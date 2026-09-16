Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” senatorul PSD Radu Oprea a spus că Bolojan poartă responsabilitatea pentru deciziile care au afectat sectorul zootehnic și dialogul cu forurile europene, după ce a impus o interdicție severă asupra deplasărilor externe ale oficialilor guvernamentali. Senatorul PSD a afirmat că pasivitatea Executivului la Bruxelles a vulnerabilizat poziția României în fața restricțiilor comerciale decise de Comisia Europeană. Acesta a susținut că România a pierdut și un contract important din Algeria pentru exportul de animale. Emisiunea integrală poate fi urmărită aici.

Comisia Europeană a impus restricții dure pe fondul lipsei de reacție a Guvernului

Radu Oprea a remarcat faptul că problema trebuia abordată încă de la început, atunci când Comisia Europeană a intervenit în contextul numărului mare de focare din România. Acesta a adăugat că măsurile luate ulterior nu mai pot schimba situația creată din prezent și adâncirea crizei oierilor, deoarece „răul e făcut”. Radu Oprea consideră că autoritățile române ar fi trebuit să acționeze încă din momentul în care au apărut primele semnale privind gravitatea situației.

Sondaj Gândul Pe cine crezi că va desemna Nicușor Dan pentru funcția de premier? Sorin Grindeanu

Siegfried Mureșan

Victor Ponta

Kelemen Hunor

Alexandru Nazare

Luca Niculescu Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Îl ține premierul Bolojan în funcție, pentru el îl poate numi. Problema e foarte corect spusă, numai că noi vorbim despre întâlnirea de acum, că răul e făcut. Dar, în momentul în care a venit prima dată Comisia Europeană, atunci a pus o interdicție prea dură pentru România, pentru cât de multe focare erau aici la momentul respectiv. Atunci nu s-a acționat”, a declarat senatorul PSD.

Radu Oprea: „Am văzut documentul semnat de Bolojan”

Senatorul PSD a susținut că mai mulți reprezentanți ai Guvernului ar fi fost împiedicați să facă deplasări externe, deși acestea ar fi fost necesare pentru discuții cu privire la contractele comerciale și situația din sectorul zootehnic. Radu Oprea a mai afirmat că în perioada în care se afla în Guvern, a văzut un document prin care nu era aprobată deplasarea unei delegații a ANSVSA în Algeria. Potrivit senatorului, vizita ar fi avut ca scop deschiderea pieței pentru exportul de animale, în contextul unui posibil contract pentru aproximativ un milion de capete (animale).

„Știți că domnul Buciucă și, de altfel, toți secretarii de stat sau reprezentanții Guvernului nu aveau voie să zboare, pentru că domnul Jurca, cancelarul-șef, le-a dat interdicție. Nu le-a aprobat deplasările. Știu sigur că am văzut documentul ăsta când eram în Guvern. Trebuia să meargă în Algeria ANSVSA-ul, să deschidem, să fie contract pe un milion de capete, cel puțin asta a fost informația mea atunci, și am văzut semnat de Bolojan că nu pleacă.”, a spus Radu Oprea la Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu.

Radu Oprea: „Tu trebuia să mergi la Comisie să susții partea”

Radu Oprea a mai menționat că, în cazul contractului cu partea algeriană, România ar fi ajuns să exporte aproximativ 600.000 de animale, după ce inițial au fost vândute în jur de 300.000. Senatorul afirmă că, în momentul în care autoritățile române trebuiau să poarte discuții la nivelul Comisiei Europene pentru a susține interesele României, deplasările demnitarilor ar fi fost restricționate. Astfel, România a pierdut un contract important.

„Au venit algerienii, au vândut vreo 300.000 de capete inițial, pe urmă am ajuns la 600.000 de capete. În momentul în care tu trebuia să mergi la Comisie să susții partea, tu nu aveai voie să pleci.”, aspus Radu Oprea.

„Premierul demis trebuia să plece personal la Bruxelles pentru a opri blocajul”

Senatorul PSD a subliniat că restricțiile instituite la nivel guvernamental au fost generalizate și au blocat inclusiv misiunile diplomatice și tehnice esențiale. În viziunea sa, situația critică impunea o implicare directă la cel mai înalt nivel al guvernului. Radu Oprea a menționat că însuși Ilie Bolojan ar fi trebuit să plece la Bruxelles.

„Dacă vezi că e o problemă gravă, majoritatea colegilor din Guvern au avut interdicție să se deplaseze pe toată perioada PNRR-ului, necontând motivul pentru care trebuiau să fie acolo. Când știi că vine o astfel de decizie pentru România, atunci, la momentul acela, ar fi trebuit să se suie Bolojan în avion și să plece la Bruxelles.”, a declarat senatorul PSD Radu Oprea la Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu.

Bilanț după violențele din Piața Victoriei

Protestul fermierilor de marți, 15 septembrie, s-a încheiat după ore întregi de tensiuni în Piața Victoriei. Manifestația a fost marcată de mai multe momente tensionate. În timpul protestului, situația dintre protestatari și forțele de ordine a escaladat. Au avut loc îmbrânceli și confruntări cu jandarmii, au fost folosite gaze lacrimogene, iar mai multe persoane au fost conduse la secțiile de poliție.

Potrivit bilanțului comunicat de Jandarmeria Capitalei, 47 de persoane despre care instituția spune că au comis fapte antisociale au fost conduse la secțiile de poliție.