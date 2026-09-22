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Senatorul AUR Marian Vasile susține că, după eliberarea lui Călin Georgescu, s-a încercat despărțirea acestuia de partidul AUR

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Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, senatorul AUR Marian Vasile a relatat că publicarea stenogramelor în spațiul public ar fi urmărit să creeze o ruptură între fostul candidat la prezidențiale și partidul AUR. Seneatorul AUR afirmă că nici el, nici susținătorii lui Georgescu și ai lui George Simion nu s-ar lăsa influențați de aceste informații și susține că relația dintre cele două tabere rămâne una strânsă. Acesta a mai adăugat că dovezile prezentate împotriva fostului candidat nu sunt convingătoare. Emisiunea integrală poate fi urmărită aici

Marian Vasile consideră că stenogramele ar fi urmărit să creeze neîncredere între AUR și Călin Georgescu

Marian Vasile consideră că este prea devreme pentru a trage concluzii în privința stenogramelor, a căror veridicitate o pune sub semnul întrebării. Parlamentarul susține că publicarea acestora nu ar fi avut alt scop decât să genereze neîncredere în relația dintre AUR, Călin Georgescu și George Simion.

„Este destul de devreme în ceea ce privește aceste stenograme, a căror veridicitate este îndoielnică. Cred că nu au avut alt rol decât acela de a încerca să semene, cumva, semințele neîncrederii în relația dintre AUR, domnul Georgescu și Simion”, a afirmat Marian Vasile.

Marian Vasile: „Relația dintre membrii partidului și Călin Georgescu rămâne stabilă”

Marian Vasile susține că nici AUR, nici electoratul și nici susținătorii lui Călin Georgescu sau ai lui George Simion nu s-ar lăsa influențați de informațiile apărute în spațiul public. Senatorul afirmă că relația dintre AUR și Călin Georgescu este una strânsă, lucru demonstrat, în opinia sa, de colaborarea dintre cele două tabere din ultimii ani.

„Noi nu cădem în această plasă, nici noi, nici electoratul, nici susținătorii domnului Georgescu sau ai lui Simion, pentru că faptele din ultimii ani, cel puțin, au demonstrat că există o colaborare foarte strânsă între noi”, a menționat Marian Vasile la Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu.

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Senatorul Marian Vasile pune sub semnul întrebării probele din dosar

Senatorul AUR susține că cetățenii analizează situația cu atenție și așteaptă dovezi concrete înainte să formuleze concluzii. În opinia sa, decizia magistraților de a nu admite solicitarea procurorilor confirmă lipsa unor dovezi clare.

„Cred că, în momentul de față, românii se uită și analizează, dar, în sinea lor, își dau seama că trebuie să existe din ce în ce mai multe dovezi pentru astfel de acțiuni. Se pare că și judecătorii au considerat că nu sunt dovezi suficiente”, a declarat senatorul Marian Vasile.

Călin Georgescu a fost pus sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile

Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, a fost pus sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile. Procurorii DIICOT l-au adus marți, 22 septembrie, alături de omul de afaceri Ionel Rusen, în fața Tribunalului București, unde au cerut arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile.

Cei doi sunt cercetați pentru consituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Instanța a decis, în cazul amândurora, plasarea sub control judiciar, nu arestul preventiv. Reprezentanții DIICOT au contestat decizia, imediat după ce aceasta a fost anunțată. Gândul a acoperit integral evenimentele petrecute la Tribunal. Toate informațiile și imaginile sunt disponibile, în ordine cronologică, AICI

Reacția lui George Simion după decizia Tribunalului București

După ce a fost făcută publică decizia Tribunalului București, George Simion a venit cu un mesaj pe pagina lui de Facebook. Liderul AUR a transmis că poporul român nu va mai putea fi înșelat sau învins.

„Nu veți putea înșela sau învinge poporul român”, a fost mesajul postat de George Simion, pe pagina sa de Facebook.

AUR a protestat ieri în Parlament, după ce Georgescu a fost dus la DIICOT

Senatorii AUR prezenți, luni, în ședința de plen a Senatului au venit cu afișe pe care era scris mesajul „Opriți poliția politică”, în semn de protest după ce fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost ridicat din trafic și dus la sediul DIICOT.

Afișele, tipărite cu font negru pe fundal galben, au fost amplasate de parlamentari în dreptul locurilor lor, astfel încât să fie vizibile de la tribuna Senatului.

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