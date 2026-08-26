Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 26 august. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Cristina Neagu este una dintre cele mai cunoscute handbaliste din România și una dintre cele mai valoroase jucătoare din istoria handbalului feminin. Născută pe 26 august 1988, în București, și-a început cariera la o vârstă fragedă. A evoluat la mai multe cluburi importante din ţară și din străinătate, dar și pentru echipa națională a României. A devenit cunoscută pentru talentul, forța și precizia sa, fiind apreciată atât de suporteri, cât și de specialiști. Unul dintre cele mai importante momente ale carierei sale a fost câștigarea medaliei de bronz cu naționala României la Campionatul Mondial din 2015. De asemenea, a fost desemnată de patru ori drept cea mai bună handbalistă a lumii. Ultimul ei meci oficial a fost pe 18 mai 2025, iar evenimentul de retragere, “Gala Neagu”, a avut loc pe 8 iunie 2025, la București. Cristina Neagu reprezintă un exemplu de ambiție, perseverență și profesionalism. Prin rezultatele sale, ea a contribuit la promovarea handbalului românesc și a devenit un model pentru generațiile tinere de sportivi.

Ionuț Iftimoaie, născut pe 26 august 1978, în Comănești, județul Bacău, este unul dintre cei mai cunoscuți luptători români de kickboxing. A devenit popular datorită participării la competiții precum K-1 și Local Kombat. La vârsta de 18 ani, a plecat în Italia, unde a lucrat în construcții și și-a continuat pregătirea sportivă. În 2001, a participat la primul său meci oficial de K-1 în Italia. Un moment important al carierei sale a fost anul 2002, când a devenit primul român care a câștigat un turneu K-1 organizat în Europa. De-a lungul carierei, a luptat împotriva unor sportivi cunoscuți și a obținut numeroase victorii, multe dintre ele prin KO. Pe 6 august 2016, la Comănești, a disputat meciul său de retragere împotriva lui Jorge Loren, pe care l-a învins. Pe lângă sport, acesta a avut apariții în televiziune și în producții cinematografice. Prin ambiția, disciplina și perseverența sa, Ionuț Iftimoaie este un exemplu de sportiv care a reușit să își construiască o carieră importantă pornind de la pasiunea pentru artele marțiale.

Pe 26 august 2023, în localitatea Crevedia, județul Dâmbovița, au avut loc trei explozii la o stație GPL. Prima explozie s-a produs în timpul unui transfer de gaz între două cisterne, iar ulterior au avut loc și alte explozii, provocând un incendiu de proporții. Tragedia a mobilizat numeroase echipaje de pompieri, ambulanțe și elicoptere SMURD. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție, iar locuitorii din zona periculoasă au fost evacuați. În timpul intervenției, mai mulți pompieri au fost răniți de explozii. În urma tragediei, șase persoane și-au pierdut viața, iar zeci de oameni au fost răniți. De asemenea, numeroase locuințe din apropiere au fost distruse sau afectate. Exploziile de la Crevedia au atras atenția asupra importanței respectării regulilor de siguranță în cazul manipulării și depozitării substanțelor inflamabile.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1875: John Buchan 🇬🇧✒️ cel mai cunoscut pentru romanul său Cele treizeci și nouă de trepte (1915), care a fost adaptat ca film de mai multe ori, în 1935, 1959, 1978, 2008

🎂1910: Maica Tereza 🇦🇱🇮🇳🇹🇷✝️ a fondat în 1950 ordinul Misionarele Carității la Calcutta, India. Timp de peste 45 de ani a îngrijit săracii, bolnavii, orfanii și muribunzii, conducând și extinderea Misionarelor Carității, mai întâi în toată India, apoi și în alte țări

🎂1947: Nicolae Dobrin 🇷🇴⚽️ Gâscanul sau Prințul din Trivale a fost ales de trei ori cel mai bun fotbalist al României, în 1966, 1967 și 1971. Și-a petrecut majoritatea carierei la FC Argeș Pitești

🎂1955: Emil Hurezeanu 🇷🇴🇩🇪✒️ După reîntoarcerea în România, s-a remarcat ca realizator de televiziune și comentator pe subiecte politice. A fost ambasador al României în Germania. Din 2021 este ambasadorul României în Austria

🎂1957: Dr. Alban 🇳🇬🇸🇪🎤 dentist suedez originar din Nigeria. Muzica lui poate fi descrisă ca un reggae Eurodance / hip-hop într-un stil dancehall

🎂1971: Ariadna Thalía Sodi Miranda 🇲🇽🎬🎤 Datorită succesului telenovelelor în care Thalía avea rolul principal, a fost numită „La reina de las novelas” iar albumele sale premiate cu multi-discuri de platină în America Latină i-au adus titluri precum „Diva muzicii latino” sau „Regina muzicii pop”

🎂1978: Ionuț Iftimoaie 🇷🇴🥊 primul român care a câștigat un turneu K1 organizat in Europa (2001)

🎂1980: Macaulay Culkin 🇺🇸🎬 datorită interpretării personajului Kevin McCallister din filmele Singur Acasă și Singur Acasă 2: Pierdut în New York a devenit unul dintre cei mai de succes actori copii după Shirley Temple

🎂1980: Chris Pine 🇺🇸🎬 Cel mai remarcabil rol este cel din Star Trek, în care l-a interpretat pe căpitanul James T. Kirk

🎂1986: Cassie Ventura 🇺🇸🎤

🎂1988: Cristina Neagu 🇷🇴🤾🏻‍♀️ singura handbalistă din istoria acestui sport recompensată de patru ori cu titlul de Cea mai bună handbalistă IHF a anului

🎂1990: Irina Begu 🇷🇴🥎 Cea mai bună poziție în clasamentul WTA la simplu este locul 22 mondial, atins în august 2016. A câștigat patru titluri la simplu și nouă titluri la dublu în WTA

🎂1998: Dennis Man 🇷🇴⚽️

Decese 🕯

🕯️1910: William James 🇺🇸✒️ considerat părintele psihologiei americane

🕯️1961: Gail Russell 🇺🇸🎬 The Uninvited (1944), The Unseen (1945), Angel and the Badman (1947), Wake of the Red Witch (1948), Night Has a Thousand Eyes (1948), Moonrise (1948). A decedat la doar 36 de ani, din cauza consumului cronic de alcool

🕯️1974: Charles Lindbergh 🇺🇸🛩️ unul din pionierii zborurilor de lungă durată, devenit faimos pentru realizarea unui zbor transatlantic fără escală de la New York la Paris în 1927

🕯️2004: Laura Branigan 🇺🇸🎤 cunoscută în special pentru hitul din 1982 certificat cu platină „Gloria” și pentru single-urile de Top 10 „Self Control” și „Solitaire”

🕯️2024: Sven-Göran Eriksson 🇸🇪⚽️ singurul antrenor care a câștigat atât campionatul cât și cupa în trei țări diferite (Suedia, Portugalia și Italia)

Evenimente📋

📋🐶 Ziua internațională a câinelui/ Ziua aprecierii câinilor

Calendar 🗒️

🗒️1789: Adunarea Constituantă Franceză adoptă Declarația Drepturilor Omului și ale Cetățeanului, în care sunt enunțate drepturile fundamentale individuale și colective ale tuturor oamenilor

🗒️1812: Bătălia de la Borodino dintre armata lui Napoleon și cele ale Imperiului rus

🗒️1826: Ultima execuție publică din București: Ghiță Cuțui și Simion sunt spânzurați la capul Podului Târgului de Afară, pentru că, împreună cu alte persoane, s-au răzvrătit împotriva domniei. A doua zi, trei dintre tovarășii lui Cuțui sunt plimbați „cu pieile goale” prin târg și bătuți, după care vor fi trimiși la ocnă. Pedeapsa cu moartea va fi desființată de Regulamentul Organic, în iulie 1831

🗒️1860: S-a instituit prima agenție diplomatică a Principatelor Unite, la Paris

🗒️1871: Sărbătorirea a 400 de ani de la târnosirea Mănăstirii Putna, manifestare organizată din inițiativa studenților români de la Viena, în frunte cu Eminescu și Slavici

🗒️1883: Erupția vulcanului Krakatau din 1883 își începe etapa finală, paroxistică

🗒️1955: Are loc prima transmisie TV color (NBC) a unui meci de tenis din cadrul Cupei Davis

🗒️1959: Este lansată Mini, mașina compactă de oraș cu două uși, care a fost produsă de British Motor Corporation din 1959 până în 2000, apărută ca urmare a crizei petroliere din 1956, cauzată de blocarea Canalului Suez, După anul 2000 numele Mini trece în proprietatea BMW, noile modele neavând nici o legatură tehnică cu precedentele

🗒️1972: Are loc ediția a XX-a a Jocurilor Olimpice de vară moderne, la München

🗒️2008: Republicile Osetia de Sud și Abhazia sunt recunoscute de Rusia ca state independente

🗒️2009: Madonna a concertat pentru prima dată în România în fața a aproximativ 70.000 de spectatori, în Parcul Izvor din București

🗒️2023: Exploziile de la Crevedia – o serie de trei explozii desfășurate la o stație GPL, în Crevedia, județul Dâmbovița. 6 decese și 57 răniți