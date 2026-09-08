Prima pagină » Actualitate » Gabriela Firea, semnal de alarmă de Ziua Alfabetizării: „Un copil care nu înțelege ce citește devine un adult mai ușor de păcălit”

Gabriela Firea, semnal de alarmă de Ziua Alfabetizării: „Un copil care nu înțelege ce citește devine un adult mai ușor de păcălit”

Gabriela Firea, semnal de alarmă de Ziua Alfabetizării: „Un copil care nu înțelege ce citește devine un adult mai ușor de păcălit”
Gabriela Firea (FOTO - Facebook.com/gabifirea)
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, Gabriela Firea trage un semnal de alarmă de Ziua Internațională a Alfabetizării, după publicarea rezultatelor testelor PISA 2025. Europarlamentarul atrage atenția asupra nivelului scăzut al competențelor de bază în rândul copiilor și adolescenților și susține că problema analfabetismului funcțional trebuie tratată ca o prioritate.

Firea: „5 din 10 tineri nu reușesc să aplice în viața de zi cu zi ce învață la matematică”

Aceasta afirmă că rezultatele PISA 2025 ridică „semne mari de alarmă”, susținând că aproximativ jumătate dintre copiii români de 15 ani întâmpină dificultăți în înțelegerea textelor și în utilizarea cunoștințelor de matematică și științe.

Sondaj Gândul

După victoria AfD din Germania, crezi că va lovi valul suveranist și în Franța, la alegerile prezidențiale?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„5 din 10 tineri nu reușesc să aplice în viața de zi cu zi ce învață la matematică. În plus, 4 din 10 adolescenți români citesc un text și nu îl înțeleg. La nivel european, 2 din 10 copii de 15 ani au competențe de lectură scăzute. Din păcate, analfabetismul funcțional este o realitate dură a societății moderne.

 Astăzi, de Ziua Internațională a Alfabetizării, se împlinesc 60 de ani de când lumea și-a promis că fiecare copil va învăța să citească și să scrie. Rezultatele testelor PISA 2025, publicate astăzi, ridică semne mari de alarmă: aproximativ jumătate dintre copiii români de 15 ani citesc un text, dar nu îl înțeleg și nu reușesc să se descurca la matematică și științe”, a transmis Gabriela Firea într-o postare pe Facebook.

„Nu vorbim de copii care nu știu literele”

Gabriela Firea subliniază că analfabetismul funcțional nu înseamnă că un copil nu știe să citească, ci că nu poate folosi în mod practic informațiile pe care le citește.

Nu vorbim de copii care nu știu literele, ci despre adolescenți și tineri care termină școala și nu se descurcă apoi să înțeleagă un contract de muncă, care nu-și dau seama când cineva îi minte pe internet. Se numește analfabetism funcțional și este una dintre cele mai tăcute forme de nedreptate”, a scris Firea.

Ca mamă, am văzut cum se deschide mintea și imaginația unui copil odată cu prima carte citită singur. Ca jurnalist, am trăit din puterea cuvântului scris. Iar ca om politic am înțeles că un copil care nu înțelege ce citește devine un adult mai ușor de păcălit”, a transmis aceasta.

Firea: Fondurile europene trebuie să ajungă la copiii vulnerabili

Europarlamentarul spune că va susține ca fondurile și programele europene să fie direcționate către școlile din comunitățile sărace, copiii care nu au acces la cărți, profesorii care lucrează cu resurse limitate și familiile în care bunicii își cresc nepoții ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate.

”În Parlamentul European voi susține ca banii și programele europene să ajungă acolo unde este nevoie mai mare: în școlile din comunitățile sărace, la copiii care nu au acasă nicio carte, la profesorii care fac minuni cu resurse puține și la bunicii care cresc singuri nepoții celor plecați la muncă în străinătate”, a scris Gabriela Firea pe pagina sa de Facebook.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

