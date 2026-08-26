Ies la iveală informații teribile din trecutul lui Fănel Bogos, cu care Ilie Bolojan s-a întâlnit, pe 23 septembrie 2025, la Palatul Victoria, și în dosarul căruia a fost pusă sub acuzare, astăzi, Cristina Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului. Afaceristul a torturat un cal până la moarte, în 2024, animal pentru care chiar el a plătit suma de 11.000 de lei.

Fănel Bogos, cu care Bolojan s-a întâlnit la Palatul Victoria și în dosarul căruia a fost pusă sub acuzare Cristina Trăilă,și-a ucis cu sânge rece calul pentru care scosese din buzunar 11.000 de lei

De profesie veterinar, Bogos a fost reținut în 22 octombrie 2025 de către polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Vaslui, acuzat de „uciderea animalelor, cu intenție, fără drept”. Incidentul de o cruzime ieșită din comun s-a petrecut în 2024, în curtea locuinței sale din comuna Banca, județul Vaslui.

Din rechizitoriul întocmit de procurori a reieșit că Fănel Bogos și-a imobilizat calul și a luat decizia de a-l ucide cu două lovituri de cuțit aplicate animalului. Polițiștii au decis reținerea omului de afaceri după ce au intrat în posesia unei filmări care surprinde momentul agresiunii.

Potrivit declarațiilor oferite de pădurarul de la care Bogos cumpărase calul, afaceristul s-a apropiat brusc de animal, acesta s-a sperie și s-a ridicat în două copite, moment în care Bogos se dezechilibrează și cade, iar calul trece peste el, fără a-i provoca însă răni. Câteva secunde mai târziu, pentru a se răzbuna pe animal, afaceristul cu care Bolojan s-a întâlnit la Palatul Victoria leagă animalul de un stâlp, cu o funie scurtă, și îi aplică două lovituri de cuțit în zona pieptului. Calul începe rapid să sângereze după prima lovitură de cuțit , iar după a doua animalul cade la pâmânt, fără viață. Imaginile sunt greu de privit, iar polițiștii au descris scenele ca fiind „de o brutalitate ieșită din comun”.

Pentru a-și motiva fapta, Bogos povestea, cu o cruzime ieșită din comun, că animalul avea un comportament agresiv și că trebuia eutanasiat. Declarațiile sale au fost însă contrazise de pădurarul de la care cumpărase calul. În fața anchetatorilor, acesta a susținut că animalul nu fusese niciodată agresiv și că Bogos insistase să-l cumpere pentru reproducere, întrucât avea acasă mai multe iepe.

„I-am explicat (n.r. pădurarului) . Eu vreau să mă duc la Poliție, duc filmarea, îi plătesc omului calul și îl eutanasiez: pentru că nu pot să-l las așa”. Din cercetările efectuate, a fost identificat martorul ca fiind pădurarul ce a înstrăinat calul de culoare sură, sex masculin, talie mare, către inculpatul Fănel Bogos” , se arată în rechizitoriu, potrivit VremeaNouă.

Scandalul de corupție în care secretarul general adjunct al guvernului, Cristina Trăilă, este de astăzi urmărită penal, în dosarul afaceristului care s-a întâlnit cu Ilie Bolojan ia amploare

Afaceristul Fănel Bogos, arestat preventiv pentru șantaj și eliberat ulterior, fusese sancționat de DSVSA Vaslui, după ce la fermele lui a fost depistat, în septembrie 2024, un focar de salmonella. Atunci, șeful DSVSA, Mihai Ponea, a decis uciderea a 230.000 de păsări de la fermele afaceristului.

Acesta a vrut să-și ia revanșa și să-l schimbe din funcție pe Ponea, apelând la toate metodele posibile, inclusiv la aceea de a se întâlni cu Ilie Bolojan. Gândul reia epopeea afeceristului și prezintă stenograme din dosarul DNA care confirmă parcursul lui Fănel Bogos către succes cu ajutorul politicienilor.

Pentru că șeful DSVSA, Mihai Ponea, a refuzat să-i aprobe un dosar de despăgubire, Fănel Bogos a făcut demersuri “cu sprijinul mai multor persoane și sisteme relaționale de influență”, pentru a-l schimba din funcție pe directorul executiv al DSVSA Vaslui. Potrivit unor surse judiciare, Fănel Bogos ar fi apelat la o serie de autorități, foști generali din armată, servicii secrete, foști procurori, autorități centrale și locale doar pentru a-l schimba din funcție pe șeful DSVSA, Mihai Ponea. Vezi AICI întreaga poveste.