Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, Gabriela Firea trage un semnal de alarmă de Ziua Internațională a Alfabetizării, după publicarea rezultatelor testelor PISA 2025. Europarlamentarul atrage atenția asupra nivelului scăzut al competențelor de bază în rândul copiilor și adolescenților și susține că problema analfabetismului funcțional trebuie tratată ca o prioritate.
Aceasta afirmă că rezultatele PISA 2025 ridică „semne mari de alarmă”, susținând că aproximativ jumătate dintre copiii români de 15 ani întâmpină dificultăți în înțelegerea textelor și în utilizarea cunoștințelor de matematică și științe.
„5 din 10 tineri nu reușesc să aplice în viața de zi cu zi ce învață la matematică. În plus, 4 din 10 adolescenți români citesc un text și nu îl înțeleg. La nivel european, 2 din 10 copii de 15 ani au competențe de lectură scăzute. Din păcate, analfabetismul funcțional este o realitate dură a societății moderne.
Gabriela Firea subliniază că analfabetismul funcțional nu înseamnă că un copil nu știe să citească, ci că nu poate folosi în mod practic informațiile pe care le citește.
„Nu vorbim de copii care nu știu literele, ci despre adolescenți și tineri care termină școala și nu se descurcă apoi să înțeleagă un contract de muncă, care nu-și dau seama când cineva îi minte pe internet. Se numește analfabetism funcțional și este una dintre cele mai tăcute forme de nedreptate”, a scris Firea.
„Ca mamă, am văzut cum se deschide mintea și imaginația unui copil odată cu prima carte citită singur. Ca jurnalist, am trăit din puterea cuvântului scris. Iar ca om politic am înțeles că un copil care nu înțelege ce citește devine un adult mai ușor de păcălit”, a transmis aceasta.
Europarlamentarul spune că va susține ca fondurile și programele europene să fie direcționate către școlile din comunitățile sărace, copiii care nu au acces la cărți, profesorii care lucrează cu resurse limitate și familiile în care bunicii își cresc nepoții ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate.
”În Parlamentul European voi susține ca banii și programele europene să ajungă acolo unde este nevoie mai mare: în școlile din comunitățile sărace, la copiii care nu au acasă nicio carte, la profesorii care fac minuni cu resurse puține și la bunicii care cresc singuri nepoții celor plecați la muncă în străinătate”, a scris Gabriela Firea pe pagina sa de Facebook.