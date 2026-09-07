Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, analistul de politică externă Ștefan Popescu, analizează victoria AfD în Germania. România prinsă pe picior greșit. Ce efecte va avea asupra Europei? De ce renunțăm la dreptul de veto? Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și YouTube.

Vești proaste din SUA. Cât se mai poate baza România pe NATO?

După ce a promis un nou premier în câteva zile, Nicușor Dan evită întrebările presei. Între timp, România se împrumută la dobânzi de „junk”, mai mari decât în Serbia. Cel mai mare preț din istorie la benzină, iar motorina se scumpește și ea.

Rușii îi acuză pe nemți că au început un război împotriva lor. Unde își mută Putin țintele? Ce discută Nicușor Dan astăzi la CSAT?