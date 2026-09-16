Prima pagină » Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu » Senatorul PSD Radu Oprea susține că interdicțiile de deplasări ale demnitarilor, impuse de guvern, au adâncit criza oierilor. „Am pierdut și un contract important”

Senatorul PSD Radu Oprea susține că interdicțiile de deplasări ale demnitarilor, impuse de guvern, au adâncit criza oierilor. „Am pierdut și un contract important”

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” senatorul PSD Radu Oprea a spus că Bolojan poartă responsabilitatea pentru deciziile care au afectat sectorul zootehnic și dialogul cu forurile europene, după ce a impus o interdicție severă asupra deplasărilor externe ale oficialilor guvernamentali. Senatorul PSD a afirmat că pasivitatea Executivului la Bruxelles a vulnerabilizat poziția României în fața restricțiilor comerciale decise de Comisia Europeană. Acesta a susținut că România a pierdut și un contract important din Algeria pentru exportul de animale. Emisiunea integrală poate fi urmărită aici.

Comisia Europeană a impus restricții dure pe fondul lipsei de reacție a Guvernului

Radu Oprea a remarcat faptul că problema trebuia abordată încă de la început, atunci când Comisia Europeană a intervenit în contextul numărului mare de focare din România. Acesta a adăugat că măsurile luate ulterior nu mai pot schimba situația creată din prezent și adâncirea crizei oierilor, deoarece „răul e făcut”. Radu Oprea consideră că autoritățile române ar fi trebuit să acționeze încă din momentul în care au apărut primele semnale privind gravitatea situației.

Sondaj Gândul

Pe cine crezi că va desemna Nicușor Dan pentru funcția de premier?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Îl ține premierul Bolojan în funcție, pentru el îl poate numi. Problema e foarte corect spusă, numai că noi vorbim despre întâlnirea de acum, că răul e făcut. Dar, în momentul în care a venit prima dată Comisia Europeană, atunci a pus o interdicție prea dură pentru România, pentru cât de multe focare erau aici la momentul respectiv. Atunci nu s-a acționat”, a declarat senatorul PSD.

Radu Oprea: „Am văzut documentul semnat de Bolojan”

Senatorul PSD a susținut că mai mulți reprezentanți ai Guvernului ar fi fost împiedicați să facă deplasări externe, deși acestea ar fi fost necesare pentru discuții cu privire la contractele comerciale și situația din sectorul zootehnic. Radu Oprea a mai afirmat că în perioada în care se afla în Guvern, a văzut un document prin care nu era aprobată deplasarea unei delegații a ANSVSA în Algeria. Potrivit senatorului, vizita ar fi avut ca scop deschiderea pieței pentru exportul de animale, în contextul unui posibil contract pentru aproximativ un milion de capete (animale).

„Știți că domnul Buciucă și, de altfel, toți secretarii de stat sau reprezentanții Guvernului nu aveau voie să zboare, pentru că domnul Jurca, cancelarul-șef, le-a dat interdicție. Nu le-a aprobat deplasările. Știu sigur că am văzut documentul ăsta când eram în Guvern. Trebuia să meargă în Algeria ANSVSA-ul, să deschidem, să fie contract pe un milion de capete, cel puțin asta a fost informația mea atunci, și am văzut semnat de Bolojan că nu pleacă.”, a spus Radu Oprea la Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu.

Radu Oprea: „Tu trebuia să mergi la Comisie să susții partea”

Radu Oprea a mai menționat că, în cazul contractului cu partea algeriană, România ar fi ajuns să exporte aproximativ 600.000 de animale, după ce inițial au fost vândute în jur de 300.000. Senatorul afirmă că, în momentul în care autoritățile române trebuiau să poarte discuții la nivelul Comisiei Europene pentru a susține interesele României, deplasările demnitarilor ar fi fost restricționate. Astfel, România a pierdut un contract important.

„Au venit algerienii, au vândut vreo 300.000 de capete inițial, pe urmă am ajuns la 600.000 de capete. În momentul în care tu trebuia să mergi la Comisie să susții partea, tu nu aveai voie să pleci.”, aspus Radu Oprea.

„Premierul demis trebuia să plece personal la Bruxelles pentru a opri blocajul”

Senatorul PSD a subliniat că restricțiile instituite la nivel guvernamental au fost generalizate și au blocat inclusiv misiunile diplomatice și tehnice esențiale. În viziunea sa, situația critică impunea o implicare directă la cel mai înalt nivel al guvernului. Radu Oprea a menționat că însuși Ilie Bolojan ar fi trebuit să plece la Bruxelles.

