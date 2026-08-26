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Peisaj de iarnă în plină vară după o furtună cu grindină în Gorj. Fenomenul extrem a acoperit totul cu gheață

Peisaj de iarnă în plină vară după o furtună cu grindină în Gorj. Fenomenul extrem a acoperit totul cu gheață
Peisaj de iarnă în plină vară după o furtună cu grindină în Gorj / Sursa FOTO: Facebook Dan Popescu
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A fost prăpăd într-o comună din județul Gorj, acolo unde natura s-a dezlănțuit cu o violență extremă. La Bălănești, localnicii au văzut un peisaj de iarnă în plină vară, furtuna acoperind totul cu gheață în numai câteva minute.

Ruperea de nori a venit însoțită de căderi de grindină. În scurt timp, întreg peisajul a fost transformat și de nerecunoscut.

Pagube însemnate și localnici speriați

Furtuna violentă a lăsat în urmă pagube însemnate și localnici speriați, încremeniți de uimire, scrie gorjeanul.ro. În doar câteva minute, curțile oamenilor, grădinile și ulițele comunei au fost acoperite complet de un strat dens de bucăți de gheață. Grindina căzută a dat impresia unei ninsori abundente în plină vară.

„Nu vreți să știți ce este la Bălănești… Piatră! ( Grindină – medie ) Potopul de pe lume!”, a scris pe Facebook Dan Popescu, fotograf. El a postat și imagini cu prăpădul făcut de natură. Mesajul de atenționare a populației (Ro-Alert) a venit „la 10 minute după ce s-a terminat…Vai și amar de noi!”, a mai precizat Dan Popescu.

De altfel, meteorologii Administrației Naționale de Metorologie (ANM) au emis o informare meteo valabilă până în data de 27 august, la ora 10.00. Va fi instabilitate atmosferică și se vor întegistra averse moderate cantitativ. Vremea va fi călduroasă. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în zonele montane, în sud-vest și centru, iar seara și noaptea și în restul teritoriului.

În sudul Banatului, cea mai mare parte a Olteniei și Transilvaniei, apoi mai ales noaptea și în nordul Munteniei, Maramureș și în jumătatea de nord a Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat vijelii (rafale de 50…70 km/h) și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și pe arii restrânse de peste 30…50 l/mp”, anunță ANM.

O tornadă violentă a măturat sudul Franței

Fenomene extreme s-au înregistrat și în alte țări din Europa. În franța, o tornadă violentă a lovit în sud, lângă Carcassonne: 41 de oameni au fost răniți și aproape 300 de locuințe afectate. O femeie însărcinată a supraviețuit după ce a rămas sub dărâmăturile casei. Furtunile au perturbat grav inclusiv transporturile. Sute de salvatori au fost nevoiți să intervină de urgență în mai multe localități din departamentul Aude, scrie BBC.

Tornada a fost observată în jurul orei locale 17.20, între Carcassonne și Limoux. Comuna Pomas, o localitate cu aproximativ 1.000 de locuitori, s-a numărat printre zonele lovite cel mai puternic.

Imaginile filmate în timpul furtunii surprind un vârtej uriaș în formă de pâlnie, coborât din norii întunecați, în timp ce rafalele puternice de vânt lovesc vegetația și clădirile. În urma tornadei, acoperișuri au fost smulse, copaci s-au prăbușit peste drumuri, iar numeroase locuințe au fost avariate.

Specialiștii au confirmat la scurt timp după producerea fenomenului că vârtejul a fost asociat unei furtuni supercelulare. În Franța se produc, în medie, câteva zeci de tornade în fiecare an, însă intensitatea lor variază considerabil, potrivit Météo-France.

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