renunțăm noi. Vizita Angelei Merkel a fost înâmplătoare? Cu ce mai rămâne România?