„Dacă vezi că e o problemă gravă, majoritatea colegilor din Guvern au avut interdicție să se deplaseze pe toată perioada PNRR-ului, necontând motivul pentru care trebuiau să fie acolo. Când știi că vine o astfel de decizie pentru România, atunci, la momentul acela, ar fi trebuit să se suie Bolojan în avion și să plece la Bruxelles.”, a declarat senatorul PSD Radu Oprea la Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu.

Bilanț după violențele din Piața Victoriei

Protestul fermierilor de marți, 15 septembrie, s-a încheiat după ore întregi de tensiuni în Piața Victoriei. Manifestația a fost marcată de mai multe momente tensionate. În timpul protestului, situația dintre protestatari și forțele de ordine a escaladat. Au avut loc îmbrânceli și confruntări cu jandarmii, au fost folosite gaze lacrimogene, iar mai multe persoane au fost conduse la secțiile de poliție.

Potrivit bilanțului comunicat de Jandarmeria Capitalei, 47 de persoane despre care instituția spune că au comis fapte antisociale au fost conduse la secțiile de poliție.

Zece jandarmi au fost răniți în timpul incidentelor, iar patru au fost transportați la spital pentru îngrijiri suplimentare. Forțele de ordine au aplicat 15 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 21.500 de lei. Două autospeciale ale Jandarmeriei au fost avariate.

Fermierii au venit în Piața Victoriei cu mai multe revendicări. Crescătorii de ovine reclamă, printre altele, efectele restricțiilor asupra exporturilor de animale, modul în care au fost gestionate focarele de boli și problema despăgubirilor pentru animalele sacrificate.

Ciobanii au discutat astăzi la Cotroceni cu reprezentanții lui Nicușor Dan

O delegație a ciobanilor care au protestat marți în Capitală a mers miercuri la Palatul Cotroceni, unde a discutat cu reprezentanții președintelui Nicușor Dan despre problemele și revendicările fermierilor.

La finalul întâlnirii, ciobanii au spus că, în opinia lor, soluțiile nu pot fi aplicate până când România nu va avea un Guvern cu puteri depline. Fermierii au acuzat autoritățile că nu au luat măsuri pentru problemele din sector și au avertizat că sunt pregătiți să continue demersurile.

Aceștia au afirmat că iau în calcul inclusiv să plece la Bruxelles pentru a-și face cunoscute nemulțumirile la nivel european.

Comisia Europeană a extins restricțiile comerciale pentru ovine până la finalul anului 2026

Sectorul ovin din România a dezvoltat parteneriate comerciale majore cu Algeria, cu livrări anuale evaluate la peste 145 de milioane de euro și acorduri care vizau exportul a peste un milion de capete. Comerțul exterior a intrat însă într-un blocaj sever după ce Comisia Europeană a impus Decizia de punere în aplicare 2026/1387, prin care a extins interdicția livrărilor de ovine și caprine către statele membre și țările terțe până la data de 31 decembrie 2026, ca urmare a apariției unor focare de pestă a micilor rumegătoare.

