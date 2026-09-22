Într-o ediție specială Gândul, prezentată de moderatorul Răzvan Dumitrescu, Toni Neacșu, fost judecător CSM și avocat, a susținut că, prin acest dosar, s-ar fi urmărit afectarea imaginii publice a lui Călin Georgescu, însă efectul ar fi fost contrar, acesta fiind „martirizat”. Avocatul a mai afirmat că informațiile despre dosar s-ar fi scurs intenționat dinspre parchet și a explicat care ar putea fi motivele pentru care procurorii ar fi solicitat arestarea preventivă. Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, a fost pus astăzi, 22 septembrie, sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile după ce a fost săltat de DIICOT ieri. Urmărește întreaga emisiune live aici.

Toni Neacșu susține că s-a urmărit de fapt să-i fie stricată imaginea lui Călin Georgescu

Toni Neacșu a susținut că, în opinia sa, toate acele informații s-ar fi scurs intenționat dinspre parchet. Avocatul a afirmat că unul dintre scopuri ar fi fost afectarea imaginii publice a lui Călin Georgescu, însă consideră că acest obiectiv nu ar fi fost atins. Din contră, Toni Neacșu e de părere că situația nu ar fi făcut decât să-l „martirizeze”, cu rezultate care ar putea fi greu de controlat de aici înainte.

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„Este evident că, la o percheziție, nu asistă decât persoana în cauză, avocatul acesteia, precum și organul de urmărire penală care face percheziția. Nu există acolo jurnaliști sau avocații altor părți din dosar, ca să putem presupune că ar putea o terță persoană să publice acele informații.

Din punctul meu de vedere, toate acele informații s-au scurs dinspre parchet, ca o acțiune intenționată. S-au urmărit mai multe lucruri. În primul rând, evident, afectarea imaginii publice a lui Călin Georgescu. Că nu au reușit asta, cred că este evident, din punctul meu de vedere. Din contră, n-au făcut nimic altceva decât să-l martirizeze, cu rezultate pe care le vor putea controla foarte greu de aici încolo”, a relatat avocatul Toni Neacșu.

Toni Neacșu: „Ieri și astăzi au apărut informații care m-au făcut pe mine, ca specialist, să cred că procurorii vor cere arestarea preventivă”

Toni Neacșu a afirmat că informațiile apărute în ultimele două zile l-au făcut să creadă că procurorii urmau să solicite arestarea preventivă a lui Călin Georgescu, în baza unor eventuale riscuri precum influențarea anchetei, fuga din țară sau influențarea martorilor.

Avocatul a precizat că astfel de motive ar putea constitui temeiuri pentru arestare dacă ar fi dovedite, însă a susținut că solicitarea nu ar fi fost făcută în baza acestor prevederi legale, ci în baza unui „așa-zis pericol public general” pe care l-ar prezenta atât inculpatul, cât și faptele de care este acuzat.

„Ieri și astăzi au apărut informații care m-au făcut pe mine, ca specialist, să cred că procurorii vor cere arestarea preventivă, încât există un risc iminent fie de influențare de către Georgescu a bunului mers al anchetei penale, fie un risc ca acesta să fugă, să iasă din țară, deci să se sustragă urmăririi penale, fie să influențeze martorii și așa mai departe.

Adică niște motive de arestare care, în justiție, ar ține dacă ar fi dovedite. Am constatat că solicitarea nu a fost făcută în baza acestor texte de lege, ci în baza unui așa-zis pericol public general pe care îl prezintă atât inculpatul, cât și faptele pe care le-ar fi săvârșit”, a adăugat avocatul Toni Neacșu.

Călin Georgescu a fost pus sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile

Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, a fost pus sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile. Procurorii DIICOT l-au adus marți, 22 septembrie, alături de omul de afaceri Ionel Rusen, în fața Tribunalului București, unde au cerut arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile.

Cei doi sunt cercetați pentru consituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Instanța a decis, în cazul amândurora, plasarea sub control judiciar, nu arestul preventiv. Reprezentanții DIICOT au contestat decizia, imediat după ce aceasta a fost anunțată. Gândul a acoperit integral evenimentele petrecute la Tribunal. Toate informațiile și imaginile sunt disponibile, în ordine cronologică, AICI