STUDIU Cât timp pierd românii în trafic. România, printre țările din Uniunea Europeană cu cele mai lungi drumuri până la job
15:46
Cât timp pierd românii în trafic. România, printre țările din Uniunea Europeană cu cele mai lungi drumuri până la job
EXCLUSIV Primele declarații ale Sorinei Matei, după numirea la conducerea interimară a TVR: „Vreau să punem accentul pe jurnalism / Mă interesează conținutul, să fie echidistant și echilibrat / Nu dau pe nimeni afară”
15:28
Primele declarații ale Sorinei Matei, după numirea la conducerea interimară a TVR: „Vreau să punem accentul pe jurnalism / Mă interesează conținutul, să fie echidistant și echilibrat / Nu dau pe nimeni afară”
EXCLUSIV Parlamentarii au transmis Comisiei de Apărare cererea lui Nicuşor Dan de a trimite militari în sprijinul Ucrainei. Preşedinţia spune că aceştia nu merg la război
15:15
Parlamentarii au transmis Comisiei de Apărare cererea lui Nicuşor Dan de a trimite militari în sprijinul Ucrainei. Preşedinţia spune că aceştia nu merg la război
NEWS ALERT Diversionist rus săltat de DIICOT. Ar fi colectat date despre tehnica românească militară și transmitea unui coordonator. Spionii MApN, în dosar
15:01
Diversionist rus săltat de DIICOT. Ar fi colectat date despre tehnica românească militară și transmitea unui coordonator. Spionii MApN, în dosar
ACUZAȚII Familia lui Costeluș de la Clejani, scandal la Institutul de Medicină Legală. De ce nu poate fi ridicat trupul interlopului
14:42
Familia lui Costeluș de la Clejani, scandal la Institutul de Medicină Legală. De ce nu poate fi ridicat trupul interlopului
REVOLTĂTOR Un senator AUR, supărat că Parlamentul este decredibilizat şi că a devenit preşul de şters pe jos al tuturor instituţiilor statului
14:35
Un senator AUR, supărat că Parlamentul este decredibilizat şi că a devenit preşul de şters pe jos al tuturor instituţiilor statului
Mediafax
Ce gătim de Sfânta Maria? 7 rețete rapide și ieftine
Digi24
Scandal la INML făcut de rudele lui Costeluş de la Clejani, mort acum câteva zile. Jandarmii și trupele SAS, la fața locului
Cancan.ro
Prințul Marco a scos artileria grea și îl atacă pe Speak: 'Să vorbim despre suma pe care ai primit-o și...
Prosport.ro
Carmen Negoiță, imagini în costum de baie alături de prietena ei, Dana Săvuică: „Două femei mature, care împărtăşec pasiuni comune”
Adevarul
Rusia vorbește despre „începutul unui război real”. Expert: Moscova testează limitele Occidentului prin tactica „feliei de salam”
Mediafax
Harta industriei de armament din România | Cine produce arme, muniție și blindate și unde ajung miliardele
Click
Cătălin Scărlătescu își face casă în Delta Dunării. Iubita lui, arhitectă, se ocupă de proiect: „Nu vreau să fac o investiție foarte mare”
Digi24
Mesaje de „La mulți ani” pentru Sfânta Maria Mică 2026: Cele mai frumoase urări pe care să le trimiți sărbătoriților pe 8 septembrie
Cancan.ro
Înmormântarea lui Costeluș de la Clejani, amânată pe termen nedeterminat? Scandal la INML, cu intervenția autorităților
Ce se întâmplă doctore
Lucruri neștiute despre Bianca Iotu de la Insula Iubirii 2026! Cum a ajuns să participe, de fapt, la show-ul de la Antena 1, alături de iubitul ei Remi
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Noua Dacia Spring nu va mai fi produsă în China. Unde se mută producția, dar nu în România
Descopera.ro
Pământul are o nouă hartă! Cum au fost aranjate continentele?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Ești exagerat de frumoasă, cu ce te ocupi?
Descopera.ro
Săpăturile din Polonia au dezvăluit un om din Epoca de Piatră înmormântat alături de alte cranii și un colier de dinți
Mediafax Italia
Plajele de nisip care AU APĂRUT peste noapte! Localnicii nu mai știu ce să creadă!
Mediafax Spania
Unde este mai ușor să te angajezi în 2026? Ghidul pieței muncii și domeniile „Zonă Verde”
FLASH NEWS Actrița Angelina Jolie și-a adus fiul de 18 ani la un club de box din Harkov, Ucraina
15:05
Actrița Angelina Jolie și-a adus fiul de 18 ani la un club de box din Harkov, Ucraina
FLASH NEWS Tribunalul București a admis cererea de intrare în insolvență a STB. Cine este administratorul judiciar și ce termene limită au fost fixate
15:01
Tribunalul București a admis cererea de intrare în insolvență a STB. Cine este administratorul judiciar și ce termene limită au fost fixate
EXCLUSIV „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe marți, 08 septembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Radu Herjeu, dezvăluiri despre cine profită de o țară blocată de 126 de zile
14:54
„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe marți, 08 septembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Radu Herjeu, dezvăluiri despre cine profită de o țară blocată de 126 de zile
FLASH NEWS Investitorii străini, îngrijorați de situația economică, au cerut întâlnire cu Ilie Bolojan. Ce le-a transmis premierul demis oamenilor de afaceri
14:44
Investitorii străini, îngrijorați de situația economică, au cerut întâlnire cu Ilie Bolojan. Ce le-a transmis premierul demis oamenilor de afaceri
CONTROVERSĂ Liderii de la Bruxelles critică dur Serbia pentru funeraliile cu onoruri militare ale criminalului de război Ratko Mladić. „Imaginile sunt șocante“. În ce măsură este afectat procesul de aderare la UE
14:30
Liderii de la Bruxelles critică dur Serbia pentru funeraliile cu onoruri militare ale criminalului de război Ratko Mladić. „Imaginile sunt șocante“. În ce măsură este afectat procesul de aderare la UE
ULTIMA ORĂ SRI anunță că a prevenit o operațiune de sabotaj coordonată de Federația Rusă pe teritoriul României
14:30
SRI anunță că a prevenit o operațiune de sabotaj coordonată de Federația Rusă pe teritoriul României

Cele mai noi

Trimite acest link pe