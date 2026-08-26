Festivalul ”Păpușile Ocupă Strada” de la Craiova se desfășoară în perioada 25 august și 1 septembrie 2025. În aceste zile, orașul se transformă într-o lume de poveste, plină de culoare și de păpuși, oameni din toate colțurile țării, și nu numai, vin să se bucure de peisajele parcă desprinse din basme.

Primarul urbei de poveste a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, menționând faptul că artiști din 15 țări vor susține în aceste zile spectacole la Craiova.

”A început nebunia la Craiova! Festivalul Păpușile Ocupă Strada a debutat cu parada păpușilor gigant. Dacă ați ratat-o, vă mai puteți întâlni cu ele marți, 1 septembrie, la ora 21, pe traseul Mc Donald’s – Piața Mihai Viteazul. Până marți, artiștii din 15 țări vă așteaptă în toate parcurile cu spectacole de vis! Așa e la Craiova!”, a scris edilul pe rețelele sociale.

Toate evenimentele sunt gratuite, deschise tuturor celor care vor să intre pentru câteva zile într-un univers unde visul se împletește cu realitatea.

Programul evenimentului îl puteți consulta pe pagina dedicată festivalului: Puppets Occupy Street Festival Craiova.

”Păpușile ocupă strada” este unul dintre cele mai spectaculoase festivaluri de teatru

”Păpușile ocupă strada” este unul dintre cele mai spectaculoase festivaluri de teatru de animație și arte stradale din România, organizat la Craiova de Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri.

Festivalul a debutat în 2014 și a devenit un eveniment cultural important pentru oraș.

Timp de opt zile, Craiova este transformată într-o uriașă scenă în aer liber. Programul include: