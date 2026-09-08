Scenariul în care Ilie Bolojan ar ajunge președintele țării a iscat tensiuni între PNL și PSD. Adrian Câciu (PSD) susține că acest scenariu nu ar fi posibil, în timp ce Adrian Cozma (PNL) îi ține partea lui Bolojan. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Răzvan Dumitrescu.



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Ar ajunge Ilie Bolojan în turul II la alegeri prezidențiale?

Invitat la „Subiectul Zilei, cu Răzvan Dumitrescu”, Adrian Câciu, deputat PSD, susține că Ilie Bolojan nu ar ajunge în turul II, dacă s-ar face alegeri prezidențiale. Acesta reclamă Guvernului Bolojan că economia este în gard, iar oamenii sărăcesc.

„Care este soluția de aici încolo? Economia în momentul acesta se duce în gard, oamenii sărăcesc. Vreau să vedem soluțiile, soluțiile pe care le va da un guvern, oricare va fi acela. E o dezbatere în societate: cine va fi premierul? Eu vă spun că astăzi dacă avem alegeri prezidențiale, Bolojan nu intră în turul II. Nu zic că va intra un candidat din partea PSD.”, susține Adrian Câciu, deputat PSD.

Adrian Cozma, deputat PNL, îl contrazice pe Câciu și precizează că Bolojan ar fi, cu siguranță, în turul II. Mai mult decât atât, liberalul afirmă că PNL își asumă partea de vină pentru starea economiei, ceea ce PSD-ul nu a făcut. Cozma susține că PNL și-a asumat guvernarea țării „într-un moment complicat”.

„Și cine intră? Domnul Grindeanu? Domnul Bolojan ar intra în turul II, cu siguranță, aș avea curaj să pun un pariu. Avem și noi partea de vină, însă față de PSD, noi am recunoscut acest lucru și ne-am asumat această guvernare într-un moment complicat.”, afirmă Adrian Cozma, deputat PNL.

Adrian Câciu acuză Guvernul Bolojan de măsuri economice greșite

Deputatul PSD afirmă că, atunci când a fost ministru de finanțe, a scăzut deficitul și datoria publică. Acesta susține că și în timpul mandatului său au fost crize suprapuse, dar deciziile sale au dus la scăderea deficitului.

„Modul în care un premier conduce țara îl stabilește poporul. Când am fost ministru de finanțe, am scăzut deficitul, l-am lăsat la 5,7%, am scăzut datoria publică la 48%. Acum, datoria e la 61% și se duce spre 63%. Am fost la Finanțe și vreau să vă spun că am avut crize suprapuse și sunteți contemporani. Am avut criza energetică, am avut explozia prețului la gaze, am avut explozia prețurilor la combustibile. Am avut prima inflație de două cifre după 20 de ani. Lucrurile au fost gestionate cu o scădere de deficit.”, menționează Adrian Câciu.

Care au fost măsurile economice luate de Adrian Câciu?

Adrian Câciu a ocupat funcția de ministru al Finanțelor între noiembrie 2021 și iunie 2023, în perioada guvernelor conduse de Nicolae Ciucă. În timpul mandatului său au fost adoptate mai multe măsuri fiscal-bugetare, printre care majorarea pensiilor și a salariilor din sectorul public în 2023, modificări ale Codului fiscal și creșterea contribuției la Pilonul II de pensii, de la 3,75% la 4,75%, începând din 2024.

România a trecut în ultimii ani printr-o perioadă de creștere a deficitului și a datoriei publice. În 2023, deficitul bugetar a fost de 6,6% din PIB, potrivit metodologiei europene ESA, iar în 2024 a ajuns la 9,3% din PIB. În 2025, deficitul a coborât la 7,9% din PIB. Pentru 2026, autoritățile au stabilit o țintă de deficit de 6,2% din PIB. Datoria publică a crescut semnificativ în această perioadă. La finalul anului 2023, aceasta reprezenta 49,3% din PIB, iar în 2024 a ajuns la 54,8%. În 2025, datoria guvernamentală a urcat la 59,3% din PIB, iar la finalul lui 2026 tinde spre 63%.