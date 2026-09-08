Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, Gabriela Firea trage un semnal de alarmă de Ziua Internațională a Alfabetizării, după publicarea rezultatelor testelor PISA 2025. Europarlamentarul atrage atenția asupra nivelului scăzut al competențelor de bază în rândul copiilor și adolescenților și susține că problema analfabetismului funcțional trebuie tratată ca o prioritate.

Firea: „5 din 10 tineri nu reușesc să aplice în viața de zi cu zi ce învață la matematică”

Aceasta afirmă că rezultatele PISA 2025 ridică „semne mari de alarmă”, susținând că aproximativ jumătate dintre copiii români de 15 ani întâmpină dificultăți în înțelegerea textelor și în utilizarea cunoștințelor de matematică și științe.

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„5 din 10 tineri nu reușesc să aplice în viața de zi cu zi ce învață la matematică. În plus, 4 din 10 adolescenți români citesc un text și nu îl înțeleg. La nivel european, 2 din 10 copii de 15 ani au competențe de lectură scăzute. Din păcate, analfabetismul funcțional este o realitate dură a societății moderne.

Astăzi, de Ziua Internațională a Alfabetizării, se împlinesc 60 de ani de când lumea și-a promis că fiecare copil va învăța să citească și să scrie. Rezultatele testelor PISA 2025, publicate astăzi, ridică semne mari de alarmă: aproximativ jumătate dintre copiii români de 15 ani citesc un text, dar nu îl înțeleg și nu reușesc să se descurca la matematică și științe”, a transmis Gabriela Firea într-o postare pe Facebook.

„Nu vorbim de copii care nu știu literele”