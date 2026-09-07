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„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe luni, 07 septembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Ștefan Popescu, analiza alegerilor din Germania. România e prinsă pe picior greșit

„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe luni, 07 septembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Ștefan Popescu, analiza alegerilor din Germania. România e prinsă pe picior greșit
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Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, analistul de politică externă Ștefan Popescu, analizează victoria AfD în Germania. România prinsă pe picior greșit. Ce efecte va avea  asupra Europei? De ce renunțăm la dreptul de veto?  Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și YouTube.

Vești proaste din SUA. Cât se mai poate baza România pe NATO?

După ce a promis un nou premier în câteva zile, Nicușor Dan evită întrebările presei. Între timp, România se împrumută la dobânzi de „junk”, mai mari decât în Serbia. Cel mai mare preț din istorie la benzină, iar motorina se scumpește și ea.

Rușii îi acuză pe nemți că au început un război împotriva lor. Unde își mută Putin țintele? Ce discută Nicușor Dan astăzi la CSAT?

Găsești toate aceste subiecte, dar și informații în exclusivitate, la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. În platoul emisiunii vor fi prezenți reprezentanți ai partidelor din România.

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