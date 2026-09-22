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Analistul Ștefan Popescu, verdict dur după alegerile pierdute de partidul lui Merz. „Este un lider slăbit/ Va afecta imaginea externă a Germaniei”

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Invitat în cadrul emisiunii „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, analistul de politică externă Ștefan Popescu a afirmat că scăderea dramatică a susținerii populare și avansul forțelor de opoziție limitează capacitatea Berlinului de a proiecta influență europeană și euroatlantică. Acesta a adăugat că Friedrich Merz este un lider fragil pe scena internă și încearcă să compenseze această vulnerabilitate prin acțiuni de politică externă. Friedrich Merz a suferit un eșec electoral la alegerile regionale de duminică, 20 septembrie, din landul Mecklenburg-Pomerania Inferioară, unde CDU a obținut doar 4,9% din voturi și nu a trecut pragul electoral de 5%, pierzând astfel reprezentarea în parlamentul regional. Rezultatul este cu atât mai important cu cât este pentru prima dată în perioada postbelică când CDU nu reușește să intre într-un parlament regional german. Emisiunea integrală poate fi urmărită aici

Ștefan Popescu: Vulnerabilitatea internă a cancelarului german reduce forța de negociere a Berlinului pe plan internațional

Analistul a evidențiat faptul că șeful executivului de la Berlin se confruntă cu dificultăți majore în politica internă și caută refugiu în dosarele diplomatice externe. Totuși, lipsa unei baze solide de sprijin în rândul populației germane slăbește autoritatea guvernului federal în relațiile cu partenerii strategici.

„Pentru moment, în exterior observăm că Merz încearcă să recupereze în exterior ceea ce pierde în interior, pentru că în exterior nu avem nici șomaj, nu avem nici imigrație. Putem individualiza un singur dinamic apropo de războiul din Ucraina, dar este clar că Merz nu are deloc o poziție solidă din punct de vedere politic, e un lider slăbit și cred că acest lucru până la urmă va influența și poziția externă a Germaniei, pentru că nu poți să mergi cu un lider slăbit în intern”, a declarat analistul de politică externă Ștefan Popescu.

Analistul de politică externă a zis că nemulțumirea masivă a populației față de coaliția de la Berlin blochează marile inițiative euroatlantice

Ștefan Popescu a făcut referire la un sondaj potrivit căruia 84% dintre germani sunt nemulțumiți de coaliția de guvernare, în timp ce doar 13% au o opinie pozitivă despre cancelarul Friedrich Merz. În opinia sa, nivelul ridicat de nemulțumire din Germania îi reduce lui Merz sprijinul politic intern și îi limitează capacitatea de a-și susține ambițiile europene și euroatlantice.

„Iar sondajele, am văzut acum câteva zile un sondaj, 84% dintre germani sunt nemulțumiți de coaliția de guvernare, iar numai 13% au opinii pozitive despre cancelarul Merz. Ori, în momentul în care manifestă ambiții europene și euroatlantice, cu asemenea bază politică, nu cred că la un moment dat vei putea face prea multe”, a menționat Ștefan Popescu.

Scăderea puterii de cumpărare și presiunea migrației dictează votul cetățenilor în marile state europene

Analistul de politică externă Ștefan Popescu a explicat că evoluțiile politice din Germania ar putea avea efecte și în alte state în care urmează alegeri. El a subliniat că, dincolo de problemele legate de identitate, alegătorii sunt influențați și de factori economici precum inflația și scăderea puterii de cumpărare.

„Ingredientele sunt aceleași. Adică inflația, erodarea puterii de cumpărare, nu numai chestiunile identitare”, a spus analistul de politică externă.

Ștefan Popescu: Alegerile din Europa sunt influențate mai ales de problemele interne

Analistul de politică externă Ștefan Popescu a explicat că Germania, Franța, Italia și Marea Britanie se confruntă cu probleme legate de migrație, însă alegătorii din fiecare țară votează în principal în funcție de problemele interne. El a susținut că presa mainstream contribuie la amplificarea impactului rezultatelor electorale ale AfD, prezentând aceste succese într-o manieră alarmantă.

„Este sigur că Germania, ca și Franța, Italia și Marea Britanie, au probleme legate de fenomenul migratoriu, dar cred că fiecare votează bazându-se pe agenda internă. Suntem într-o lume din ce în ce mai egoistă. Eu cred că efectul de multiplicare este generat tocmai de presă, presa în general mainstream, care prezintă aceste succese electorale ale AfD-ului ca imagini cu adevărat apocaliptice”, a declarat analistul de politică externă Ștefan Popescu la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”.

Reacția lui Merz după alegerile din landurile Mecklenburg-Pomerania Inferioară și Berlin

Friedrich Merz a reacționat după alegerile din landurile Mecklenburg-Pomerania Inferioară și Berlin, unde CDU a înregistrat rezultate slabe. În Mecklenburg-Pomerania Inferioară, AfD s-a clasat pe primul loc, în timp ce în Berlin primul loc a revenit partidului Die Linke.

Cancelarul german a descris rezultatul obținut de CDU drept unul extrem de slab și a recunoscut că scorul de doar 5% în Mecklenburg-Pomerania Inferioară reprezintă un eșec major pentru formațiunea sa, care nu poate fi ascuns sau minimalizat.

Friederich Merz spune că nu va demisiona

Cancelarul german Friedrich Merz încearcă să își consolideze poziția politică după rezultatele electorale nefavorabile pentru CDU. În urma unei reuniuni cu conducerea partidului, Merz a transmis că beneficiază în continuare de susținerea formațiunii și că intenționează să rămână în funcția de cancelar.

În paralel, liderul german urmărește să mențină actuala coaliție de guvernare alături de social-democrați, în condițiile în care Executivul are pe agendă mai multe reforme importante. Printre acestea se află schimbări în sistemele de pensii și sănătate, precum și în domeniul fiscal.

Sondajele recente plasează cancelarul german la o cotă de încredere de doar 14%

Datele sociologice confirmă criza profundă prin care trece conducerea de la Berlin. Conform unui sondaj realizat de institutul INSA pentru publicația Bild, 78% dintre cetățenii germani consideră că Friedrich Merz nu mai este persoana potrivită pentru funcția de cancelar, în timp ce numai 14% își mențin o părere favorabilă. Chiar și în rândul alegătorilor conservatori din Uniunea Creștin-Democrată (CDU), 58% resping actuala conducere a guvernului federal.

În paralel, la alegerile regionale recente din Saxonia-Anhalt, partidul Alternativa pentru Germania (AfD) a obținut aproape 44% din sufragii, iar în landul Mecklenburg-Pomerania Occidentală a adunat 37% din voturi, în vreme ce partidul cancelarului a coborât la un scor istoric de doar 5,5%.

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