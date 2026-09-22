Prima pagină » Emisiuni » „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe marți, 22 septembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. Detalii despre cazul Călin Georgescu. De ce l-au înconjurat cu dosare penale pe fostul candidat

„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe marți, 22 septembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. Detalii despre cazul Călin Georgescu. De ce l-au înconjurat cu dosare penale pe fostul candidat

„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe marți, 22 septembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. Detalii despre cazul Călin Georgescu. De ce l-au înconjurat cu dosare penale pe fostul candidat
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Astăzi, la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, dezbatem cele mai importante subiecte ale zilei. De ce l-au înconjurat cu dosare penale pe fostul candidat? Ce părere are Nicușor Dan despre cazul lui Georgescu? Susținătorii acestuia amenință rivalii politici. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și YouTube.

Trece sau pică Guvernul Mureșan? Nicușor Dan exclude total alegerile anticipate. De ce oare? Ce va face președintele dacă Siegfried nu trece de parlament.

Găsești toate aceste subiecte, dar și informații în exclusivitate, la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. În platoul emisiunii vor fi prezenți reprezentanți ai partidelor din România.

 

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Toni Neacșu: „S-a urmărit afectarea imaginii lui Călin Georgescu/ N-au făcut altceva decât să-l martirizeze”
17:12
Toni Neacșu: „S-a urmărit afectarea imaginii lui Călin Georgescu/ N-au făcut altceva decât să-l martirizeze”
EXCLUSIV Călin Georgescu, eliberat sub control judiciar pe 60 DE ZILE! Jurnaliștii Gândul Răzvan Dumitrescu, Marius Tucă și Cătălin Lupășteanu dezbat cazul într-o ediție specială. Urmărește live pe Gândul de la 16:00
15:32
Călin Georgescu, eliberat sub control judiciar pe 60 DE ZILE! Jurnaliștii Gândul Răzvan Dumitrescu, Marius Tucă și Cătălin Lupășteanu dezbat cazul într-o ediție specială. Urmărește live pe Gândul de la 16:00
EXCLUSIV Analistul Ștefan Popescu, verdict dur după alegerile pierdute de partidul lui Merz. „Este un lider slăbit/ Va afecta imaginea externă a Germaniei”
11:30
Analistul Ștefan Popescu, verdict dur după alegerile pierdute de partidul lui Merz. „Este un lider slăbit/ Va afecta imaginea externă a Germaniei”
EXCLUSIV Scandal în platoul Gândul după reținerea lui Călin Georgescu. Claudiu Manta (PSD) și Sorin Șipoș (USR), contre pe justiție și comparații cu cazurile Fritz și Clotilde
22:45
Scandal în platoul Gândul după reținerea lui Călin Georgescu. Claudiu Manta (PSD) și Sorin Șipoș (USR), contre pe justiție și comparații cu cazurile Fritz și Clotilde
MARIUS TUCĂ SHOW Victor Ponta, după reținerea lui Călin Georgescu: „Am ajuns să îl arestăm pe contracandidat ca în Rusia”
22:33
Victor Ponta, după reținerea lui Călin Georgescu: „Am ajuns să îl arestăm pe contracandidat ca în Rusia”
EXCLUSIV Dan Tănasă, convins că membrii AUR nu vor trăda partidul și vor vota guvernul Mureșan. Ce l-a convins
21:39
Dan Tănasă, convins că membrii AUR nu vor trăda partidul și vor vota guvernul Mureșan. Ce l-a convins
Mediafax
STENOGRAME ȘOCANTE. Unde voia să FUGĂ Călin Georgescu?
Digi24
„Să deconspir tot sistemul, inclusiv pe Simion”. Cum i-a descris Călin Georgescu lui Ionel Rusen „misiunea” pe care a avut-o
Cancan.ro
Imagini de neprivit! Cătălin Grozavu, fostul iubit al Mădălinei Apostol, și-a transformat partenera într-un sac de box
Prosport.ro
Gigantul unde iubitul Simonei Halep e acționar și-a mutat ofensiva spre SUA! Compania duce modelul de la București, cu investitori români!
Adevarul
Ce urmează după reținerea lui Georgescu. Adversarii săi, amenințat de susținători. Analist: „Pot avea loc consecințe grave pentru societatea românească”
Mediafax
Fost șef DIICOT, condamnat definitiv. A falsificat acte și a pus martori să mintă în declarații
Click
Explozie pe un bulevard din centrul Capitalei, vizavi de sediul Inspectoratului General al Poliției. Primele date indică existența mai multor răniți
Digi24
Noi reguli pentru șoferi de la 1 octombrie. Taxa de pod de la Fetești dispare, iar rovinieta va ține cont de cât poluează mașina
Cancan.ro
Explozie vizavi de sediul Inspectoratului General al Poliției. Mai mulți pompieri au fost chemați să intervină
Ce se întâmplă doctore
Ce este boala celiacă, maladia rară cu care a fost diagnosticat Mircea Badea. Nu există tratament!
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Lidl are un dispozitiv 5 în 1 pentru șoferi la doar 29 lei. Poate fi de folos în multe situații
Descopera.ro
Ce se întâmplă la echinocțiul din 23 septembrie? Tot ce trebuie să știi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Vecină, vrei banane sau căpșuni?
Descopera.ro
Un bărbat a suferit de amnezie indusă de stres timp de 6 ani. Și-a recuperat amintirile într-un mod neașteptat
Mediafax Italia
Ce se ascunde în farfuria copiilor la școală?! Un criminolog a analizat cantinele
Mediafax Spania
Acesta e SATUL CARE COSTĂ CÂT UN APARTAMENT în București!

Cele mai noi

Trimite acest link pe