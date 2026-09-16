Invitat în emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, jurnalistul Robert Turcescu face dezvăluiri despre criza politică în care ne aflăm de peste 130 de zile. Culmea democrației! Președintele preia rolul Guvernului. Ce se întâmplă în spatele ușilor închise? Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și YouTube.

Bolojan se face că nu-i vede pe protestatari. După confruntările cu jandarmii de ieri, oierii au fost astăzi la Cotroceni pentru discuții. Protestatarii au solicitat o întâlnire direct la Palatul Victoria cu premierul demis.

Tot la Cotroceni vor fi consultări pe tema desemnării unui nou premier, dar nu astăzi, cum era programat, ci mâine. Desemnează Nicușor un premier? Cine va prelua frâiele Guvernului?

Suntem țara cu cea mai scumpă energie electrică din UE. De ce spun țările din Grupul de la Vișegrad „stop” politicilor climatice ale Bruxelles-ului? Și de ce România a ales o altă direcție? Energia se scumpește, centralele pe cărbune dispar, iar criza energetică încă este prezentă ca un ghimpe în coaste. Cine plătește prețul?