În paralel, la nivelul aparatului guvernamental condus de premierul demis Ilie Bolojan, toate deplasările externe au fost restricționate prin dispoziții de austeritate, solicitările având nevoie de aprobarea expresă a șefului Cancelariei, Mihai Jurca, transmise cu cel puțin cinci zile înainte de plecare.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe miercuri, 16 septembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Robert Turcescu face dezvăluiri din culisele crizei politice. Președintele preia rolul guvernului, Bolojan se face că nu vede protestatarii
16:13
„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe miercuri, 16 septembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Robert Turcescu face dezvăluiri din culisele crizei politice. Președintele preia rolul guvernului, Bolojan se face că nu vede protestatarii
EXCLUSIV Natalia Intotero denunță cinismul parlamentarilor. Acuză blocarea legii care trebuia să ajute victimele din blocul explodat anul trecut în Rahova
09:30
Natalia Intotero denunță cinismul parlamentarilor. Acuză blocarea legii care trebuia să ajute victimele din blocul explodat anul trecut în Rahova
EXCLUSIV Petrișor Peiu pune desemnarea unui nou premier pe umerii UDMR. Cine ar putea fi desemnat dacă partidul minoritar este de acord
21:59
Petrișor Peiu pune desemnarea unui nou premier pe umerii UDMR. Cine ar putea fi desemnat dacă partidul minoritar este de acord
EXCLUSIV Ciobanul Ionică Sterp, mărturii din mijlocul protestelor despre infiltrați. „Îți dai seama când un oier e oier”
21:13
Ciobanul Ionică Sterp, mărturii din mijlocul protestelor despre infiltrați. „Îți dai seama când un oier e oier”
EXCLUSIV „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe marți, 15 septembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Petrișor Peiu, dezvăluiri despre violențele de la protestele oierilor. Context politic pentru amânarea unor decizii?
17:08, 15 Sep 2026
„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe marți, 15 septembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Petrișor Peiu, dezvăluiri despre violențele de la protestele oierilor. Context politic pentru amânarea unor decizii?
EXCLUSIV Tudorel Toader, acuzații grave. Guvernul demis Bolojan ar avea de rezolvat un „to do list de interese”. „Se vede în modul cum se împart banii și funcțiile”
12:30, 15 Sep 2026
Tudorel Toader, acuzații grave. Guvernul demis Bolojan ar avea de rezolvat un „to do list de interese”. „Se vede în modul cum se împart banii și funcțiile”
Mediafax
Romgaz intră direct în casele românilor. Noul pas făcut de gigantul de stat
Digi24
Încă un mare stat ar putea lua în calcul o apropiere de Uniunea Europeană
Cancan.ro
Generalul Dorin Ioniță, desființat de verișoara amantei Alice: 'A dat de un narcisist. I-a distrus tot!'
Prosport.ro
Anamaria Prodan, imagini incendiare în bikini! Săruturi fierbinți cu Ronald Gavril
Adevarul
„Apocalipsa britanică”, explicată de un politolog român de la Londra: „Sunt zone de o sărăcie lucie”
Mediafax
Clasă în limba română, închisă după doar patru zile. Ce va face Guvernul
Click
Ce mănâncă Gina Pistol într-o zi? „Vreau să îmbătrânesc frumos și sănătos”. Cât a ajuns să cântărească soția lui Smiley?
Digi24
Ce a scris presa rusă despre protestele violente din București. Care este singurul politician citat
Cancan.ro
Apelul misterios care poate RĂSTURNA ANCHETA morții generalului Dorin Ioniță! De ce și-a schimbat traseul și ce i s-a găsit în buzunar
Ce se întâmplă doctore
Primele declarații ale lui Nick Rădoi după ce a revenit în România pentru funeraliile Mădălinei Apostol: „Ea suferea foarte mult”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Un mare producător auto investește 36,45 milioane de lei în România. Ce pregătește la fabrica din Craiova
Descopera.ro
Pentru prima dată, cercetătorii au reușit teleportarea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La psihiatru: – Am o prietenă imaginară!
Descopera.ro
Acum 4.000 de ani, oamenii au târât pietre uriașe pe distanțe de zeci de kilometri pentru a crea un monument
Mediafax Italia
Polițiștilor NU LE-A VENIT SĂ CREADĂ! Tort cu cocaină, descoperit din greșeală
Mediafax Spania
Copiii PRIMESC 100 DE EURO pentru ochelari de vedere! Programul a fost deja implementat de Ministerul Sănătății din Spania
INEDIT Peștele cu buze roșii și „picioare” care arată ca și cum ar fi desprins dintr-un desen animat. În ce zone poate fi întâlnit
21:39
Peștele cu buze roșii și „picioare” care arată ca și cum ar fi desprins dintr-un desen animat. În ce zone poate fi întâlnit
INEDIT Adevărul despre Tyrannosaurus rex. Ce arată noile studii despre „Regele dinozaurilor”
21:28
Adevărul despre Tyrannosaurus rex. Ce arată noile studii despre „Regele dinozaurilor”
FLASH NEWS Băsescu, înaintea consultărilor de la Cotroceni: pe cine vede premier și de ce consideră că este „cea mai sigură soluție”
21:23
Băsescu, înaintea consultărilor de la Cotroceni: pe cine vede premier și de ce consideră că este „cea mai sigură soluție”
NEWS ALERT Video. Cei 5 scandalagii din Piața Victoriei, reținuți de procurorii bucureșteni, au fost aduși la instanță
21:04
Video. Cei 5 scandalagii din Piața Victoriei, reținuți de procurorii bucureșteni, au fost aduși la instanță
ALEGERI Opoziția de centru-stânga din Suedia, condusă de Magdalena Andersson, a câștigat alegerile la o diferență de un singur mandat
21:03
Opoziția de centru-stânga din Suedia, condusă de Magdalena Andersson, a câștigat alegerile la o diferență de un singur mandat
CONTROVERSĂ Guvernele europene, luate prin surprindere de propunerea Ursulei von der Leyen de asociere a Canadei la UE. Care sunt nemulțumirile țărilor membre
20:13
Guvernele europene, luate prin surprindere de propunerea Ursulei von der Leyen de asociere a Canadei la UE. Care sunt nemulțumirile țărilor membre

Cele mai noi

Trimite acest link pe