Drumul către locul de muncă poate fi o adevărată provocare, îndeosebi în statele în care traficul este intens, iar infrastructura prezintă probleme. România se află printre țările din Uniunea Europeană cu cele mai lungi drumuri până la job, arată un studiu.

Drumul până la serviciu ocupă o parte importantă din timpul zilnic pentru milioane de europeni. Durata drumului diferă semnificativ de la o țară la alta, potrivit unui studiu. România se numără printre statele din Uniunea Europeană unde deplasarea până la locul de muncă durează mult, pe fondul traficului și al infrastructurii, arată Mediafax.

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Un studiu SD Worx, compania de management al talentelor, arată că europenii petrec, în medie, 48 de minute pe zi pe drumul către serviciu. Diferențele dintre state sunt semnificative, iar în unele țări drumul depășește o oră.

Cât timp pierd românii în trafic?

Belgia are cea mai lungă deplasare către muncă din Europa, cu o medie de 61 de minute pe zi. Un factor este numărul mare de angajați care călătoresc pe distanțe lungi. Aproximativ 13% sunt „super-navetiști”, petrecând cel puțin două ore pe drum. În Belgia, 14% dintre angajați parcurg zilnic peste 120 de kilometri până la serviciu. Suedia și Irlanda urmează în clasament, cu 57, respectiv 56 de minute de navetă pe zi. La polul opus sunt Italia și Slovenia, cu aproximativ 35 de minute.

Românii petrec, în medie, 53 de minute pe zi pe drumul către serviciu, la fel ca angajații din Țările de Jos. Diferența este distanța. În Țările de Jos, angajații parcurg în medie 63 de kilometri. Infrastructura permite ca aceste distanțe să fie acoperite într-un timp similar cu cel din România.

În România, angajații petrec în medie 53 de minute pe drum, deși parcurg distanțe mai mici decât cei din Țările de Jos. Traficul intens și aglomerația urbană prelungesc timpul petrecut în trafic, arată Euronews.

Studiul arată că durata navetei nu determină automat cât de împovărătoare este aceasta. În Belgia, deși timpul mediu depășește pragul considerat acceptabil (57 minute), doar 34% dintre angajați spun că naveta este timp pierdut. Totodată, doar 32% dintre belgieni își doresc mai multă muncă de la distanță. Percepția navetei depinde și de infrastructură, transport și predictibilitatea călătoriei, nu doar de timpul petrecut pe drum.

Situația în România

Datele evidențiază o problemă specifică României. Angajații pot petrece aproape o oră pe drum, deși parcurg distanțe mult mai mici decât cei din Țările de Jos. Timpul este consumat de viteze reduse, ambuteiaje și aglomerația urbană. Cele 53 de minute din statistica europeană nu reflectă singure realitatea distanței parcurse din România. Pentru milioane de angajați, diferența dintre o navetă de 35 de minute și una de aproape o oră se traduce în sute de ore petrecute anual pe drum.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