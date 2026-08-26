Prima pagină » Actualitate » Festivalul ”Păpușile Ocupă Strada” de la Craiova și-a deschis porțile. Lia Olguța Vasilescu: ”A început nebunia”

Festivalul ”Păpușile Ocupă Strada” de la Craiova și-a deschis porțile. Lia Olguța Vasilescu: ”A început nebunia”

Elena Popescu
Festivalul ”Păpușile Ocupă Strada” de la Craiova și-a deschis porțile. Lia Olguța Vasilescu: ”A început nebunia”
Galerie Foto 11
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Festivalul ”Păpușile Ocupă Strada” de la Craiova se desfășoară în perioada 25 august și 1 septembrie 2025. În aceste zile, orașul se transformă într-o lume de poveste, plină de culoare și de păpuși, oameni din toate colțurile țării, și nu numai, vin să se bucure de peisajele parcă desprinse din basme.

Primarul urbei de poveste a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, menționând faptul că artiști din 15 țări vor susține în aceste zile spectacole la Craiova.

”A început nebunia la Craiova! Festivalul Păpușile Ocupă Strada a debutat cu parada păpușilor gigant. Dacă ați ratat-o, vă mai puteți întâlni cu ele marți, 1 septembrie, la ora 21, pe traseul Mc Donald’s – Piața Mihai Viteazul. Până marți, artiștii din 15 țări vă așteaptă în toate parcurile cu spectacole de vis! Așa e la Craiova!”, a scris edilul pe rețelele sociale.

Toate evenimentele sunt gratuite, deschise tuturor celor care vor să intre pentru câteva zile într-un univers unde visul se împletește cu realitatea.
Programul evenimentului îl puteți consulta pe pagina dedicată festivalului: Puppets Occupy Street Festival Craiova.

”Păpușile ocupă strada” este unul dintre cele mai spectaculoase festivaluri de teatru

”Păpușile ocupă strada” este unul dintre cele mai spectaculoase festivaluri de teatru de animație și arte stradale din România, organizat la Craiova de Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri.

Festivalul a debutat în 2014 și a devenit un eveniment cultural important pentru oraș.

Timp de opt zile, Craiova este transformată într-o uriașă scenă în aer liber. Programul include:

  • păpuși și marionete gigantice;
  • spectacole de teatru de animație;
  • spectacole de circ și acrobație;
  • reprezentații aeriene;
  • parade;
  • concerte;
  • expoziții;
  • ateliere pentru copii și adulți;
  • spectacole în piețe, parcuri și alte spații publice.
Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

