Într-o ediție specială a emisiunii „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, jurnaliștii Gândul, Marius Tucă și Cătălin Lupășteanu, dezbat cazul lui Călin Georgescu. Cine câștigă și cine pierde?

Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și YouTube.

Ce urmează după instituirea controlului judiciar în cazul fostului candidat la prezidențiale? Susținătorii lui Călin Georgescu îi amenință pe adversarii săi politici.

În timp ce procurorii cereau arestarea preventivă a lui Călin Georgescu, mulțimea din fața Tribunalului București scanda: „Călin nevinovat, dosarul fabricat!”

Ce urmează în dosarul Georgescu?