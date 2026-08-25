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Premierul Republicii Moldova îi mulțumește lui Claudiu Năsui pentru „curajul” de a intra în Guvernul de la Chișinău. Ce reforme va avea pe masă

Olga Borșcevschi
Premierul Republicii Moldova îi mulțumește lui Claudiu Năsui pentru „curajul” de a intra în Guvernul de la Chișinău. Ce reforme va avea pe masă
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Claudiu Năsui, aflat la al treilea mandat de deputat USR, a fost propus marți ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării în Guvernul de la Chișinău. Fost ministru al Economiei în România, între 2020 și 2021, el a susținut taxe zero pe salariul minim. Admirator public al președintelui libertarian al Argentinei, Javier Milei, Năsui spune că acest model economic ar trebui aplicat și în România. Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, i-a mulțumit lui Năsui pentru „curajul de a accepta această provocare”.

În Republica Moldova, Claudiu Năsui se va ocupa de debirocratizarea aparatului de stat, rezolvarea problemelor companiilor de stat și a întreprinderilor mici și mijlocii, dar și reducerea cheltuielilor bugetare, potrivit premierului Tofan.

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„Claudiu vine cu o combinație rară de pregătire economică solidă, experiență în sectorul privat, experiență politică și implicare directă în realizarea reformelor guvernamentale”, a anunțat Vasile Tofan pe Facebook.

„Am rezonat puternic cu viziunea domnului Vasile Tofan, noul premier al Republicii Moldova, pentru această țară: ca Republica Moldova să devină cea mai primitoare țară pentru antreprenori”, a spus Claudiu Năsui despre desemnarea sa.

Vasile Tofan: „Mulțumesc, Claudiu, pentru curaj”

Premierul Republicii Moldova i-a răspuns lui Năsui chiar în secțiunea de comentarii a postării: „Mulțumesc, Claudiu, pentru curajul de a accepta această provocare. Republica Moldova are nevoie de reforme serioase, uneori dificile, dar fără de care nu putem construi o economie mai puternică și un stat mai eficient. Mă bucur că ai ales să ni te alături și sunt recunoscător că îți pui experiența și energia în slujba acestui efort”.

Claudiu Năsui a primit cetăţenia Republicii Moldova marţi, printr-un decret semnat de către preşedintele Maia Sandu. (Detalii AICI)

Anca Dragu, un alt membru USR, a fost votată în decembrie 2023 Guvernator al Băncii Naţionale a Moldovei. Anca Dragu a fost ministru al Finanțelor și președinte al Senatului României. De asemenea, a lucrat mai mult de 15 ani în cadrul Băncii Naţionale a României şi Fondului Monetar Internaţional.

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