MEDIU Peisaj de iarnă în plină vară după o furtună cu grindină în Gorj. Fenomenul extrem a acoperit totul cu gheață
07:38
Peisaj de iarnă în plină vară după o furtună cu grindină în Gorj. Fenomenul extrem a acoperit totul cu gheață
ACTUALITATE 26 August, calendarul zilei: Cristina Neagu împlinește 38 de ani, Ionuț Iftimoaie 48. Au loc trei explozii la o stație GPL, în Crevedia
07:15
26 August, calendarul zilei: Cristina Neagu împlinește 38 de ani, Ionuț Iftimoaie 48. Au loc trei explozii la o stație GPL, în Crevedia
PORTRET Cine este Cosmin Ghiță, directorul care a condus Nuclearelectrica aproape 10 ani. CEO-ul a demisionat în cea mai gravă criză a reactoarelor de la Cernavodă, cu toată producția oprită
07:00
Cine este Cosmin Ghiță, directorul care a condus Nuclearelectrica aproape 10 ani. CEO-ul a demisionat în cea mai gravă criză a reactoarelor de la Cernavodă, cu toată producția oprită
Controversata Lege ANI ajunge în plenul Senatului pentru votul final, cu „amendamentul Fritz”
07:00
Controversata Lege ANI ajunge în plenul Senatului pentru votul final, cu „amendamentul Fritz”
EXCLUSIV Faimosul lider interlop Costi Litrașu, ridicat cu scandal de jandarmii de la Brigada Specială. A stat în libertate numai șase zile
05:00
Faimosul lider interlop Costi Litrașu, ridicat cu scandal de jandarmii de la Brigada Specială. A stat în libertate numai șase zile
NEWS ALERT Fragmente de dronă lângă Cazinoul Constanța. Polițiștii le-au scos dintre stabilopozi și le-au predat specialiștilor militari
00:43
Fragmente de dronă lângă Cazinoul Constanța. Polițiștii le-au scos dintre stabilopozi și le-au predat specialiștilor militari
Mediafax
Invazie de șobolani, din cauza temperaturilor mari. „Otrava nu este soluția”
Digi24
Un politician vrea să organizeze o petrecere cu sex chiar în sediul primăriei
Cancan.ro
Influencerul Andrei Bordeianu, accident teribil pe motocicletă. Ar fi ajuns în stare gravă la spital
Prosport.ro
Ioana Timofeciuc a luat decizia! A plecat din România după Florinel Coman
Adevarul
Mirabela Grădinaru, la Kiev în locul lui Nicușor Dan. Analist: „Constituția României este foarte clară asupra reprezentării”
Mediafax
Rusia poate prelua active fizice și financiare după atacurile Ucrainei. Decretul, semnat de Putin
Click
De ce te trezești în fiecare noapte la 02:30? Explicația unui renumit profesor român și regula simplă pentru un somn bun
Digi24
Comisia Europeană, îndemnată să blocheze fondurile din PNRR din cauza „amendamentului Fritz”
Cancan.ro
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
Ce se întâmplă doctore
Recunoști fetița din imagine? Micuța cu breton și zâmbet larg a crescut și a devenit soția unui cântăreț celebru din România
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
A fost pus în funcțiune radarul care vede tot: Știe dacă ai telefonul în mână sau dacă nu porți centura
Descopera.ro
Un material uluitor a fost descoperit pe Marte de roverul Perseverance
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţia: – Am luat 200 de euro din buzunarul de la vestă
Descopera.ro
Secretul pentru un somn odihnitor poate fi găsit în fructe
FLASH NEWS SUA au cerut Ucrainei să nu atace Moscova și Sankt Petersburg în timpul vizitei secrete a șefului CIA în Rusia
07:25
SUA au cerut Ucrainei să nu atace Moscova și Sankt Petersburg în timpul vizitei secrete a șefului CIA în Rusia
INFRASTRUCTURĂ Franța va avea un parc tematic Dragon Ball Z de 7 miliarde de dolari. Proiectul ar urma să creeze peste 20.000 de locuri de muncă
23:56
Franța va avea un parc tematic Dragon Ball Z de 7 miliarde de dolari. Proiectul ar urma să creeze peste 20.000 de locuri de muncă
REACȚIE Mohammad Murad, deranjat de întâlnirile dintre Simion și Bolojan: „Nu mi se pare corect să discutăm cu cei pe care i-am demis”
23:54
Mohammad Murad, deranjat de întâlnirile dintre Simion și Bolojan: „Nu mi se pare corect să discutăm cu cei pe care i-am demis”
NEWS ALERT Grupul S&D, din care face parte PSD, condamnă scrisoarea PPE și RENEW prin care îi cer Ursulei von der Leyen să penalizeze România: punerea în discuție a 770 de milioane de euro din PNRR nu reprezintă o politică responsabilă
23:37
Grupul S&D, din care face parte PSD, condamnă scrisoarea PPE și RENEW prin care îi cer Ursulei von der Leyen să penalizeze România: punerea în discuție a 770 de milioane de euro din PNRR nu reprezintă o politică responsabilă
FLASH NEWS Fosta adjunctă a lui Zelenski, arestată într-un dosar de corupție la Kiev. Irina Mudra neagă acuzațiile
23:06
Fosta adjunctă a lui Zelenski, arestată într-un dosar de corupție la Kiev. Irina Mudra neagă acuzațiile
STATISTICĂ România a ajuns codașă la competențe digitale, la nivelul Uniunii Europene. Doar o treime din populație deține cunoștințe de bază
22:59
România a ajuns codașă la competențe digitale, la nivelul Uniunii Europene. Doar o treime din populație deține cunoștințe de bază

Cele mai noi

Trimite acest link pe