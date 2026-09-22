Astăzi, la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, dezbatem cele mai importante subiecte ale zilei. De ce l-au înconjurat cu dosare penale pe fostul candidat? Ce părere are Nicușor Dan despre cazul lui Georgescu? Susținătorii acestuia amenință rivalii politici. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și YouTube.

Trece sau pică Guvernul Mureșan? Nicușor Dan exclude total alegerile anticipate. De ce oare? Ce va face președintele dacă Siegfried nu trece de parlament.